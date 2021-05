Detailhandel Die Einzelkämpfer in der Freien Strasse sind auf dem Rückzug – was sich seit 2010 verändert hat Basels wichtigste Shoppingmeile erhält einen neuen Belag. Die bz hat dies zum Anlass genommen, die Veränderungen in den vergangenen Jahren zu analysieren. So schlecht – wie vor ein paar Jahren beklagt –steht es um die Strasse nicht. Andreas Möckli 21.05.2021, 05.00 Uhr

Die Freie Strasse erhält einen neuen Belag. Die erste Bauetappe beim Bankverein ist abgeschlossen. Nicole Nars-Zimmer

Selbst Experten sind vom starken Wandel der Freien Strasse überrascht. Im Vergleich 2010 sind heute gerade noch die Hälfte der Läden die gleichen wie damals. Die bz hat anlässlich der Erneuerung des Strassenbelags den Ladenmix ausgewertet und mit damals verglichen.

Der wohl beste Kenner von Basels Parade-Shoppingmeile ist Mathias Böhm, Geschäftsführer von Pro Innerstadt Basel. Selbst Böhm unterschätzt den Wandel. Spontan meint er, dass rund 30 Prozent der Läden seit 2010 neu seien. Böhm agiert als Vermittler zwischen Mieter und Vermieter und kennt deren Bedürfnisse.

«Wir werden auch in den kommenden Jahren zahlreiche Wechsel sehen», sagt Böhm. Er rechnet damit, dass zusätzliche Marken aus dem Luxusbranche nach Basel kommen werden. Auch der Gesundheits- und Schönheitsbereich sei an Geschäften an bester Lage interessiert. Das könne von Kosmetik über Körperpflege bis hin zu Zahnkorrekturen alles sein.

Schliesslich werde auch die Technologiebranche mit physischen Vertretungen vor Ort weiter wachsen. Hier geht es vor allem um die Beratung und Betreuung, wie es der Platzhirsch Apple vormacht.

Dabei dürfte vermutlich die Internationalisierung der Freien Strasse fortschreiten. Zumindest ein Blick zurück lässt diesen Schluss zu. Anfang 2010 waren hier noch 34 internationale Ketten vertreten, nun sind es bereits 46. Dies ging vor allem auf Kosten von eigenständigen Läden. Verschwunden sind etwa die beiden Tabakläden Cigares Münsterberg und Pfeifen Wolf. Im Modebereich gaben etwa Kohler, Spira, Botty oder Füglistaller auf.

Grafik: Stefan Bogner

Grosses Lamento nach zahlreichen Abgängen

Einer der prominentesten Abgänge unter den Einzelkämpfern der vergangenen Jahre heisst Kost Mode & Sport. Ende Januar 2015 machte das Traditionsgeschäft nach 150 Jahren dicht. Die Inhaberinnen hätten «über längere Zeit versucht, mit persönlichem und finanziellem Engagement» das Unternehmen weiterzuführen – allerdings ohne Erfolg», teilte die Kost Sport AG damals mit.

Die vielen Schliessungen altbekannter Geschäfte führten damals zu einem grossen Lamento. Die bz schrieb von einer «Strasse, in der einst Traditionshäuser dominierten und die jetzt aussieht wie eine Shoppingmeile in Amsterdam, Köln, Madrid». Viele Basler grämten sich, kauften selber aber auch in den Ketten ein.

Freie Strasse steht noch immer an erster Stelle

Mathias Böhm mochte damals nicht in den Abgesang der Freien Strasse einstimmen – und tut es auch heute nicht. Man mag einwenden, er tue dies von Berufes wegen. Die Shoppingmeile sei bis heute die wichtigste Haupteinkaufsstrasse der Stadt und habe auch nichts an ihrer Anziehungskraft verloren. «Wenn jemand eine hohe Kundenfrequenz will, dann steht die Freie Strasse noch immer an erster Stelle», sagt Böhm. Wenn eine bekannte Marke die Stadt verlässt, dann komme bald die nächste.

Die derzeit wenigen Leerstände seien denn auch nicht Ausdruck der stärkeren Fokussierung auf den Onlinehandel oder der Coronakrise. Er nennt das Beispiel des Modelabels Massimo Dutti, das sich im Gebäude von Kost Sport einmietete. Solche Entscheide würden europaweit getroffen und seien im Rahmen der Überprüfung der Standorte nichts aussergewöhnliches.

Der Laden, in dem sich vor kurzem das Modelabel Massimo Dutti befand, wird künftig von einem Pop-up-Store bespielt. Nicole Nars-Zimmer

Wie die bz erfahren hat, wird nun erst mal ein Pop-up-Store für die Nachfolge von Massimo Dutti besorgt sein. Es handelt sich um die Firma Fashion Stylers, die bislang je einen Laden in Shoppingcenters in Spreitenbach und Egerkingen betreibt. Die Inhaberinnen der Kost Sport AG nehmen auf Anfrage keine Stellung.

Detailhändler wollen vermehrt kleinere Flächen

Selbst die Aussensicht auf die Basler Shoppingmeile ist einigermassen positiv. «Die Nachfrage nach Läden in Basel ist noch immer da, die Freie Strasse bleibt auf dem Radar», sagt Patricia Kunz, Detailhandelspezialistin des Immobiliendienstleisters CBRE. Oft sei zu gehören gewesen, Basel habe wegen der Grenzlage an Attraktivität verloren. Doch die Leerstandsquote bewegt sich im Rahmen anderer Schweizer Städte.

Kunz beobachtet aber, dass die Shopbetreiber wählerischer geworden sind. Heute müsse die Ladenfläche perfekt sein, allein der Standort Freie Strasse genüge nicht mehr. Grössere Flächen über mehrere Stockwerke hätten es schwer, gesucht seien Geschäfte mit 150 bis 200 Quadratmeter. Die Detailhändler wollten eher kleinere Flächen bespielen, um das Sortiment rascher zu wechseln und so die Kunden zu häufigeren Besuchen zu animieren. Was nicht im Laden vor Ort sei, können den Konsumenten nach Hause geschickt werden. Der Bedarf nach einem grossen Lagerraum entfällt.

So soll die Freie Strasse im unteren Bereich aussehen, wenn auch hier der Belag erneuert wurde. Visualisierung: zvg

Bezüglich des neuen Strassenbelags kommt Kunz ins Schwärmen, super und wunderschön sei er. Doch wenn ein Interessent die Strasse derzeit auf eigene Faust erkunde, der könne angesichts der vielen Baustellen ein negatives Bild erhalten. Sie begleite deshalb ihre Kunden vor Ort. Nun könne dank der Fertigstellung des ersten Abschnitts der neue Belag immerhin in der Realität gezeigt werden.

Da die Interessenten nicht mehr wahllos zugreifen, wenn etwas an der Freien Strasse leer steht, sind auch die Preise gesunken. Sie schätzt, dass die Mietzinsen in den vergangenen fünf Jahren im Durchschnitt um 20 Prozent gesunken sind. Quadratmeterpreise von 2800 Franken hätten Seltenheitswert, das müsse dann schon die perfekte Fläche sein. Gemeint ist damit ein Laden von 100 Quadratmetern im Erdgeschoss. In der Regel seien nur Luxuslabels bereits solche Beträge zu bezahlen.

Das Fotohaus ist einer der letzten Einzelkämpfer in der Freien Strasse. Nicole Nars-Zimmer

Einer der verbliebenen Einzelkämpfer ist das Fotohaus. Im Jahr 1899 gegründet, befindet sich das Geschäft seit 1909 am unteren Ende der Freien Strasse. Das Haus an der Nummer 4 sei stets eng mit dem Fotogeschäft verbunden gewesen, sagt Inhaber Adrian Samuel. Er ist der fünfte in der Geschichte der Firma, der das Geschäft führt. Samuel bezeichnet sich inmitten der internationalen Ketten als Exot.

Adrian Samuel ist der Inhaber des Fotohaus' Wolf. Nicole Nars-Zimmer

Dieser Umstand stört ihn aber nicht. Natürlich sei es für die Entwicklung der Innenstadt nicht toll, wenn diese vor allem von internationalen Ketten dominiert werde. Die Miete sei nur deshalb erträglich, weil die Besitzer des Hauses das Geschäft während rund 30 Jahren selber führten und daher eng mit dem Fotohaus verbunden seien.

Samuel profitiert von einem treuen Kundenstamm und einer klaren Fokussierung auf die Fotografie. Durch die Coronakrise hätten ihn die finanziellen Hilfen des Kantons und das Entgegenkommen der Vermieter getragen. Aber auch neue Ideen wie die Lancierung eines neuen Webshops hätten dazu beigetragen.