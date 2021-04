Der Basler Kantonsarzt im Corona-Interview Herr Steffen, welche Note geben Sie der Basler Bevölkerung für ihr Verhalten in der Krise? Der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen hat jüngst überraschend seinen Rücktritt bekanntgegeben. Wie er die aktuelle Impfsituation im Kanton beurteilt und welche Prognose er zur Krise abgibt, erzählt er im grossen Interview. Obwohl wir bald aus dem Gröbsten raus sind, werde Corona uns noch viele Jahre beschäftigen, sagt Steffen. Hans-Martin Jermann, Silvana Schreier 30.04.2021, 05.00 Uhr

«Ich habe mich nicht an meinen Grundsatz gehalten, keine Prognosen zu stellen», sagt Kantonsarzt Thomas Steffen. Kenneth Nars

Herr Steffen, haben Sie bereits Sommerferien gebucht?

Thomas Steffen: Ja. (zögerlich) Anfang August eine Woche im Tessin. Schweiz-Ferien im Sommer sind relativ gut absehbar und werden wohl einfach möglich sein. Ich zögerte bei meiner Antwort, weil ich mir zugleich überlegt habe, welche Aussage ich in Bezug auf Auslandferien machen möchte.

Und was ist Ihr Ferientipp an die Baslerinnen und Basler?

Wenn man ganz auf der sicheren Seite sein will, dann bleibt man in der Schweiz. Im umliegenden europäischen Ausland gibt es immer noch einige Fragezeichen. Was wird verlangt, muss man geimpft sein, muss man getestet sein, muss man in Quarantäne? Es ist letztlich wohl eine individuelle Frage. Es gibt Leute, die beim Reisen eher auf der mutigen Seite sind, andere sind vorsichtiger.

Würden Sie den Baslerinnen und Baslern empfehlen, in der Nähe zu bleiben, falls sie dann plötzlich einen Impftermin kriegen?

Die Frage der Anwesenheit bei den Impfterminen ist vor allem im Moment ein Thema. Ich gehe davon aus, dass sich die Situation bereits in den Sommerferien entspannt. Derzeit sind Impftermine gemessen an der hohen Nachfrage immer noch Mangelware. Das wird sich bis Anfang Juli entspannen. Umgekehrt kann es im Juni Druck geben, da vermutlich viele Länder für die Einreise eine Impfung verlangen. Diese wird aber möglicherweise noch nicht für alle Menschen in der Schweiz zu Verfügung stehen.

Wenn Sie den heutigen Tag mit demselben vor einem Jahr vergleichen, was sind die grössten Unterschiede?

Die erste Welle war relativ linear. Wir haben die Probleme gut beschreiben können, hatten schnell das Gefühl, Erfolg zu haben. Es gab klar die Warnung, dass das Virus nochmals kommen kann. Aber dass es derart zäh werden kann, erwarteten wir damals nicht. Wir spürten den Solidaritätsschub. Wir sind heute nicht mehr so unverbraucht optimistisch. Jemand hat den Verlauf der Pandemie mit der Entwicklung des Menschen verglichen. Die drei Coronawellen seien wie Kindheit, Pubertät und Erwachsensein. Ob das bei der dritten Welle so zutrifft, bin ich nicht so sicher. (lacht)

Die Ansteckungszahlen sind in den letzten Wochen wieder gestiegen, umgekehrt zeigt sich so langsam der positive Effekt der Impfungen. Es gibt weniger Todesfälle. Wie beurteilen Sie die Grosswetterlage?

Steffen: «Ich bin vorsichtig optimistisch.» Kenneth Nars

Die Situation ist nochmals komplexer als auch schon. Zuletzt haben wir eine Stagnation der Ansteckungszahlen gesehen. Jeder Tag, an dem die Zahlen nicht steigen, ist ein guter Tag und gibt uns Zeit, mit dem Impfen vorwärts zu machen. Die Aussichten für die kommenden Wochen sind sehr unsicher. Das Impfen drückt die Zahlen momentan sicher runter. Zudem wird es langsam wärmer, die Leute sind viel draussen. Auch das dürfte einen positiven Effekt haben. Auf der anderen Seite spüren wir alle: Die Fortschritte benötigen Zeit. Nur schon weil die Impfstoffe noch sehr limitiert zur Verfügung stehen. Zudem sehen wir, dass die Anzahl Tests zurückgehen. Mittelfristig und langfristig ist mein Bild optimistisch, dass wir substanziell in bessere Bereiche kommen. Kurzfristige Prognosen sind schwierig, da kann man sich leicht verhauen.

Zur Person Kenneth Nars Thomas Steffen – Kantonsarzt Der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen (60) lässt sich im Februar 2022 frühpensionieren, wie er kürzlich dem «Regionaljournal Basel» von SRF verriet. «Das Herumdenken an der Frühpensionierung ist älter als die Pandemie. Ich möchte einen neuen Horizont sehen und vielleicht auf eine andere Art einen Beitrag leisten», sagt er zur bz. Steffen ist seit dem 1. Juli 2011, seit knapp zehn Jahren, Basler Kantonsarzt. Bereits zuvor war er in anderen Funktionen im Basler Gesundheitsdepartement tätig. Steffen stand über Jahre kaum im Fokus der Öffentlichkeit und war in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt. Nach Ausbruch der Pandemie hat sich das schlagartig geändert. Steffen steht nun national im Scheinwerferlicht und ist als Vorstandsmitglied der Kantonsärzte bei Medienkonferenzen im Bundeshaus eine gefragte Auskunftsperson. (sil/haj)

Können Sie einen weiteren Lockdown in absehbarer Zeit ausschliessen?

Ich bin vorsichtig optimistisch. Wenn wir uns weiter mit tiefen R-Werten entwickeln, dann sollten wir es ohne Lockdown hinbekommen. Wenn ein weiterer Lockdown droht, dann wohl nicht wegen der Neuinfektionszahlen, sondern weil wir in der Gesundheitsversorgung an den Anschlag kämen. Welche Dynamik wir hier in den kommenden Tagen und Wochen sehen, ist der entscheidende Punkt.

Welche Noten geben Sie der Bevölkerung für ihr Verhalten derzeit? Bei einem Spaziergang durch die Stadt am vergangenen Wochenende hatte man teilweise das Gefühl, für einige Menschen existiere Corona nicht ...

(lacht) Vermutlich eine 4,5. Das geben doch die Lehrer immer, wenn sie sich vor dem letzten Urteil drücken. Zu Corona hat sich so etwas wie eine Basler Haltung herauskristallisiert. Die beinhaltet eine konstruktive Gelassenheit, mit der Situation und den Vorschriften umzugehen. Ich weiss noch Anfang der ersten Welle: Was haben wir uns im Kanton den Kopf zerbrochen, wie die Menschen auf die Absage der Fasnacht reagieren könnten. Und was war das Resultat? Letztlich grosses Verständnis.

Was hatten Sie sich denn vorgestellt, wie die Bevölkerung reagieren könnte?

Wir waren uns nicht sicher, ob sich irgendjemand an die Vorgaben der Behörden hält. Für Menschen, die in Basel aufgewachsen sind oder hier länger leben, ist ein Jahr ohne Fasnacht kaum vorstellbar. Ich erinnere mich an einen Taxifahrer, der mir damals sagte: Die Basler seien ein stolzes Volk, die würden keine halbe Fasnacht machen, sondern diese lieber abblasen. Und so war das dann letztlich auch. Wir hatten in der Stadt nie eine grössere politische Kontroverse über das Vorgehen und die Massnahmen. Es war immer ein breiter Konsens vorhanden. Das kam uns von den Behörden sehr entgegen.

Überall hautnah dabei: Vor der Absage der Fasnacht vor einem Jahr habe man sich den Kopf zerbrochen. «Und was war das Resultat? Letztlich grosses Verständnis», so Steffen. Kenneth Nars

Sie loben die konstruktive Gelassenheit der Basler Bevölkerung. Warum gibt’s trotzdem «nur» eine 4,5?

Ich hätte Mühe, irgendjemandem über eine 5 zu geben. Und damit meine ich explizit auch Behörden- und Regierungsvertreter. (lacht) Ich glaube, in einer Pandemie gibt es keine Sieger und keine Helden. Es ist so durchzogen und für alle anstrengend. Wenn man in einer solchen Situation einigermassen durchkommt, dann hat man es gut gemacht. Ein «Sehr gut» gibt es nicht.

Sie schrieben an Neujahr auf Twitter: «Wir sind vor dem letzten Drittel des #Corona #Pandemie Tunnels». Würden Sie diese Aussage heute noch machen?

(lacht) Ich habe mich auch hier nicht an meinen Grundsatz gehalten, keine Prognosen zu stellen. Die Pandemie entwickelt sich tatsächlich nochmals etwas zäher, als ich damals gedacht habe. Uns war klar: Gibt es einen Impfstoff, ist der nicht sofort da und wir kriegen ein gewaltiges Verteilungsproblem. Doch ich hatte die Vorstellung: Wir hatten eine erste Welle, eine zweite, vermutlich wird es eine dritte geben. Doch dann ist Schluss, weil wir alle durchgeimpft sind. Nun merken wir, dass das nicht ganz so werden wird. Nicht dass wir in den kommenden Monaten vom einen Lockdown in den nächsten gehen würden. Sondern eher dass Corona eine langfristige Aufgabe bleibt, die uns als Gesundheitsbehörden, aber auch die Gesellschaft beschäftigen wird. Ich denke da zum Beispiel an Aids. Dieses Virus haben wir heute im Griff, doch es hält uns seit Jahrzehnten auf Trab. Es ist zu befürchten, dass es mit Corona ähnlich sein wird.

Kommt unser altes Leben vor Februar 2020 je wieder zurück?

Wir werden viel Gewicht auf Massnahmen legen, die in der Struktur liegen und das Alltagsleben der Menschen kaum einschränken. Ich denke da etwa an das Contact-Tracing, das zum Beispiel bis heute in der Bekämpfung der Tuberkulose im kleinen Mass angewendet wird. Ich könnte mir vorstellen, dass sich gewisse Hygieneregeln halten werden, etwa das Händewaschen. Meine Grossmutter achtete stets pedantisch aufs Händewaschen. Sie erlebte die Tuberkulosezeit hautnah mit. Beim sozialen Verhalten und den Distanzregeln denke ich allerdings, dass man sich eher wieder der Zeit vor Corona annähern wird.

Ein kontroverses Thema ist die Maske: Wo werden wir die künftig noch anziehen müssen?

Den Coiffeuren gibt der Kantonsarzt die Note 6. Kenneth Nars

Das ist die Gretchenfrage. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie in einem professionellen Setting mit Nähe, etwa beim Coiffeur, auch künftig Sinn machen könnte. Den Coiffeuren würde ich übrigens die Note 6 geben. Die haben sich in der Pandemie super verhalten, obwohl wir zunächst dort das grosse Problem sahen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Maske etwa im Winter im ÖV öfter zum Einsatz kommt. Das hätte vermutlich die erfreuliche Nebenwirkung, dass andere Krankheiten wie die Grippe oder Halsweh seltener wären. Allzu starken gesellschaftlichen Zwang zum Masketragen wird es kaum geben, sonst kippt die Stimmung. Ich würde mir wünschen, dass aus einer Lernerfahrung während Corona das Masketragen wie etwa in Asien zumindest kein Tabu wäre und im Alltag punktuell zum Einsatz kommen könnte.

Wie empfinden Sie die Stimmung zum Impfen in Basel?

Über weite Strecken pragmatisch. Wir kennen das bei den schulärztlichen Impfungen: Die klassischen Impfgegner machen bloss zwei Prozent der Bevölkerung aus. Wir werden uns ab Sommer überlegen müssen: Wie bringen das Impfen den Jüngeren nahe? Wie den Migrantinnen und Migranten? Wir wissen aus der Reisemedizin, dass Impfpflichten hier sehr gut befolgt werden. Selbst Menschen, die sonst sehr kritisch sind, lassen sich dann impfen. Ich würde es begrüssen, wenn wir aus dem Impfen keine zu grosse weltanschauliche Frage machen. Wird das plötzlich als Beschneidung der Freiheit wahrgenommen, wird es kontraproduktiv. Wenn sich einige wenige Prozent der Bevölkerung partout nicht gegen Corona impfen wollen, dann kann ich aus präventionsmedizinischer Sicht damit leben.

Die relativ grossen Lagerbestände in Basel sorgten für Kritik. Ändern Sie etwas an der Impfgeschwindigkeit?

Wir sind laufend am Ändern und Verbessern. Aktuell geht es darum, die Lagerbestände abzubauen. Darum haben wir zuletzt auch am Wochenende geimpft. Es ist wegen der Knappheit des Impfstoffs nicht ganz trivial: Ganz zu Beginn im Januar galt Basel-Stadt als Impfturbo, dann im Februar hatten wir Engpässe und mussten deswegen Impftermine verschieben. Darum sind wir dazu übergegangen, die zweiten Impfdosen entsprechend den damaligen Empfehlungen des Bundes sicher an Lager zu haben. Was die berechtigte Diskussion ausgelöst hat, ob wir nicht zu viel lagern. Das zeigt: Es ist einerseits ein Lernprozess und andererseits eine Pendelbewegung.

Die Basler Coronapolitik hat lange Zeit viel Zuspruch erhalten. Auch wurde etwa der im Vergleich zu anderen Kantonen vorsichtige Kurs im Spätherbst gelobt. Als Folge hatte Basel-Stadt im Januar die tiefste Inzidenz der Schweiz. Hat das auch zu tun mit Ihrer Rolle als Vorstandsmitglied der Kantonsärzte und derjenigen von Lukas Engelberger als Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz?

Da bin ich vorsichtig. In die Rolle von Lukas Engelberger oder auch in die von mir wird viel hineinprojiziert. Den Grund für die erfolgreiche Politik sehe ich vor allem an einem andern Ort: Basel-Stadt verfügt zwar über eine sehr hohe Bevölkerungsdichte und daher epidemiologisch zunächst über einen Nachteil. Strukturell ist der kleine Stadtkanton mit bloss zwei Landgemeinden, die stark an die Stadt gebunden sind, allerdings ein Vorteil. Ich war früher als stellvertretender Kantonsarzt im Aargau tätig. Da war es für mich schwierig, schon nur alle 210 Gemeinden im Kanton mit Namen zu kennen. Da ist die Kommunikation ganz anders. Umgekehrt steht man als Vertreter einer Stadt, sei es Basel, Zürich, Bern oder Genf, ganz anders im Fokus.

In den letzten Wochen schien etwas Sand ins Getriebe gekommen zu sein. Bei den Massentests etwa wirkt der Kanton Baselland viel agiler. Ihre Einschätzung?

Gewöhnlich habe ich bei Interviews zum Thema «Basel ist besser» immer gesagt: «Wartet ab.» Man muss bescheiden bleiben, sonst fällt man auf die Nase. Die Einschätzung bei den Massentests kann man so stehen lassen. Baselland war einer der Pilotkantone neben Graubünden und Zug. Diese überzeugten den Bund dazu, solche Tests flächendeckend einzuführen. Wir werden nun Anfang Mai genauer kommunizieren, wann es voll losgeht. Ich glaube, von den Nicht-Pilot-Kantonen werden wir einer der schnellsten sein. Schon 120 Betriebe haben sich auf die Ausschreibung für die Massentests gemeldet. Das ist rund 40'000 Mitarbeitende. Dafür muss eine Logistik aufbereitet werden, von der Konfektionierung der Pakete, von den Schulungen, von der Rückführung der Tests ins Labor, von der Finanzierung. Das ist eine ziemliche Herkulesarbeit.

Welchen Entscheid oder welche Äusserung würden Sie im Nachhinein rückgängig machen, wenn Sie das könnten?

Keinen. Ich ticke nicht so. Natürlich haben wir im Verlaufe der Pandemie vieles angepasst, auch weil die Situation im Dschungel sich wieder geändert hat. Ich habe vieles nicht als eindeutig erlebt. Es gibt nicht die eine Situation, für die ich in eine Zeitmaschine gehen und alles zurückdrehen würde. Ich wünschte mir, dass wir als Gesellschaft anders damit umgehen. Viele Menschen wünschen sich eine absolute Wahrheit und einen Königsweg. Beides gibt es in einer solchen Pandemie nicht. Sondern wir suchen einen Weg, der etwas mit unserer Kultur, unserem Hintergrund, unseren Ressourcen und Möglichkeiten, unserem politischen System zu tun hat. Nach 1918 wurden die Opfer und die Folgen der Spanischen Grippe kollektiv verdrängt. Ich hoffe, dass wir nun mit Corona anders umgehen und wir aus den Erfahrungen lernen werden.

Wie denn?

Wie viele Opfer die Spanische Grippe gekostet hat, war damals kaum ein Thema und wurde auch historisch wenig aufgearbeitet. Das müssen Dimensionen gewesen sein, noch schlimmer als die beiden Weltkriege. Trauer kann man nicht ewig tragen, die Gesellschaft muss weiterleben können. Aber wie gehen wir mit Leid und Sterben um, wie gehen wir in diesem Kontext mit der modernen Medizin um? Diese Themen kamen in der Coronakrise auf und wurden ebenfalls eher zur Seite geschoben. Wenn die Zeiten wieder ruhiger sind, wären das aber gute und sehr wichtige Themen. Das sollte wir bei aller Euphorie bei Pandemieende, die uns hoffentlich alle befallen wird, mitnehmen.

Welcher Moment steht für Sie persönlich sinnbildlich für die Ereignisse der vergangenen 15 Monate?

Es gibt ganz viele Bilder in meinem Kopf. Zwei Erlebnisse haben mich besonders berührt. In der ersten Welle, gleich kurz vor dem vollständigen Lockdown, war ich nach einer Sitzung des Krisenstabs unterwegs ins Büro und sah auf dem Münsterplatz Kinder, die Seifenblasen produzierten, und daneben zwei Strassenmusikanten, eigentlich unabhängig voneinander, spielten «Halleluja» von Leonard Cohen. Da bekam ich fast weiche Knie – ich hörte zu jener Zeit zu Hause oft Leonard Cohen. Das war eine sehr eigene Stimmung, sie hatte eine gewisse Tiefe und Schwere. Die Verkündung des Lockdowns hing in der Luft. Der zweite Moment war vor der Absage der Fasnacht. Ich war auf dem Weg in den Spiegelhof, zwei Stunden später hielt die Regierung dazu eine Medienkonferenz ab. Als ich an einem Blaggedde-Verkäufer vorbeiging, musste ich ihm eine abkaufen. Er hat mir so leidgetan in jenem Moment.