Büchi tritt kürzer: Der FC Basel braucht einen neuen Chef

Büchi tritt kürzer: Jetzt braucht der FCB einen neuen Chef Der Delegierte des Verwaltungsrates, Dani Büchi, tritt kürzer. Für das operative Geschäft sucht der FC Basel nun einen CEO. Céline Feller 29.03.2022, 19.58 Uhr

Wer in den letzten Wochen und Monaten den Namen David Degen nannte, der kam fast nicht darum herum, jenen von Dani Büchi im gleichen Atemzug auch zu nennen. Degen und Büchi waren seit der Übernahme des FC Basel quasi unzertrennlich. Mancherorts wurden sie als Zwillinge beschrieben – schliesslich gab es den Delegierten des Verwaltungsrats der FC Basel Holding AG und den Mitbesitzer des Vereins nur im Doppelpack.

Seit gestern ist klar: Künftig wird sich das ändern. Denn wie der FC Basel kommuniziert, tritt Büchi kürzer. Der 44-Jährige wird sich aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Einerseits, um sich seinen eigenen Projekten zu widmen. Büchi ist seit 2020 Besitzer des «Moon and Stars»-Festivals in Locarno. Dass dieses im vergangenen Jahr der Pandemie zum Opfer gefallen war, war mit ein Grund, dass Büchi überhaupt die Ressourcen hatte, seine Führungsposition beim FCB auszuüben.

Seit seinem Einstieg beim FC Basel ist der Posten, den er explizit nicht als jenen eines CEO bezeichnet, ein mehr als 100-Prozent-Job. Dass das neben Büchis anderen Aufgaben irgendwann zu viel werden und er sein Pensum reduzieren würde, hat er mehrfach durchblicken lassen.

Es ist aber nicht nur der Wunsch einer Reduktion seines Pensums auf 60 bis 70 Prozent – so prognostiziert er es letzten August –, das nun die Umstrukturierung beim FCB zur Folge hat. Viel mehr ist es der lange gehegte Plan des Vereins, einen CEO zu installieren. Entsprechend spricht der Klub schlicht von einer «Reorganisation».

Die Basler brauchen eine Person, die sich vollumfänglich und ausschliesslich in den Dienst des Klubs stellt. Etwas, was Büchi nicht möchte. Die Suche nach der passenden Person läuft, erste Gespräche wurden geführt. Dass die Basler diesen Schritt just jetzt angehen, hängt auch damit zusammen, dass das Geschäftsjahr 2021 vollständig abgeschlossen ist und das Überleben des Vereins auch für das Jahr 2022 gesichert sein soll.

Dies, so der FCB in seinem Communiqué, sei einem grossen Teil auch Büchi zu verdanken, der zusammen mit Degen alles unter die Lupe genommen und den Umbruch eingeleitet hat.

Die Konstellation mit dem Mitbesitzer

«Der nach der Übernahme durch die neuen Besitzer eingeschlagene Weg, die Einnahmen und Ausgaben in die Balance zu bringen und den FC Basel in allen Bereichen zu transformieren, stimmt und soll weiter fortgeführt werden. Die Organisationsstruktur des Gesamtklubs sowie die Geschäftsleitung sind implementiert und die operativen Prozesse definiert», fasst der FCB Büchis Arbeit der letzten Monate zusammen. Es waren wichtige Schritte auf einem Weg, der aber noch lang ist.

Gehen soll diesen nun ein neuer starker Mann. Wer der Mister X sein wird, ist noch unklar. Auch, auf wann die Ablösung stattfinden soll. Ein definiertes Datum gibt es nicht, und Eile herrscht bei der Besetzung dieses zentralen Postens nicht. Die Suche dürfte sich nicht eben einfach gestalten. Der künftige CEO kommt in ein Umfeld, das nicht spannungsfrei ist.

Er wird Entscheide treffen und die Verantwortung gegen innen und aussen tragen müssen und gleichzeitig wissen, dass der massgebliche Mitbesitzer Degen bei allem das letzte Wort haben möchte. Eine Konstellation, die nicht einfach ist.

Büchi kümmert sich um strategische Projekte

Auch Büchi und Degen, so hört man, sollen deshalb die eine oder andere Diskussion geführt haben. Diese haben aber ebenso wenig den Ausschlag für Büchis Entscheid gegeben wie die jüngsten Anfeindungen der Muttenzerkurve.

Ganz abkehren wird sich Büchi ohnehin nicht vom Verein. Der Zürcher bleibt Verwaltungsrat der FC Basel Holding AG – und ist schliesslich auch Aktionär. Mit Johannes Barth, Marco Gadola und Dan Holzmann teilt er 15,14 Prozent Anteile.

Als Verwaltungsrat wird Dani Büchi sich um strategische Projekte kümmern, die bereits angestossen sind. Dazu dürfte unter anderem das Projekt «Joggeli 2.0» gehören oder auch die Verbesserung der Catering-Situation im Stadion. Dinge, die neben dem Daily Business, um das er sich zuletzt in Abwesenheit eines CEO kümmern musste, nicht die gebührende Aufmerksamkeit bekamen.

