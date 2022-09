Robin Schwab beim EHC: Die Rückkehr nach Basel beflügelt ihn

EHC Basel Ein Nomade kehrt heim: Nach neun Jahren ist Robin Schwab zurück in Basel Mit 13 Jahren brach er in die Eishockeywelt auf. Jetzt ist Robin Schwab nach Basel heimgekehrt und nimmt beim Swiss-League-Aufsteiger EHC eine immer wichtigere Rolle ein. Das beflügelt ihn - auch für das Derby an diesem Samstag (17.30 Uhr, St. Jakob-Arena) gegen Olten. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 23.09.2022, 17.53 Uhr

«Auch Olten ist schlagbar», sagt Robin Schwab vor dem Derby gegen seine Ex-Teamkollegen. Edgar Hänggi

Die Grübchen sprechen für sich. Darüber wölben sich die Wangen. Immer wieder zeigt Robin Schwab sein rundes Lachen. «Es hat geil angefangen», sagt er in seiner dicken Ausrüstung. Schweissperlen rollen übers Gesicht. Der Riehener ist wieder daheim. Als Bub schon verliess er Basel. Mit dreizehn pendelte Robin Schwab täglich nach Bern zum Training. Denn Basels Juniorenabteilung war nicht hochklassig. Robin Schwab aber wollte hoch hinaus. «Seit ich zu Spielen begann, wollte ich das Hockey zum Beruf machen.»

Das lange Warten auf den Durchbruch

Die Familie unterstellte alles dem Sport. Als der EV Zug den Teenager in die Nachwuchs-Akademie aufnahm, zog gleich die ganze Familie in die Innerschweiz. Erfüllte sich den Wunsch, einmal an einem See zu leben. Schwab erklomm fleissig die Leiter. Hoch zu den besten des Spiels mit Puck auf Eis. Der Tessiner Traditionsklub Ambri-Piotta holte ihn ins karge Leventinatal. Robin Schwab fand sich mitten im Lockdown im kleinen Dorf wieder. Isoliert, inmitten von zwei Meter hohen Schneebergen. Aber das grosse Ziel greifbar nah.

Robin Schwab im Trikot des HCB Ticino Rockets. Imago

Mit 19 Jahren spielte er seine ersten Partien in der National League. Ein Jahr lang kämpfte er bei Ambri-Piotta vergebens um den grossen Durchbruch. Dann wechselte er im Frühjahr 2021 zum EHC Olten, ein Topklub in der zweithöchsten Liga. Unter dem Schweden Fredrik Söderström spielte er seine ersten grossen Playoffs. Die immensen Ambitionen in der Aarestadt brachten für ihn im Herbst danach eine instabile Situation:

«Es war eine schwierige Saison für mich, ich habe nie richtig ins Spiel gefunden.»

Der Konkurrenzkampf war enorm. Unter Trainer Lars Leuenberger erhielt er vier bis sechs Minuten Eiszeit. Das Angebot aus seiner Heimatstadt Basel im Frühling kam zur richtigen Zeit.

Die Grosseltern und die Gotte freut’s

«Ich bin in einem Team, in welchem ich ein Leader sein kann», sagt der 22-Jährige. Unter Christian Weber hat er sich rascher als gedacht in diese Rolle vorgearbeitet. Als das Eistraining begann, war er noch nicht in der Topformation vorgesehen. Mit seinen Leistungen empfahl sich Robin Schwab, weshalb Weber ihn mit den Nordamerikanern Jakob Stukel und Brett Supinski laufen lässt.

Das Trio harmoniert in der Offensive: Mit zwei Toren und zwei Assists hat der Schwab voll eingeschlagen. Oder in seinen Worten: «Es hat geil angefangen.» Die Heimkehr nach Basel hat ihn beflügelt. Wenn auch die Familie noch immer in Steinhausen am Zugersee lebt. Umso mehr hätten sich die Grosseltern und die Gotte gefreut. «Jetzt bin ich öfter bei ihnen fürs Abendessen zu Besuch.»

Weber beobachtete Robin Schwabs Entwicklung in den letzten zwei Jahren und sagt über ihn: «Er hat einen unglaublich guten Schuss und ist auf den Schlittschuhen stark.» Dass es mit seiner Verpflichtung auch gelungen sei, ein Basler Eigengewächs zurückzuholen, sei ein Glücksfall. «Es ist auch für ihn wichtig, dass er an einem Ort spielt, wo er sich wohlfühlt.» Schwab gehöre zu jenen Spielern, die Einfühlungsvermögen verlangen und aufblühen, wenn sie das Vertrauen spüren.

Robin Schwab im Trikot seines vormaligen Klubs EHC Olten, mit dem es am Samstag ein Wiedersehen gibt. Imago

Er selbst sagt zu seiner neuen Rolle: «Vielleicht läuft’s mir auch so gut, weil ich nun plötzlich viel Eiszeit kriege». Bei 15 bis 20 Minuten Einsatzzeit habe er die Gewissheit, es beim nächsten Einsatz besser zu machen:

«Wenn du eine Chance verpasst hast, kriegst du in zwei Minuten vielleicht schon die nächste.»

Wie Michel Riesen ihn fürs Eishockey begeisterte

Als Schwab auszog, um zum Profi-Eishockeyspieler heranzureifen, erlebte Basel die dunklen Jahre, den Konkurs. Damals als Teenager, hätte er nicht ahnen können, dass sich sein Ziel in Basel erfüllen würde. «Jetzt muss ich eine gute Saisons spielen, dann ist auch die NLA oder vielleicht gar ein Wechsel nach Nordamerika möglich», sagt Schwab. Der 22-Jährige darf noch träumen.

Als vierjähriger Bub durfte er mit Eishockeylegende Michel Riesen in Davos in die Garderobe. Eingedeckt mit Schal und Leibchen kam er raus und sagte zu Papa: «Ich will Eishockey spielen.» In Eglisee ging er in die Hockeyschule. Danach war er jede freie Minute auf der Margarethen am Stöckeln. Die Schwester machte Eiskunstlauf, weshalb stets die ganze Familie auf der Kunsteisbahn war. «Das war cool», sagt er. Und lässt seine Grübchen für sich sprechen.

Swiss League

4. Runde, Samstag, 17.30 Uhr (St. Jakob-Arena): Basel - Olten. Sierre - Biasca Ticino Rockets. Thurgau - Langenthal. GCK Lions - Visp. Winterthur - La Chaux-de-Fonds.

Rangliste: 1. Olten 3/9 (14:4). 2. Langenthal 3/7 (12:8). 3. La Chaux-de-Fonds 3/6 (12:9). 4. Visp 3/6 (8:7). 5. Lions 3/5 (8:8). 6. Basel 3/3 (8:8). 7. Thurgau 3/3 (4:6). 8. Sierre 3/3 (8:10). 9. Winterthur 3/3 (6:11). 10. Biasca Ticino 3/0 (4:13).

