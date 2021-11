Coronavirus Verschärfte Regeln im Dreiland: Das gilt ab jetzt bei Shopping, Familienbesuch & Co. Seit gestern gilt in Baden-Württemberg die Alarmstufe, was strikte Verschärfungen der Covid-Regelungen nach sich zieht – besonders für Ungeimpfte. Im grenznahen Frankreich wartet man vorerst zu. Was Pendler, Tagestouristen und Shopper jetzt beachten müssen. Julian Förnbacher Jetzt kommentieren 19.11.2021, 05.00 Uhr

Weil im deutschen Bundesland an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen mehr als 390 Personen auf den Intensivstationen lagen, werden die Coronamassnahmen seit Mittwoch vielerorts stark verschärft. So dürfen etwa Ungeimpfte nicht mehr an kulturellen Veranstaltungen teilnehmen oder in Restaurant-Innenräumen Platz nehmen. In Geschäften ausserhalb des täglichen Bedarfs gilt zudem die 3G-Regelung – und nicht mehr nur die Maskenpflicht. Die Regelungen bleiben in Kraft, bis die Zahl von 390 Intensivpatienten an fünf Tagen am Stück unterschritten wird.

Frankreich fährt momentan ein ähnliches Coronaregime wie die Schweiz – und ist damit weniger streng als der nördliche Nachbar. Eine 2G-Regel gibt es nicht, vielerorts genügt das Maskentragen, für Kulturveranstaltungen oder Restaurantbesuche ist ein Zertifikat notwendig. In den Départements Haut-Rhin und Alsace, die für Basler Grenzgänger und Tagestouristen am relevantesten sind, liegt die Inzidenz mit 170 (Schweiz 319) zwar über dem französischen Durchschnitt, wie das Netzwerk Infobest Palmrain mitteilt. Das Département Haut-Rhin hat am Mittwoch eine generelle Maskenpflicht für die Innenstadt von Mulhouse sowie für die Umgebung stark frequentierter Einrichtungen wie Schulen oder Bahnhöfen beschlossen.

Prinzipiell ja. An den Einreiseregeln hat sich (noch) nichts geändert, sowohl nach Deutschland als auch nach Frankreich dürfen Schweizer test- und quarantänefrei einreisen, weil die Schweiz derzeit nicht als Risikogebiet eingestuft wird. In Deutschland allerdings nur, wenn die Einreise nicht auf dem Luftweg und nicht für länger als 24 Stunden erfolgt, ansonsten besteht eine Test- beziehungsweise Nachweispflicht. Pendeln und Einkaufstourismus sind demnach nach wie vor möglich – jedoch nur unter Einhaltung der verschärften Regeln, die fortan gelten. In Frankreich gilt nach wie vor die Regel, dass sich Schweizer in einem Umkreis von 30 Kilometern um ihren Wohnsitz frei bewegen dürfen, darüber hinaus gilt 3G.

Baden-Württemberg hat für den Detailhandel die 3G-Regel eingeführt – Maskentragen genügt nicht mehr. Ungeimpfte benötigen folglich einen PCR-Test. Ausgenommen sind davon Geschäfte für den täglichen Bedarf, genauer Lebensmittelläden, Apotheken und Baumärkte. Auch die bei Schweizern beliebten Paket-Abholstationen bleiben Ungeimpften weiter zugänglich, hier herrscht ebenfalls nur Maskenpflicht. Wer etwa zum Kleider-Shopping nach Lörrach fahren möchte, braucht als Ungeimpfter mindestens einen Antigentest. Für Coiffeur- oder Massage-Termine greift ebenfalls die 3G-Regel, hier jedoch gilt nur ein PCR-Test. Shopping-Freunde dürfte es demnächst vermehrt nach Frankreich ziehen – dort reicht eine Maske aus. Für Kinos, Restaurants, Cafés oder Museen benötigt man indes ein Zertifikat.

Mit der Verschärfung der Massnahmen hat Baden-Württemberg vielerorts die 2G-Regel eingeführt, was bedeutet, dass ein negativer Test nicht mehr ausreicht und nur noch Geimpfte und Genesene zugelassen sind. Hiervon betroffen sind nebst öffentlichen Veranstaltungen wie Theater, Kino, Konzerten oder Sportevents etwa auch Restaurant-Innenräume. Wer vor oder nach dem Shoppen also noch eine Stärkung zu sich nehmen will, muss als Ungeimpfter auf der Terrasse Platz nehmen, hierzu ist zudem ein negativer PCR-Test nötig. Frankreich kennt, wie gesagt, bisher noch keine 2G-Regel.

Auch hier bestehen in Baden-Württemberg für Geimpfte keine Restriktionen. Dagegen darf sich ein deutscher Haushalt nur noch mit einer weiteren Person treffen, die nicht geimpft ist. Ausgenommen sind davon Genesene, unter 18-Jährige und Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Im französischen Grenzgebiet bestehen diesbezüglich keine Restriktionen.

Hier ist die Ausgangslage je nach Weihnachtsmarkt sehr unterschiedlich (die bz berichtete). In Baden-Württemberg etwa sind Weihnachtsmärkte gemäss der aktuellen Regeln erlaubt – auch für Ungeimpfte. Diese müssten jedoch auf die Konsumation an den Verpflegungsständen verzichten. Der Weihnachtsmarkt in Lörrach, der am 2. Dezember beginnt und auf ein Gastro-Angebot verzichtet, sollte also allen zugänglich sein – eine Maske muss dabei aber getragen werden. In Freiburg, wo der Weihnachtsmarkt seit gestern Donnerstag läuft, gilt auf dem ganzen Areal Maskenpflicht sowie die 2G-Regel. Weil am Rhein hingegen hat beschlossen, seinen Weihnachtsmarkt abzusagen. An den grossen Weihnachtsmärkten in Strassburg und Colmar gilt ebenfalls Maskenpflicht, in Colmar muss zudem am Marché gourmand, wo Esswaren erhältlich sind, ein Zertifikat vorgewiesen werden.

