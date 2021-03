Stephanie Eymann Der Umgang mit Demonstrationen: Basler Justizdirektorin in der Kritik Unverhältnismässigkeit, wenn nicht gar Willkür – mit diesen Worten beschreibt Basta-Grossrätin Heidi Mück das Vorgehen der Basler Polizei an den Demonstrationen der vergangenen Wochen. Höchst befremdet zeigte sie sich auch über die Vorkommnisse vom Montagabend: Sechs junge Frauen waren von 30 Polizisten kontrolliert worden. Nora Bader 11.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Polizeikontrolle von sechs Mädchen beim Rümmelinsplatz. Im Nachgang zur Frauentagsdemonstration vom 8. März 2021. Bild: Silvana Schreier

Drei Demonstrationen – drei unterschiedliche Arten der Polizei, damit umzugehen. Während im Februar an einer unbewilligten Kurden-Demo Gummischrot zum Einsatz kommt, lässt man vor einer Woche etwa 1000 FCB-Fans an einer spontan bewilligten Kundgebung ungehindert durch die Stadt ziehen. Am Montagabend an der unbewilligten Frauentag-Kundgebung ist ein Grossaufgebot in Vollmontur vor Ort. Sechs junge Frauen werden von 30 Polizisten kontrolliert, eine wird in Handschellen abgeführt.

Basta-Grossrätin Heidi Mück, deren Interpellation betreffend Umgang mit Kundgebungen und Menschenansammlungen am Mittwoch im Grossen Rat beantwortet wurde, zeigte sich «höchst befremdet» über die Vorkommnisse an der Demonstration in Basel anlässlich des Weltfrauentags. «Das ist Polizeiarbeit des letzten Jahrhunderts. Ich bin überzeugt, die Polizei und auch Sie, Frau Eymann, können das besser.»

Justizdirektorin Stephanie Eymann (LDP) begründete gestern im Grossen Rat nochmals, weshalb besagte Kurden-Demonstration nicht bewilligt worden war. Es sei bereits die vierte Demonstration zum selben Thema innert kurzer Zeit gewesen. Die Kantonspolizei sei in einer Güterabwägung zum Schluss gekommen, dass die sicherheitsrelevante Lagebeurteilung einen Entzug der Bewilligung rechtfertige. Das sei frühzeitig kommuniziert worden. Als sich dennoch Demonstrierende versammelten, habe die Polizei eingegriffen.

«Es gibt kein Recht, immer demonstrieren zu können»

Die Kantonspolizei kenne grundsätzlich eine liberale Praxis mit Kundgebungen, so Eymann weiter. Letztlich werde aber immer der Einzelfall beurteilt und im konkreten Fall (Kurden-Demo) habe sich die Lage verändert. Berücksichtigt würden immer auch die Bedürfnisse der nicht demonstrierenden Bevölkerung. Und: «Es gibt kein Recht, immer demonstrieren zu können», so Eymann.

Mück sagt: «Der Umgang der Polizei mit Demonstrationen, Kundgebungen und Menschenansammlungen in den letzten Wochen hat bei mir einfach den Eindruck der Konzeptlosigkeit, um nicht zu sagen der Willkür hinterlassen.» Deshalb habe sie diese Fragen an die Regierung gestellt. Mit den Antworten sei sie «leider nicht zufrieden.» Vieles werde nun schöngeredet.

Keine Antworten auf die Vorkommnisse vom Montag

Sie habe gemeint, die Polizei gehe nach den drei Ds vor: «Dialog, Deeskalation, Durchgreifen.» Am Montagabend habe man aber sogleich durchgegriffen, so Mück zu den Antworten Eymanns. «Mir geht es nicht darum, einzelne Gruppen gegeneinander auszuspielen, aber es geht um Verhältnismässigkeit», so Mück weiter.

Auf die Vorkommnisse vom Montagabend ging Stephanie Eymann in der Grossratsdebatte aber nicht konkret ein, die Interpellation war vorher eingereicht worden.

Auf Twitter sorgten die Polizeikontrollen der Mädchen vom Montagabend ebenfalls für rote Köpfe. Ist das Vorgehen der Polizei verhältnismässig? Darüber wurde rege diskutiert. Das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) hatte sich gegenüber der bz am Vortag wortkarg gezeigt, schrieb nun auf Twitter: Das Alter von Kontrollierten sei vor der Kontrolle nicht bekannt, auch junge Frauen könnten mit dem Gesetz in Konflikt kommen und es komme im Umfeld von Demos schnell zur Mobilisierung von Personen, die eine Kontrolle stören könnten.

Am Samstag demonstrieren die FCB-Fans wieder

Die nächste Demonstration ist bereits angekündigt: Diesen Samstagabend wollen FCB-Fans auf die Strasse «geege dr Bernhard Burgener und sini Plän ­– für e David Degen». Gemäss Toprak Yerguz, Sprecher des JSD, ist bislang kein Gesuch für diese Demonstration eingegangen. Man könne sich aus polizeitaktischen Gründen nicht im Voraus zum Vorgehen der Kantonspolizei und dem Aufgebot generell äussern, so Yerguz weiter.