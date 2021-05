Der Zoo sammelte 2020 so viel Geld ein wie noch nie Christian Mensch 10.05.2021, 15.59 Uhr

Spenden und Legate Das Pandemiejahr 2020 hat ein Loch in die Kasse des Zoo Basel gerissen. Gut zwei Millionen Franken fehlen bei den Eintritten. Zoo-Restaurant und -Laden liegen bei den Erträgen ebenfalls mit über einer Million Franken unter dem Vorjahr. Auf 3,5 Millionen Franken summieren sich die Ausfälle.

Das Loch ist jedoch mehr als nur gestopft, wie aus dem neu publizierten Geschäftsbericht hervorgeht. Ein anonymer Spender – beim Zoo sind es häufig Spenderinnen – hat der Basler Institution angesichts der schwierigen Situation fünf Millionen Franken zukommen lassen. Damit sind wohl auch die in diesem Frühjahr entstandenen Ertragsausfälle ausgeglichen.

Das vergangene Jahr war bezüglich der Spenden, Geschenke, Nachlässe und Legate ohnehin herausragend: 29,5 Millionen Franken hat der Zoo eingesammelt – so viel wie noch nie. Als vor rund zehn Jahren gleichzeitig Geld für die neue Elefantenanlage wie für ein Ozeanium gesammelt worden ist, schlug das Spendenbarometer jeweils über 20 Millionen Franken aus. Doch in den vergangenen Jahren lag das Spendenaufkommen jeweils unter zehn Millionen. Den Ausschlag hat vor allem eine zehn Millionen-Franken-Gabe einer anonym gebliebenen Person für den Neubau des Vogelhauses gegeben. Zwei weitere Personen haben fünf beziehungsweise drei Millionen Franken überwiesen, um das 25-Millionen-Franken-Projekt zu finanzieren.

Der Zoo hat in der Rechnung ein strukturelles Defizit von durchschnittlich rund acht Millionen Franken jährlich. Die meisten Legate sind zwar zweckgebunden für einzelne Projekte reserviert und die staatliche Beihilfe ist auf rund 1,6 Millionen Franken beschränkt. Doch die Finanzen sind sehr gesund, die Töpfe gut bestückt. Selbst um in einem schlechten Jahr das Betriebsdefizit zu decken, bestehen Rückstellungen in Höhe von zehn Millionen Franken. Insgesamt liegen in den zweckbestimmten Fonds 82,2 Millionen Franken, was gegenüber Vorjahr einem Zuwachs von 16,7 Millionen Franken entspricht.

Im Ozeanium-Fonds befinden sich noch fast 18 Millionen

Der Zoo rechnet auch künftig mit einer positiven Entwicklung des Geschäftsganges. So sollten sich die Investitionen der vergangenen zehn Jahre in neue Tieranlagen und einer verbesserten Infrastruktur für die Besucher auch bei den verbuchten Eintrittszahlen niederschlagen.

Die weiteren Entwicklungsfelder sind abgesteckt. So könnte nach dem geplanten Bau eines Parkings im Wall des Erdbeergrabens die heutige Parkfläche integriert werden – und auch auf Binninger Boden bestehen Landreserven.

Geld dafür ist bereits zur Seite gelegt. Nach dem Scheitern des Ozeanium-Projekts auf der Heuwaage haben viele das gespendete Geld nicht zurückverlangt. So finden sich auch in diesem Fonds noch 17,8 Millionen Franken.