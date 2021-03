Covid-19-Verordnung Basler Regierung hebt Prostitutionsverbot auf: Das bedeutet der Entscheid für das Sexgewerbe Ab 1. April ist Prostitution in Basel-Stadt wieder erlaubt. Die bz sprach mit einer Sexarbeiterin über die letzten Monate. Nora Bader 30.03.2021, 14.49 Uhr

In der sogenannten Rotlicht-Toleranzzone Ochsengasse/Webergasse wird bald wieder das vertraute Bild anzutreffen sein.

Bild: Kenneth Nars

Für Sexarbeiterin Melinda Bednarik* steht alles auf dem Spiel. Es ist Dienstag um 13.30 Uhr. Als wir erneut telefonieren, ist sie gerade auf dem Weg zur Post: «Ich muss Rechnungen bezahlen.» Sie ist nervös und wartet gebannt, ob der Basler Regierungsrat heute über ihr Schicksal entscheiden wird.

Keine halbe Stunde später kann Melinda Bednarik nach fünf Monaten der Unsicherheit aufatmen: Aufgrund der prekären Situation der Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter und der unerwünschten Verlagerung in die Illegalität hat der Basler Regierungsrat heute die Bestimmungen in der Covid-19-Verordnung per 1. April den aktuell geltenden Bundesregeln angeglichen. Bordell- und Erotikbetriebe dürfen somit wieder öffnen, zudem wird das Prostitutionsverbot aufgehoben, wie der Regierungsrat mitteilt. Gastronomieangebote (unter anderem Ausschank von Alkohol) sowie das Betreiben von Wellnesseinrichtungen am Standort von Erotikunternehmungen sind jedoch weiterhin nicht gestattet.

Melinda Bednarik ist 33 Jahre alt und bereits seit vier Jahren in Basel als Sexarbeiterin tätig. Anfangs war sie in einem Bordell in Kleinbasel angestellt, mittlerweile ist sie selbstständig erwerbend. Seit November konnte sie wegen der hier geltenden Bestimmungen für die Prostitution nicht mehr arbeiten. Der bz hat sie ihre Geschichte erzählt.

«Ich hätte meine Rechnungen vielleicht noch bis im Mai bezahlen können, danach hätte ich nicht weitergewusst»,

so die Ungarin mit Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz. In Basel hat sie eine Wohnung und mietet für die Arbeit jeweils ein Zimmer woanders in Basel. Die Miete für den Arbeitsplatz pro Tag: rund 100 Franken. Da in Bern oder Baselland aktuell andere Regeln gelten, habe sie sich, wie ihre hiesigen Kolleginnen auch, nach einer Lokalität in einem anderen Kanton umgesehen. Kostenpunkt: mindestens 150 bis 200 Franken Miete pro Tag. Gefunden hatte sie in den vergangenen Monaten nichts. Zu viele Mitbewerberinnen hatten dieselbe Idee. Berner Bordells warben ausserdem mit Plakaten in Basel-Stadt. «Geöffnet von 9 bis 5 Uhr», stand auf einem, das bis Montag an der Maulbeerstrasse hing.

Die Kunden gratulieren ihr sogar zum Geburtstag

«Meine Stammkundschaft wäre vielleicht schon ins Baselbiet gereist, vermutlich aber nicht regelmässig nach Bern», so Melinda Bednarik. Und einen Kundenstamm aufzubauen, das sei gar nicht so einfach. Sie habe viel investiert. Ihre aktuellen Kunden kommen mittlerweile regelmässig, sie gratulieren Bednarik sogar zum Geburtstag. 60 Prozent davon seien über 45 Jahre alt, berichtet die junge Frau. 30 bis 40 Prozent zwischen 20 und 30 Jahren alt.

«Ich mag meinen Job und will ihn gut machen», sagt Melinda Bednarik. Es sei für sie ein Job wie jeder andere auch. Und sie tue nichts Illegales, zahle sogar Steuern in Basel-Stadt. Darauf angesprochen, was ihre Familie davon halte, sagt sie: «Meine Eltern wissen, dass ich im Sexgewerbe arbeite. Das ist voll okay für sie.»

Aber auch in Ungarn sei die Situation gerade sehr schwierig. Die Mutter sei in der Gastrobranche tätig und gerade ebenfalls ohne Job. Die Eltern hätten sie also im Notfall nicht unterstützen können und umgekehrt sei es dasselbe. Bednarik verdient 300 bis 500 Franken pro Tag, abzüglich der Miete für den Arbeitsplatz. Jedes zweite Wochenende machte sie frei, manchmal nahm sie Ferien, um nach Ungarn zu reisen. Kinder hat sie «noch keine», wie sie sagt. Aber dennoch sei sie nicht mehr 25 und möchte nicht dauernd umziehen und von vorne beginnen müssen. «Mir gefällt es in Basel und ich mag den Kontakt zu den vielen Leuten.» Man könne hier auch gute Stammplätze haben, wenn man den Job gewissenhaft ausübe. Eine ihrer Freundinnen aus Ungarn, die 90 Tage hätte hierbleiben dürfen, habe einen. «Sie konnte aber wegen Corona auch nicht arbeiten.»

100 Sexarbeitende boten Online illegal ihre Dienste an

Diese Umstände führten dazu, dass in Basel-Stadt Stand Montag rund 100 Prostituierte illegal ihre Dienste anboten, wie Recherchen dieser Zeitung zeigten. Melinda Bednarik war das zu prekär: «Ich will nichts Illegales tun», sagt sie. Umso grösser ist ihre Freude über den Regierungsratsentscheid vom Dienstag.

Aufgrund der epidemiologischen Lage hatte der Basler Regierungsrat per 23. November 2020 die Erotikbetriebe geschlossen. Aufgrund von Abgrenzungsschwierigkeiten und einer unerwünschten Verlagerung zu Escort-Dienstleistungen, hat sich der Regierungsrat für das generelle Prostitutionsverbot (ab 15. Dezember 2020) ausgesprochen. Dieses wurde nun wieder aufgehoben.

* Name der Redaktion bekannt.