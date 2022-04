Designmesse Chaotisch, teuer, unpersönlich? «Blickfang»-Macher wehrt sich gegen kritische Stimmen Vom 6. bis 8. Mai findet wieder die Designmesse Blickfang in Basel statt. Mit so vielen Ausstellerinnen und Ausstellern wie noch nie. Doch längst nicht alle sind zufrieden – die schöne Fassade des Gutmensch-Shoppings bröckelt. Der «Blickfang»-Gründer nimmt Stellung. Rahel Empl Jetzt kommentieren 15.04.2022, 05.00 Uhr

Grosse Player wie der Buchhändler im Bild können sich die Standmiete ohne Probleme leisten (Archivbild 2019). Kenneth Nars

Die Blickfang-Messe gilt als grösste Shoppingplattform für unabhängig produziertes Design im deutschsprachigen Raum. Bald findet sie wieder in Basel statt: Vom 6. bis 8. Mai geht die 13. Ausgabe über die Bühne – mit so vielen Ausstellenden wie noch nie und deshalb nicht wie gehabt in der Halle 3, sondern in der grösseren Event Halle der Messe Basel. Mehr als 140 Labels treten an, in den vergangenen Jahren waren 120 üblich. Erwartet werden wieder deutlich über 10'000 Besucherinnen und Besucher.

Im Vorfeld wird kräftig die Werbetrommel gerührt. «Support small labels» sei nie schöner gewesen, «wir feiern und fördern gutes Design», so der Tenor des Teams rund um Gründer und Geschäftsführer Dieter Hofmann. Es werden aber auch diverse Labels zu finden sein, die von Beginn weg dabei sind. Etwa das Basler Brillengeschäft Ramstein Optik. Geschäftsführer Andreas Bichweiler sagt, dass er vom Konzept der «Blickfang» nach wie vor überzeugt sei:

«Solche Messen haben auch im digitalen Zeitalter ihre Berechtigung. Gutes Design muss spürbar sein, das geht online nicht.»

Dieses Konzept der «Blickfang», die vor 29 Jahren in Stuttgart gegründet wurde und mittlerweile an sechs Standorten in Deutschland, der Schweiz und Österreich stattfindet, ist bestechend. Aufstrebende Designer und Labels aus dem In- und Ausland erhalten eine populäre Plattform für ihre Produkte und Dienstleistungen; Besucher wiederum die Gelegenheit, sich mit den Macherinnen und Machern auszutauschen. Sie lernen das Gesicht hinter der Marke kennen.

Ohne Angabe von Gründen abgelehnt

Brigitte Hürzeler, Taschendesignerin und -herstellerin. Kenneth Nars

So perfekt dies auch klingt – an der Fassade bröckelt es. Die bz hat sich mit ehemaligen, aber auch treuen Ausstellenden unterhalten – und dabei nicht nur Schönes erfahren. Da ist zum Beispiel die Taschendesignerin und -herstellerin Brigitte Hürzeler, die in Basel an der Schneidergasse mit Erfolg ein Geschäft führt. Sie stellt seit Jahren nicht mehr an der «Blickfang» aus. Dies eher unfreiwillig, wie sie erzählt. Sie sei Anfang der Nullerjahre an zwei Ausgaben der Messe in Zürich dabei gewesen und habe gute Erfahrungen gemacht.

Entsprechend wollte sie ein drittes Mal teilnehmen – ihre Bewerbung wurde aber ohne Angabe von Gründen abgelehnt. Auf Nachfrage erklärte man ihr, sie müsse aussetzen, weil andere junge Marken ebenso einen Platz verdient hätten. «Dieses Argument hat durchaus seine Legitimation», sagt Hürzeler, «doch nachdem ich vier weitere Male abgelehnt wurde, war ich ein wenig perplex, da ich eigentlich alle Anforderungen der Jury erfüllt hatte.» So sei es auch anderen Designern, die sie kenne, ergangen.

Zu den Aufnahmekriterien dieser jährlich neu formierten Jury gehören: Designqualität, Innovationskraft, Nachhaltigkeit, Formschönheit, Schnittführung und auch Weiterentwicklung des Labels, wie auf der Website zu lesen ist. «Zudem legen wir Wert auf ein ausgewogenes Verhältnis von Möbeln, Mode, Modeaccessoires und Schmuck», hält Dieter Hofmann im schriftlichen Interview mit der bz fest. Zusätzlich bemühe man sich um eine Mischung aus Designern aus der Stadt, der Region, dem Land und dem europäischen Ausland. Tatsächlich erfolge die Absage ohne Nennung eines Grundes. «Wir werden dies für die Herbstsaison mit unserer Jury besprechen, wie wir das anders handhaben können», verspricht Hofmann.

Newcomerin kann sich Standmiete nicht leisten

Dieter Hofmann, Gründer und Geschäftsführer der Blickfang GmbH. Juergen Pletterbauer

Für andere Labels sind die Anforderungen das kleinste Problem. Eine Jungdesignerin, die nicht namentlich genannt werden möchte, betont, dass sie gerne an der «Blickfang» teilnehmen würde. «Der Mietpreis für einen Stand mit einigermassen ansprechender Grösse ist hoch. Ich kann mir das als Newcomerin schlicht nicht leisten.» Sie habe von Kolleginnen und Kollegen gehört, die den Betrag investiert hätten – ihn aber mit dem Verkauf ihrer Produkte niemals reingeholt hätten. «Ein Verlustgeschäft. Und der zeitlich verzögerte Umsatz hält sich auch in engen Grenzen, wie ich von den Kollegen gehört habe», sagt die Designerin.

Laut einem Kalkulationsbeispiel der «Blickfang» bezahlt man für einen Stand mit Durchschnittsgrösse neun Quadratmeter für drei Tage 2835 Franken – Zuschläge von bis zu 370 Franken für eine Topplatzierung nicht miteinberechnet. Dazu Hofmann: «Die Standmiete ist eine Mischkalkulation aus der Hallenmiete und diversen Betriebskosten. Auch Personalkosten spielen eine Rolle: Hinter der Blickfang GmbH steckt ein rund 15-köpfiges Team, das bereits viele Monate vor der jeweiligen Veranstaltung arbeitet.» Die Standpreise würden alle ein bis zwei Jahre «moderat» angepasst. Die Gründe hierfür seien offensichtlich:

«Kosten für Papier, Strom und andere Nebenausgaben sind gestiegen. Wir sind ein Kleinstunternehmen und müssen selbst wirtschaftlich arbeiten.»

Hofmann weist zudem darauf hin, dass es für junge Labels zwei Fördermöglichkeiten gäbe: einen Newcomer-Rabatt – bei den erwähnten neun Quadratmetern handelt es sich um eine Reduktion über 400 Franken –, der aber nur an maximal 20 Labels pro Standort vergeben wird, und die Nachwuchsförderung Future Forward, bei dem ein kostenfreier Stand angeboten wird. «Das ist ja schön und gut. Aber die Chancen, diesen Platz zu ergattern, sind krass gering», so der trockene Kommentar der jungen Designerin.

Wiederum andere nehmen an der «Blickfang» nicht mehr teil, weil sie schlicht nicht mehr wollen. Mehrere ehemalige Ausstellende berichten gegenüber der bz, dass die Freundlichkeit der Mitarbeitenden vor Ort – das Projektteam für Basel setzt sich aus drei bis vier Personen zusammen – mit den Jahren markant abgenommen hätte, die Organisation sei oftmals chaotisch, berichtet einer:

«Als kleiner Einzelaussteller wirst du nicht mal begrüsst, ein Kontakt zum Organisationsteam entsteht selten – es sei denn, es läuft bei dir am Stand was schief. Dann sind sie schnell zur Stelle. Und reagieren auch mal harsch.»

Die Modedesignerin Claudia Güdel, die, wie sie sagt, seit Beginn weg an der Messe dabei ist und dank der «Blickfang» Zugang zu einem breiteren Publikum fand, hält derweil fest: «Eine Messe auf die Beine zu stellen, ist Knochenarbeit.» Sie bewundere, wie das «Blickfang»-Team dranbleibe. Aber: «Vor einigen Jahren war auch meine Kritik, dass der Umgang mit uns Ausstellern immer unpersönlicher wurde und dass die Trennung von VIP-Gästen und Ausstellern sehr unpassend ist für diesen Rahmen», so Güdel weiter. Es sei dann an der letzten Messe offensichtlich gewesen, dass dieses Feedback aufgenommen und verbessert worden sei.

Befürchtung, dass sich Aussteller und Messebetreiber auseinanderleben

Auf den offenbar schlechten Umgang an der Messe angesprochen, hält wiederum Bichweiler von Ramstein Optik diplomatisch fest, dass gute Beziehungen zwischen Ausstellern und den Machern der «Blickfang» eminent wichtig seien: «Es darf nicht dasselbe geschehen wie an der Baselworld, also, dass sich Aussteller und Messebetreiber auseinanderleben.»

Bei der Taschendesignerin Brigitte Hürzeler ist das längst geschehen. Der «Blickfang» nachzuweinen, käme ihr indes nicht in den Sinn, im Gegenteil: Als Reaktion auf die vielen Absagen der «Blickfang» organisierte sie mit einer Kollegin, der es ähnlich ergangen war, kurzerhand ihre eigene dreitägige Designmesse, die «In&Out» in Aarau – «eine Messe von Ausstellern für Aussteller», wie Hürzeler sagt. Das war vor 16 Jahren, mittlerweile hat sich die Messe etabliert, findet jährlich statt und zieht jeweils zwischen 6000 und 8000 Besucherinnen und Besucher an. Die nächste ist im Oktober in der Alten Reithalle Aarau angesetzt, 80 Ausstellende finden hier Platz. Sie zähle bereits sehr viele Anmeldungen und starte bald mit der Auswahl, so Hürzeler. Nun hat auch sie die Qual der Wahl.

