David Jenny Der Grossratspräsident plaudert aus dem Nähkästchen: «Ich bin ein Büropfadi» David Jenny ist neuer Grossratspräsident von Basel. Im Nähkästchen redet er über das, woran er glaubt - und auch über seine Zweifel.

Benjamin Rosch 14.03.2021, 05.00 Uhr

Herr Jenny, welchen Begriff haben Sie gezogen?

David Jenny: Glaube.

Was sagt Ihnen dieses Wort?

Das ist etwas höchst Persönliches. Für mich ist es der christliche Glaube, ich engagiere mich auch in der Evangelisch-reformierten Kirche. Ich bin aber kein Missionar, nicht einmal ein regelmässiger Kirchgänger. Mein Vater war Synodenpräsident, mein Grossvater und, so glaube ich es, mein Urgrossvater waren in ihrer Kirchgemeinde aktiv. Es liegt also in der Familie.

Sind Ihnen solche Traditionen oder sogar Vermächtnisse wichtig?

Verbundenheit ist mir wichtig. Nicht alles, was Tradition ist, ist auch gut. Auf der anderen Seite muss man auch nicht mit allem brechen, um Traditionen zu entfliehen.

Sie haben die Kirche angesprochen, das ist aber bei weitem nicht Ihr einziges Engagement.

Ich engagiere mich, wo ich meine, etwas beitragen zu können. Oft spielt auch der Zufall eine Rolle. Bei mir sind es zwei Hauptlinien: einerseits die Pfadi, andererseits die Kirche, die wieder zu neuen Verknüpfungen führen. Früher die Basler Freizeitaktion beispielsweise oder noch heute die Spitex. ­Daneben bin ich Vizepräsident der Stiftungsstadt Basel und Vorstandsmitglied der Gemeinnützigen Institutionen beider Basel.

Wie lautet Ihr Pfadiname?

Gaggo.

Warum das?

In meinem ersten Sommerlager habe ich aus der Gamelle Kakao getrunken und es hat einen deutlichen Schnauz gegeben. Den Namen wurde ich nicht wieder los, ob originell oder nicht. Sind Sie noch aktiv? Ich bin ein Büropfadi. Ich bin in zwei Stiftungsräten, in der Schweiz und auf europäischer Ebene. Im Wald mit der Gamelle war ich schon lange nicht mehr. Es gibt ja genügend Leute, die auch in meinem Alter noch drei Wochen ins Bundeslager fahren und in einem Zelt übernachten. Für mich war das eine Lebensphase, die ich genossen habe – die jetzt aber vorbei ist.

Bisher gar nicht erwähnt haben Sie Ihren aktuell wohl grössten Posten: die Politik. Warum tun Sie sich das auch noch an?

Ich stamme ja aus einer politisch interessierten Familie und war auch zu meiner Studentenzeit als Studentenvertreter aktiv. ­Irgendwann bin ich der FDP beigetreten, aber bewusst im Hintergrund geblieben, weil mein Vater ja zwanzig Jahre lang Regierungsrat war. Als er abtrat, hatte ich die Gelegenheit, an der neuen Verfassung mitzuarbeiten. Später habe ich für den Grossen Rat kandidiert, ohne jeweils grossen Aufwand zu betreiben. Und dann wurden Sie doch gewählt. Vor ungefähr achteinhalb Jahren dachte ich, das sei nun meine letzte Kandidatur. Die FDP machte damals im Osten Boden gut und Baschi Dürr wurde in den Regierungsrat gewählt. So bin ich auf den ersten Tag der Legislatur nachgerückt. Das kam für mich ziemlich unerwartet, weil ich keinen grossen Wahlkampf betrieben hatte.

Haben Sie überhaupt ein feu sacré für die Politik oder ist es mehr ein abstraktes Inte­resse an den Prozessen?

Wie ich vorhin gesagt habe: Ich bin kein Missionar. Es gibt auch kein Thema, in dem ich meine, alle anderen von meinen Ansichten überzeugen zu müssen. Natürlich habe ich gewisse Auffassungen: Ich stehe ein für eine freiheitliche Gesellschaft und eine freiheitliche Wirtschaft. Mich interessieren aber stark die Prozesse. Damit am Ende etwas entsteht, hinter dem mehr als nur 50,0001 Prozent der Bevölkerung stehen können. Ich bewundere Leute, die viel in ein Thema investieren und einen grossen Sachverstand erlangen. Ich bin gewissermassen Generalist geblieben.

Im Grossen Rat glänzen Sie dafür mit rhetorischen Zwischenfragen.

Dieses Instrument habe ich für mich entdeckt. Man kann humorvoll auf gewisse Absurditäten oder Widersprüche hinweisen, ohne verletzend zu sein.

Haben Sie auch schon den Glauben ans Parlament verloren?

Zum Glauben gehört immer auch der Zweifel.

Wann haben Sie gezweifelt?

Wenn man eine Abstimmung verliert, weil einige den falschen Knopf gedrückt haben, fragt man sich schon: War das jetzt wirklich nötig?

Und glauben Sie an die FDP?

Es sind schwierige Zeiten, auf nationaler wie kantonaler Ebene. Die FDP hat es seit 1848 durchgehend gebraucht und wird es auch weiterhin brauchen. Nach der CVP kaprizieren sich jetzt einfach alle darauf, die FDP abzuschreiben. Auch dies wird wieder vorübergehen.