Antenne verschwindet: Basler Marktplatz wird zum Funkloch

Mobilfunk Der Basler Marktplatz wird zum Funkloch Wegen des Umbaus des Globus am Marktplatz wird die Mobilfunkantenne auf dessen Dach entfernt. Das hat ungeahnte Folgen. Christian Mensch 05.02.2022, 05.00 Uhr

Die Antenne auf dem Dach des Globus verschwindet und damit auch der Netzempfang. Nicole Nars-Zimmer

Der Umbau des Globus hat ungeahnte Folgen. Die Mobilfunkantenne auf dessen Dach wird am 23. Februar ausser Betrieb genommen, was das Gebiet zwischen Marktplatz und der Universität zu einem Funkloch macht. In einem Schreiben an die Anwohnerschaft hat die Swisscom auf den kommenden Unbill aufmerksam gemacht. Im Freien könne noch telefoniert werden, in Gebäuden sei dies «leider eingeschränkt oder nicht mehr möglich». Surfen im Freien sollte mit tiefen Geschwindigkeiten noch funktionieren, hinter Mauern wird man dafür auf ein leistungsfähiges WLAN angewiesen sein.