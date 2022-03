FCB-Goalie Heinz Lindner erklärt einen seiner seltenen Fehler

Goaliefehler FCB-Heinz Lindner über seinen Patzer in Marseille: «Dann macht dir keiner einen Vorwurf» Der Torhüter des FC Basel redet nicht um den heissen Brei herum: Das zweite Gegentor im Europacup-Achtelfinal bei Olympique Marseille geht auf seine Kappe. Und er erklärt, wie es passieren konnte. Christoph Kieslich, Marseille Jetzt kommentieren 11.03.2022, 20.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

"Mit dem Kopf schon einen Schritt zu weit" - Heinz Lindner unterläuft in Marseille ein seltener Patzer. Rechts dreht Profiteur Milik ab, Noah Katterbach kann nicht mehr helfen. Keystone

So regelmässig Heinz Lindner sich seit bald zwei Jahren in Basel für seine (vielen) wichtigen Paraden belobigen lassen darf, so selbstverständlich steht er am Morgen nach dem Spiel im Vélodrome auch Rede und Antwort, als es um eine unvorteilhafte Szene geht: das zweite Gegentor.