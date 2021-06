Schweizer Honorarkonsul distanziert sich nicht von Lukaschenko

Der Honrorkonsul von Belarus Hermann Alexander Beyeler verlässt Pratteln in Richtung Luzern Der schillernde Immobilienunternehmer zügelt seine Geschäfte wieder vom Baselbiet ab. Pratteln sei nicht der richtige Ort für sein Honorarkonsulat von Belarus. Roman Hodel und Christian Mensch 26.06.2021, 05.00 Uhr

Hermann Alexander Beyeler vor dem Luzerner Restaurant «Einhorn», dem neuen Sitz für sein Honorakonsulat von Belarus.

Nadia Schaerli

Im Dezember 2014 kehrte Hermann Alexander Beyeler seiner Luzerner Heimat den Rücken. Gekränkt und enttäuscht von der Stadtregierung, die für ihn nicht jene Wertschätzung aufbrachte, die er für angebracht hielt. Pratteln erklärte er daraufhin zu seiner neuen Liebe und seiner geschäftlichen neuen Heimat. Nun kehrt er Pratteln den Rücken, wie er gegenüber der «Luzerner Zeitung» erzählt.



In feines Tuch gewandet, ein Panama-Hut auf dem Haupt. Er fällt auf mit seinem eleganten Auftritt inmitten der locker gekleideten Passanten in der Luzerner Innenstadt. Der 69-Jährige steht vor der Liegenschaft «Einhorn», die er kürzlich erworben hat. Anhand von Plänen erläutert er gerade, welche Farben die Fassade künftig tragen wird. Ein Gebäudeteil soll gelb daherkommen, die Fensterläden rostbraun. «Alles wird ein wenig bunter», sagt er.



Die Botschaft begrüsst den Umzug

Auf Ende Jahr wird Beyeler seine zahlreichen Firmensitze von Pratteln hierher verlegen. Der eigentliche Grund: Seit 2019 ist er auch Honorarkonsul von Belarus, zuständig für neun Kantone. Auch dieses Amt wird er vom «Einhorn» aus erledigen. Was ist passiert?



Beyeler sagt, Pratteln sei für ein Honorarkonsulat nicht der richtige Ort. «Die Botschaft von Belarus in Bern begrüsst den Wechsel nach Luzern.» Und die Credit Suisse («Ich bin ein grosser und guter Kunde») habe ihm die Liegenschaft angeboten.



Sein neues Geschäft: Holzimport aus Belarus



Auf die Menschenrechtsverletzungen in Belarus wird Beyeler ungern angesprochen. Er sagt: «Ich diene dem Volk. Alle Sanktionen, die von der EU beschlossen werden, sind am Ende ein Eigentor.» Belarus sei der grösste Kaliumchlorid-Lieferant für Europa; ohne das Land könnten europäische Firmen keine Dünger mehr herstellen. Dies gelte auch für Kunststoffgranulate und Holz.



Das Geschäft, das darin liegt, lässt er sich nicht entgehen: «Ich importiere persönlich Holz in die Schweiz und nach Deutschland. Unsere Bestellbücher sind übervoll. Ohne diese Lieferungen könnten viele Betriebe hier dichtmachen.» Mehr noch, sagt er: «Schauen Sie, wenn ich Holz importiere, finanziere ich damit Arbeitsplätze. Diese sind nicht bei staatlichen, sondern bei privaten Firmen. Und diese haben höchstens am Rand mit Politik zu tun.»



«Ich werde nicht gegen Lukaschenko Partei ergreifen»

Beyeler klagt: «Ich erhalte anonyme Drohbriefe, als ob ich für die Lage in Belarus verantwortlich wäre. Was soll ich denn ausrichten? Ich habe Alexander Lukaschenko noch nie getroffen.» Er sagt aber auch: «Ich werde jetzt sicher nicht gegen Lukaschenko Partei ergreifen.»



Beyeler ist in Littau bei Luzern aufgewachsen und hat ursprünglich Autolackierer gelernt. Er absolvierte die Wirtschafts- und Handelsschule Luzern. Anfang der 1990er-Jahre stieg er ins Immobiliengeschäft ein. Er versteht sich auch als Erfinder und Kunstsammler, besitzt etwa eine «Ceres» aus der Werkstatt des flämischen Künstlers Peter Paul Rubens. Beyeler ist auch Mäzen und Schriftsteller. Für die Verfilmung seiner unvollendeten «Bozzetto»-Trilogie, einer angeblich nicht nur fiktionalen Romanerzählung in der Nachahmung der Dan-Brown-Thriller, sollen sich Amazon und Netflix interessieren.



In Pratteln hatte Beyeler das Buss-Industrieareal übernommen und entwickelt. Nach seiner «Ceres» ist etwa das Hochhaus benannt, das er entwerfen liess. Ihm gehören zahlreiche Liegenschaften, auch Hotels und Restaurants. In diesem Jahr hat er sich neu bei den Hotels Speiserestaurant Hallwyl sowie Bad Eptingen engagiert. Nun kommt in Luzern das «Einhorn» dazu. Die Pizzeria im Erdgeschoss, eine Institution, bleibe erhalten, sagt er. Nach dem Preis gefragt, wird er wieder ganz diplomatisch: «Einen zügigen zweistelligen Millionenbetrag», habe er bezahlt.