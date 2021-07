Wohnsiedlungen im Baselbiet: Architektonische Perlen in der Agglo

Denkmalschutz Wohnsiedlungen aus dem 20. Jahrhundert: Architektur-Perlen in der Baselbieter Agglo Im Unterbaselbiet gibt es zahlreiche herausragende Wohnsiedlungen aus dem 20. Jahrhundert. Fast alle sind allerdings bis heute nicht denkmalgeschützt. Beim Muttenzer Freidorf, der vermutlich bedeutendsten Genossenschaftssiedlung der Schweiz, steckt ein handfester Konflikt dahinter. Die «Freidörfler» wehren sich mit Händen und Füssen gegen die Unterschutzstellung ihrer Wohnhäuser. Hans-Martin Jermann 12.07.2021, 05.00 Uhr

Ein Klassiker der Moderne: eine der Einfamiliensiedlungen. In den Gartenhöfen in Reinach ermöglicht die verwinkelte Architektur den Rückzug ins Private. Zugleich betont der Dorfplatz (im Bild aus dem Jahr 1961) das Gemeinschaftliche. Ulrich Löw/Theodor Manz

Die Diskussion um den Schutz von Bauten fokussierte sich lange auf Kirchen und Schlösser, auf das Mittelalter und die frühe Neuzeit. Im Kanton Baselland ist dies bis heute ausgeprägt: Viele historische Ortskerne sind geschützt. «Doch ausserhalb ist der Wilde Westen», sagt die kantonale Denkmalpflegerin Brigitte Frei-Heitz. Im 20. Jahrhundert ist die Bevölkerungszahl stark angestiegen, das hat vor allem die Struktur der Unterbaselbieter Gemeinden verändert. Zwar entstanden im Bauboom nach dem Zweiten Weltkrieg vielerorts gesichtslose Grossüberbauungen. Frei-Heitz verweist daneben aber auch auf qualitativ hochwertige Siedlungen aus dem 20. Jahrhundert, die unbedingt schützenswert sind.



Wir stellen vier solche Siedlungen aus der Agglo vor: Neben dem Muttenzer Freidorf, dessen Gartenstadtarchitektur internationale Bedeutung geniesst, sind dies die Wasserhaus-Siedlung in Münchenstein, In den Gartenhöfen in Reinach und Im Lee in Arlesheim (Beschriebe und Würdigung der Denkmalpflegerin unten).

«Bei diesen Siedlungen ist allen baulichen Unterschieden zum Trotz ein einheitlicher Elan feststellbar. Sie alle entsprachen gesellschaftlichen Idealvorstellungen, die zu jener Zeit propagiert wurden»,

sagt Frei-Heitz. Auch gäben diese Siedlungen Antworten auf viele Fragen, die sich heute wieder mit grosser Dringlichkeit stellen: auf das Gebot der Verdichtung, der Nachhaltigkeit und der Frage, wie in solchem Umfeld attraktiver Grünraum angeboten werden kann. Diese Siedlungen hätten in der architektur- und siedlungsgeschichtlichen Entwicklung des Baselbiets eine herausragende Bedeutung.

«Für mich haben sie denselben Stellenwert wie der Arlesheimer Dom oder das Schloss Ebenrain in Sissach»,

betont sie. Mit Ausnahme der Wasserhäuser in Münchenstein sind diese Siedlungen allerdings bis heute nicht geschützt.

Das Freidorf ist zwar vom Bund als Ortsbild von nationaler Bedeutung klassifiziert. Doch einen Schutz, der Eingriffe in die Substanz oder gar den Abbruch verhindert, gibt es nicht. Einzelobjekte kann der Regierungsrat mit Einverständnis der Eigentümer und Standortgemeinde relativ einfach ins Inventar kantonal geschützter Bauten aufnehmen. Schwieriger ist dies bei Siedlungen. Für sie muss eine Gemeinde eine kommunale Denkmalschutzzone errichten, wie dies Münchenstein bei den Wasserhäusern vorgemacht hat. «Die Gemeinden tun sich offensichtlich schwer damit», kommentiert Frei-Heitz.



Dass es beim Muttenzer Freidorf bis heute nicht gelungen ist, eine Schutzzone zu errichten, schmerzt die Denkmalpflegerin. Dies auch, weil mit baulichen Veränderungen ihrer Ansicht nach sehr sorglos umgegangen worden sei: So wurden an Stelle der alten massiven Eichentüren solche aus Metall eingesetzt; und die alten Fensterläden wurden durch moderne Modelle aus Aluminium ersetzt. «Dadurch wurde der materielle und architekturhistorische Wert des Ensembles geschmälert.»

Erklären lasse sich dies meist mit mangelnden Kenntnissen über den Wert eines möglichst unveränderten, einheitlichen Ensembles. Anderseits hat die Denkmalpflegerin auch festgestellt, dass im Freidorf, das vor 100 Jahren die erste Vollgenossenschaft der Schweiz war, das Selbstverständnis der Unabhängigkeit vom Staat sehr gross ist. Entsprechend schwierig sei es hier für Gemeinde und Kanton auf eine Unterschutzstellung hinzuwirken. Ziel sollte sein, gemäss den gesetzlichen Vorgaben den Denkmalschutz als partnerschaftliche Verpflichtung von Kanton, Gemeinde und Eigentümer zu leben, findet Frei-Heitz.

Der Denkmalschutz ist im Freidorf ein heisses Eisen: «Wir tragen Sorge zur Bausubstanz. Das haben wir in den vergangenen 100 Jahren bewiesen», sagt Markus Dörig. Er ist im Vorstand der Genossenschaft für das Bauwesen zuständig. Die Kritik der kantonalen Denkmalpflege weist er zurück: Der grossen architekturhistorischen Bedeutung des Freidorfs sei man sich bewusst. Allerdings versteht Dörig und mit ihm die Genossenschaft etwas anderes unter Schutz.

«Wir schauen, dass das äussere Erscheinungsbild gleich bleibt», sagt er. Gewisse Änderungen, etwa der erwähnte Ersatz der Holz- durch pflegeleichtere Holzmetallfenster, müssen aber möglich sein. Das sei auch eine Frage der finanziellen Tragbarkeit. Dörig:

«Das ist eine bewohnte Siedlung, kein Ballenberg.»

Auch findet er, dass etwa der Einbau von Solarziegeln auf Hausdächern möglich sein sollte – solange das keine irreversiblen Schäden nach sich zieht. Gegen eine Unterschutzstellung des Freidorfs analog der Wasserhaus-Siedlung in Münchenstein würde sich die Genossenschaft daher mit allen Mitteln wehren, betont Dörig. Denn dann wären aus seiner Sicht sinnvolle und notwendige Sanierungen schwierig oder gar nicht mehr möglich.

Anders präsentiert sich die Situation in Arlesheim und Reinach: Dass die Siedlung Im Lee im kantonalen Bauinventar als «zu schützen» aufgeführt, aber bis heute nicht verbindlich geschützt ist, hat laut Gemeindepräsident Markus Eigenmann vor allem baurechtliche Gründe: Die Gesamtüberbauung stamme aus einer Zeit, als es noch keine Quartierpläne und ähnliche Instrumente gab. Die Gemeinde müsste diese daher in eine moderne Teilzone oder Quartierplanung überführen. «Aufgrund vieler aktueller Planungen und Quartierpläne haben wir das zurückgestellt.» 2022 will Arlesheim erneut darüber befinden, sagt Eigenmann.

Weiter als in Arlesheim ist man in Reinach mit der Siedlung In den Gartenhöfen. Gemeindepräsident Melchior Buchs verweist auf einen Artikel im Zonenreglement, wonach eine Handvoll Bauten und Siedlungen in Reinach aus dem 20. Jahrhundert, die altrechtlich erstellt wurden, speziell als schutzwürdig hervorgehoben werden. Darunter befindet sich auch die Siedlung In den Gartenhöfen. Bei sämtlichen Sanierungsmassnahmen und insbesondere bei der Ausarbeitung eines neuen Quartierplans sei der Umgang mit diesen Objekten zu thematisieren, heisst es im Reglement. «Es gibt also Regeln der Gemeinde, welche die Siedlung vor markanten Veränderungen schützen», betont Buchs.

Freidorf, Muttenz

«Der eigene Garten sollte nicht länger das Privileg des Bürgertums sein.» Roland Schmid / BLZ

Baujahr: 1919 bis 1921

Architekt: Hannes Meyer, Basel

Beschrieb: 150 Einfamilienhäuser in unterschiedlich langen Wohnzeilen streng rechtwinklig aufgereiht und auf das gemeinschaftliche Zentrum mit Genossenschaftshaus und Spielwiese ausgerichtet. Erste Vollgenossenschaft der Schweiz, vom Verband Konsumvereine (heute Coop) gestiftet, in der die Bewohner gemäss sozialistischen Grundgedanken viele Lebensbereiche gemeinsam gestalten.



Würdigung Denkmalpflege: «Pionierhafte Schöpfung eines zu jener Zeit sehr zukunftsträchtigen, idealistischen Gesellschaftsmodells, das in sorgfältig geplante und ausgeführte Architektur umgegossen wurde. Ein eigener Garten sollte nicht mehr das Privileg des Bürgertums sein, sondern der Familie für die Anpflanzung von Gemüse und Früchten wie als Aufenthaltsort im Freien dienen. Neben den grossen Gartenstadtsiedlungen in Deutschland und England ist das Freidorf das Beste, was es aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg überhaupt gibt.»



Wasserhaus, Münchenstein

«Die bürgerlich-gemässigte Variante zum linken Freidorf.» Roland Schmid / BLZ

Baujahr: 1919 bis 1921

Architekt: Wilhelm Eduard Brodtbeck (Liestal)

Beschrieb: 60 Wohneinheiten entlang zwei paralleler Erschliessungsstrassen mit je vier Häuserzeilen. Architekturhistorisch an der Grenze von Heimatstil zur Moderne mit neoklassizistischen Elementen. Finanziert von Unternehmen der Basler Chemischen Industrie, welche die Wohnungen an ihre Angestellten verkauften oder vermieteten. Wie im Freidorf sind die zu den Wohneinheiten gehörenden Gärten grosszügig angelegt.

Würdigung Denkmalpflege: «Nur wenig später als das Freidorf errichtet, stellt die Wasserhaus-Siedlung die bürgerlich-gemässigte Variante zum ‹linken› Freidorf dar. Aus finanziellen Gründen wurde zu Beginn der 1920er-Jahre nur die Hälfte der geplanten Siedlung verwirklicht. Ende der 1990er-Jahre wurde diese dann im Sinn und Geist der ursprünglichen Pläne, aber mit moderner Architektur komplettiert. Vorbildlicher Umgang mit der Idee der Siedlung.»



In den Gartenhöfen, Reinach

«Der Wunsch nach Eigenheim preiswert und architektonisch clever umgesetzt.» Roland Schmid / BLZ

Baujahr: 1958 bis 1962

Architekten: Ulrich Löw, Theodor Manz, Basel

Beschrieb: Atriumsiedlung mit 41 eingeschossigen, winkelförmigen Einfamilienhäusern in Dreiereinheiten zu einer Teppichsiedlung verwoben. Dank weitgehenden Verzichts auf Unterkellerung und der Rationalisierung der Prozesse und verwendeten Baustoffe wurden die Kosten tief gehalten. Ebenfalls prägend wirken die 38 Autogaragen. Im Zentrum betont ein Dorfplatz das gemeinschaftliche Element. Für eine Einfamilienhaussiedlung vergleichsweise stark verdichtet.

Würdigung Denkmalpflege: «Die Idee der Gartenstadt in die 1960er-Jahre transferiert: Ein einmaliges Beispiel, wie der Wunsch nach einem Eigenheim preiswert und architektonisch clever umgesetzt werden kann. So sind die privaten Gärten vom Nachbarn jeweils nicht einsehbar, obwohl man Haus an Haus wohnt. Eine vorbildliche Rundumlösung, die Architektur, Innenausbau und Gartenbau in einen Zusammenhang stellt.»



Im Lee, Arlesheim

«Nimmt mit grosszügiger Durchgrünung den modischen skandinavischen Stil auf.» Roland Schmid / BLZ

Baujahr: 1963 bis 1970

Architekten: Hermann und Hans Peter Baur (Basel)

Beschrieb: Elf dreigeschossige Mehrfamilien- und 15 zweigeschossige Doppeleinfamilienhäuser sowie Kindergarten und Gewerbehaus. Einheitlich gestaltete Bauten mit Flachdach und Sichtbeton-Balkonen sind in eine parkähnliche Umgebung eingepasst. Trotz der grossen Grünflächen ist die Siedlung insgesamt relativ dicht bebaut. Familienfreundlichkeit ist ein zentraler Wert, das zeigt sich auch am grossen Kinderspielplatz.

Würdigung Denkmalpflege: «Die Siedlung Im Lee in Arlesheim ist eine der ersten der Region, die ausserhalb historischer Ortskerne Stockwerkeigentum angeboten hat. Die Siedlung beinhaltet sowohl Einfamilien- als auch Mehrfamilienhäuser und verfolgt ein für den Kanton einzigartiges Gesamtkonzept mit eigenem Kindergarten und Einkaufszentrum. Nimmt mit grosszügiger Durchgrünung, Föhren und Birken den damals modischen skandinavischen Stil auf.»