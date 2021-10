Cyberangriff Art Basel warnt ihre Kundinnen und Kunden Die MCH Group wurde vergangene Woche gehackt. Nun informiert die Kunstmesse Art Basel, dass möglicherweise persönliche Kundendaten gestohlen worden sind. Christian Mensch 30.10.2021, 16.54 Uhr

Art Basel konnte erst im September wieder eine Live-Messe durchführen. Jetzt werden die Kunden vor einem möglichen Datendiebstahl gewarnt. Im Bild: David Hockney in der Art Unlimited. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Die Kundendatei der Art Basel ist ein Who is who der Kunstwelt. Diese ist nun möglicherweise in die Hände von Datendieben geraten. Mit dieser Information richtet sich die Kunstmesse an ihre Klientel. Die derzeit vorliegenden Informationen würden darauf hinweisen, «dass sich die Täter möglicherweise Zugang zu Daten wie persönlichen Kontaktdaten verschafft haben».