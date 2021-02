Crystal Meth Die «Zombie-Droge» ist in Basel immer gefragter Polizei und Staatsanwaltschaft stellen in letzter Zeit immer mehr Methamphetamin sicher. Seit rund drei Jahren befasst man sich mit Crytal Meth. Im März kommt es zum bisher grössten Meth-Prozess in Basel-Stadt. Nora Bader 19.02.2021, 05.00 Uhr

Die chemische Droge hat den Weg aus den Kleinstädten der USA nach Basel gefunden. Archiv Michael Probst / AP

Sie besitzen verschiedene Mobiltelefone mit Sim-Karten zum Auswechseln. Sie benutzen Codeworte wie «Eis» oder «weisse Farbe», verkaufen regelmässig Drogen, verdienen dabei viel Geld und geben noch mehr ihrem Bandenboss ab. Sie verkaufen aber nicht irgendwelche Drogen. Sie verkaufen Crystal Meth. Und ihre Kundschaft wächst und wächst. – Was sich anhört wie Szenen aus der TV-Serie «Breaking Bad», spielt sich derweil nicht nur in den Kleinstädten Amerikas oder in Berlin, sondern mehr und mehr in Basel-Stadt ab.

Die Basler Polizei konnte im Jahr 2019 in einer gross angelegten Aktion vier Mitglieder einer Bande festnehmen, die im grossen Stil immer wieder mit kleineren Mengen Methamphetamin (Crystal Meth) handelte. Woher der Stoff kam, ist unklar. Bei den Festgenommenen dürfte es sich um die Untersten der Bandenkette gehandelt haben. Die Drahtzieher konnten bislang nicht gefasst werden.

Crystal Meth Konsum ist gefährlich Crystal Meth ist eine chemische Droge. Sie reduziert Angst, Schmerz, aber auch Hungergefühle. Es wirkt euphorisch und steigert die Leistungsbereitschaft und macht schnell abhängig. Wenn die Wirkung nachlässt, können Gereiztheit und Aggressivität auftreten. Crystal Meth hat bei längerfristigem Gebrauch einen stark auszerrenden Effekt auf den Körper. Die Schleimhäute am Ort des Konsums (Nase, Magen) werden angegriffen, es entstehen Schleimhautgeschwüre (Löcher), Hirnblutungen und Schlaganfälle drohen als weitere Komplikationen bei chronischem Konsum. Hilfe finden Betroffene bei der Suchtberatung unter www.sucht.bs.ch; www.suchthilfe.ch; www.suchtcoach.ch

Anfang März müssen sich die teils vorbestraften Personen, zwei Männer und zwei Frauen, vor dem Strafgericht verantworten. Vorgeworfen wird den Hauptbeschuldigten gemäss Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Verbrechen nach Betäubungsmittelgesetz (grosse Gesundheitsgefährdung, Bandenmässigkeit und Gewerbsmässigkeit), Geldwäscherei und weitere Delikte.

Crystal Meth taucht immer häufiger auf

Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt befasst sich seit etwa drei Jahren mit Crystal Meth, wie Sprecher Peter Gill auf Anfrage sagt. Vorher habe man sich schwergewichtig mit dem Handel von Kokain und Heroin sowie dem Grosshandel von Marihuana konfrontiert gesehen. Allerdings tauche Crystal Meth in letzter Zeit immer häufiger auf. Gill:

«Es mussten mittlerweile auch mehrere Strafverfahren wegen Handels mit Crystal Meth geführt werden.»

2018 sind gemäss der Kriminalstatistik des Kantons Basel-Stadt 265 Gramm Amphetamin und Methamphetamin (sogenanntes Crystal Meth) sichergestellt worden, 2019 waren es über 2 Kilogramm. Im Umlauf gewesen sein dürfte einiges mehr. Im September 2019 berichtete die bz über einen der ersten Meth-Gerichtsfälle hier: Eine Frau soll 2,5 Kilogramm Crystal Meth umgesetzt haben. In der Wohnung der Beschuldigten stellten Polizisten aber lediglich 20 Gramm sicher. Die letztes Jahr wegen des Vertriebs von Crystal Meth verurteilte Frau erhielt eine Freiheitsstrafe von 4,5 Jahren. Zu beachten gilt: Gemäss Bundesgerichtsentscheid von 2019 ist ab zwölf Gramm von einem schweren Drogendelikt auszugehen. Die Hauptbeschuldigten sollen laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft über 3,6 Kilogramm respektive 2,8 Kilogramm umgesetzt haben. Dazu kommt der Handel mit Kokain und Ecstasy-Tabletten.

Vorwiegend im Rotlichtmilieu

«Wir gehen davon aus, dass es eine nicht unerhebliche Dunkelziffer bei Crystal-Meth-Fällen gibt», so Gill. Die Droge könne zu schweren Schäden und sehr schneller Abhängigkeit führen. «Crystal Meth wird vorwiegend im Rotlichtmilieu und in thailändischen Kreisen verbreitet, vertrieben und konsumiert.» Meist geschehe dies in Kombination mit illegalen Spielsalons, sagt Gill.

Bei anderen Betäubungsmittelkonsumenten werde nur vereinzelt Crystal Meth fest- und sichergestellt. «Dort dominieren immer noch die klassischen Betäubungsmittel wie Kokain, Amphetamin und Cannabis», so Gill weiter. Konkrete Zahlen zum Coronajahr gibt es noch nicht. Diese könnten anlässlich der Kriminalstatistik, welche Ende März veröffentlicht wird, publik gemacht werden.

Steigender Konsum in Chemsex-Szene

Dass der Konsum von Crystal Meth generell zunimmt, bestätigt auch der Basler Suchtexperte Otto Schmid. «Wir beobachten überall regionale Konsumphänomene», sagt er. Teilweise würden diese Phänomene mit den Schmuggelwegen zusammenhängen. In Neuenburg werde beispielsweise am meisten Crystal Meth in der Schweiz konsumiert. «Steigenden Konsum von Crystal Meth beobachten wir in der Schweiz und auch in Basel insbesondere in der Chemsex-Szene bei Männern, die Sex mit Männern haben», so Schmid.

Die Droge habe ein hohes Abhängigkeitspotenzial, werde aber weniger in der Freizeit und an Partys konsumiert und Basel habe eher viele Freizeitkonsumenten, die mehrheitlich verantwortungsbewusst mit psychoaktiven Substanzen umgehen würden. Sorge bereitet dem Suchtexperten aber, dass die Coronasituation den Konsum steigern könnte, wie er das bereits jetzt bei Cannabis und Alkohol bei seinen Klienten beobachte.

Die Beschuldigten haben gemäss Anklageschrift teilweise selber ebenfalls Crystal Meth zu sich genommen. Ihnen könnte aufgrund der mutmasslich umgesetzten Drogenmenge eine wesentlich höhere Strafe drohen als der Frau, die letztes Jahr zu 4,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Die Staatsanwaltschaft wird ihre Anträge vor Gericht stellen.