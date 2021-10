Covid-19 Zertifikatspflicht an der Uni Basel: In 80 Prozent der Kurse kann die Maskenpflicht fallen Im November kommt auch an der Uni Basel die 3G-Regel. Da die Zertifikate nicht flächendeckend geprüft werden können, werden bestimmte Regeln weiterhin gelten. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 21.10.2021, 05.00 Uhr

Bei 80 Prozent der Kurse werde die Maskenpflicht fallen können. Kenneth Nars / BLZ

Mit der Einführung der Zertifikatspflicht per November ist die Universität Basel im schweizweiten Vergleich ein Spätzünder. Matthias Geering, Mediensprecher der Uni, hatte diese Entscheidung damit gerechtfertigt, den Studierenden und Dozierenden die Möglichkeit geben zu wollen, sich bis zur Einführung doppelt impfen zu lassen.

Viele andere Schweizer Universitäten hatten keine solche Schonfrist und die 3G-Regel bereits auf Semesteranfang eingeführt. Die Masken müssen meist nicht mehr getragen werden. Nicht so bei der Uni Basel: «Wir dürfen nur dort auf Masken verzichten, wo wir eine lückenlose Kontrolle durchführen können und das geht bei den grösseren Veranstaltungen nicht», sagt Geering. Securitas-Personal werde zudem stichprobenartig die Zertifikate kontrollieren.

Veranstaltungsform wird nicht mehr verändert

Die Uni hat am Mittwoch bekanntgegeben, welche weiteren Regelungen für den Lehrbetrieb mit Zertifikatspflicht gelten werden. Die Maskenpflicht bleibt – zumindest dort, wo eine flächendeckende Zugangskontrolle nicht möglich ist. Nur in Kursen mit weniger als 30 Personen sei es den Teilnehmenden möglich, die Masken abzulegen. In diesen Fällen können Dozierende, so heisst es weiter, die Zertifikate überprüfen. Dann müssen keine Masken getragen werden. Für Prüfungen dagegen sei kein Zertifikat notwendig. Geering führt aus:

«Wir haben etwa 2500 Veranstaltungen jede Woche an der Uni. 2000 davon sind mit weniger als 30 Personen. Dort können wir auf Masken verzichten, wenn bei allen das Zertifikat überprüft wurde.»

Zudem solle das Zertifikat mehr Präsenzunterricht ermöglichen. Doch um den Studierenden Planungssicherheit zu bieten, habe man entschieden, die Veranstaltungsform während des Semesters nicht mehr zu verändern: Kurse die online stattfinden, werden dies weiterhin bleiben.

Goldene und silberne Aufkleber für den Studierendenausweis

Um die Zertifikatskontrolle zu erleichtern, werde man ein Kontrollzentrum einrichten, in dem Studierende und Dozierende ihre Zertifikate vorweisen können, so Geering. Man erhalte einen Hologramm-Kleber mit dem Uni-Logo, damit das Zertifikat nicht ständig vorgezeigt werden müsse. Für Genesene respektive Geimpfte ein silbernes, das bis Ende des Herbstsemesters gültig ist oder ein goldenes, das bis Ende Frühlingssemester gilt. Die Uni wird kostenlose Spucktests anbieten, welche den Ungeimpften und Nicht-Genesenen die Teilnahme am Präsenzunterricht während einer Woche erlaubt, dies entspreche den Regeln des Gesundheitsdepartements, so Geering auf Anfrage. Für Spucktests habe man sich aus finanziellen Gründen entschieden.

Die Uni Basel war von Beginn weg eher zögerlich mit der Zertifikatspflicht. Während es im August von der Uni gegenüber der bz hiess: «Als öffentlich-rechtliche Institution sind wir verpflichtet, unser Angebot allen Studierenden zugänglich zu machen – unabhängig davon, ob sie geimpft sind oder nicht.» Anfang September kam dann der Wandel.