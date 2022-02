Tag des Schachtelsatzes: eine Hommage

Das Wort zum Tag 25. Februar: Im Irrgarten des Satzgefüges Kuriose Feiertage gibt es zuhauf. So auch am 25. Februar. Dann feiert Deutschland den Tag der Hypotaxe, des Schachtelsatzes. Eine Hommage, die erst spät zum Punkt kommt. Rahel Empl 25.02.2022, 05.00 Uhr

Hannes Nüsseler

Unser Nachbarland im Norden, dieses verhasste und zugleich auf zurückhaltende Art geliebte, an dem wir Schweizerinnen und Schweizer uns aus ureigenem Reflex mit Wonne reiben und zuweilen mehr oder weniger verbissen messen, weil dessen Bewohnerschaft uns so seltsam oft das Gefühl vermittelt, etwas im besten Falle Herziges und im schlechtesten Falle Minderwertiges zu sein, dem sie, wir hören es nicht gerne, aber es ist eine Tatsache, in vielen Bereichen tatsächlich haushoch überlegen ist, was sich gegenwärtig einmal mehr im Sport manifestiert hat, konkret an den soeben zu Ende gegangenen Olympischen Spielen, an denen die Deutschen im Medaillenspiegel ärgerlicherweise wieder mal vor uns platziert sind, und das trotz eines veritablen Schweizer Medaillenregens, dieses Deutschland also, der Goliath im eidgenössischen Mikro-Universum, mit dem uns rein geopolitisch betrachtet nichts weiter als eine nach Schweizer Auffassung 347 Kilometer lange und nach Deutscher Auffassung 316 Kilometer lange Grenze verbindet, da haben wir's wieder, nicht mal darin sind wir uns einig, eine Grenze, die wir noch so gerne überwinden, wenn es darum geht, in einer Filiale der erstaunlich sympathischen Kette Hieber sagenhaft günstig Lebensmittel einzukaufen, dieses Deutschland, das uns wohl oder übel doch näher ist, als wir es manchmal wahrhaben wollen, man denke etwa an die eine offizielle Landessprache oder an all die deutschen Ärztinnen und Ärzte, die uns in den Spitälern tagtäglich das Leben retten, und vermeide es, an die einst so stolze und dann durch den zuweilen besonders in der Wirtschaftswelt auftretenden helvetischen Grössenwahn zugrunde gemanagte Swissair zu denken, welche die Lufthansa, ein Paradestück deutschen Leistungswillens, schlussendlich für ein Trinkgeld unter dem Namen Swiss geschluckt und die Schweiz damit aus dem aviatischen Schlamassel gezogen hat, nun also ebendieses Nachbarland im Norden feiert am 25. Februar den Tag der Hypotaxe, was Griechisch ist und Unterordnung bedeutet, Deutschland hat den zugegebenermassen treffenderen Ausdruck Schachtelsatz daraus kreiert, und diese Hypotaxe zu feiern ist ein linguistisch wichtiges Ansinnen unserer Nachbarn, das muss jetzt mal ganz neidlos festgehalten werden, denn die Hypotaxe, dieser Irrgarten des Satzgefüges, die einem Schriftstück eine unvergleichlich kunstvolle Aura verleihen kann, auch etwas Erhabenes, überfordert im heutigen durch Chatnachrichten- und Emoji-Slang völlig degenerierten Sprachgebrauch leider so manche Schreibenden und Lesenden, besonders wohl die «Schwiizer», würde ein ausgesprochen selbstgefälliger Deutscher nun sicher sagen, weshalb der Schachtelsatz leider zunehmend in Vergessenheit gerät.