Globus Basel muss an der Freien Strasse mit wenig Platz auskommen

Detailhandel Nach dem Umzug: Globus-Kundschaft wird auf einiges verzichten müssen Ende Februar schliesst das altehrwürdige Warenhaus wegen des Grossumbaus seine Türen am Marktplatz und zieht in ein Provisorium an die Freie Strasse. Allerdings ohne gewisse beliebte Abteilungen, wie eine Recherche der bz ergeben hat. Rahel Empl Jetzt kommentieren 01.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit Samstag ist das Outlet von Globus an der Freie Strasse geschlossen. Nun beginnt der Umbau für das Provisorium - am 24. März ist Eröffnung. Nicole Nars-Zimmer

Der Globus am Marktplatz speckt ab. Wer in diesen Tagen eine Einkaufsrunde im Warenhaus macht, dem fallen die vielen Reduktionen durch alle Abteilungen auf: Mit bis zu 70 Prozent sind vom Geschenkpapier über den Büstenhalter bis hin zur Bratpfanne Artikel jeglicher Art runtergeschrieben. Und dabei handelt es sich nicht nur um den sogenannten Wintersale.

Der Ausverkauf hat einen triftigen Grund: Am 26. Februar schliesst das Warenhaus, informiert seit wenigen Tagen ein entsprechender Aushang bei der Rolltreppe. Die drei Gebäude werden bis November 2025 von Grund auf saniert. Während der mehr als vierjährigen Bauzeit zieht das Geschäft an die Freie Strasse 50 in ein Provisorium, wo sich früher der Herren-Globus und das Outlet befand. Die Eröffnung findet am 24. März 2022 statt.

Lingerie, Strumpfwaren, Kinder- und Papeterieprodukte fallen weg

Allerdings wird an der Freie Strasse deutlich weniger Platz fürs Shopping zur Verfügung stehen als im Warenhaus, weshalb das Sortiment in allen Abteilungen deutlich kleiner wird. Von offizieller Seite sind noch keine Angaben darüber erhältlich, wie der temporäre Laden konzipiert sein wird; ein Sprecher sagt, Globus informiere «in den kommenden Wochen» en détail.

Recherchen der bz haben bereits ergeben: Die Globus-Kundschaft wird im Provisorium auf die Produkte der Abteilungen Kindermode und Spielwaren, auf die Papeterie sowie Lingerie, Sportmode und Strumpfwaren komplett verzichten müssen. Dies bestätigen zwei Insider unabhängig voneinander. Saisonal könnte es zwar Angebote geben, vor Weihnachten etwa eine Insel mit Geschenkpapier und Festtagskarten, aber einen festen Platz gäbe es dafür nicht mehr. Den meisten Angestellten dieser Abteilungen wurde gekündigt – es handelt sich um rund 20 Personen. Insgesamt verlieren 70 Angestellte von total 150 ihren Job.

Schrumpfkur von 5500 auf 1200 Quadratmeter

Das Provisorium an der Freie Strasse wird sich über vier Etagen erstrecken – im Warenhaus sind es deren sechs. Auch beim Vergleich der Verkaufsflächen wird klar, dass der Globus abspecken muss: Steht im Warenhaus eine Nettoverkaufsfläche von 5500 Quadratmetern zur Verfügung, sind es in der Freie Strasse gerade Mal circa 1200 Quadratmeter, wie ein Insider angibt.

Im Erdgeschoss werden wie auch schon am Marktplatz die Parfümerie und eine kleine Auswahl an Accessoires wie Taschen oder Sonnenbrillen zu finden sein. Auf der ersten Etage trifft die Kundschaft auf Damen- und Herrenmode – diese beiden Abteilungen haben im Warenhaus jetzt noch jeweils eine Etage für sich allein. Im zweiten Stock werden Haushaltswaren sowie die Einrichtungs- und Bettwarenabteilung lokalisiert sein. Und im Sous-Sol auf Seite der Weissen Gasse 9 schliesslich die Delicatessa mit einer Auswahl an Lebensmitteln, auch hier eine Miniversion dessen, was am Marktplatz auf gleich zwei Etagen vorzufinden ist. So sagt etwa ein Angestellter der Basler Metzgerei Schulthess, die seit Jahren mit Globus zusammenarbeitet, dass die Fleischtheke am neuen Ort nur halb so gross sein werde.

Für 1,7 Millionen Franken wird an der Freie Strasse nun umgebaut

Dass der Platz am temporären Ort derart knapp bemessen ist, darf für Globus als doppelt bitter angesehen werden. Denn: Ursprünglich war vorgesehen, dass der temporäre Store im «Haus zum Tanz» an der Eisengasse 14/Fischmarkt 3 eröffnet wird, dort, wo heute das Luxusmodehaus Grieder einquartiert ist. Ein entsprechender Vertrag mit der Hauseigentümerin SF Urban Properties war bereits unterschrieben. Doch die Grieder-Besitzerin, die Genfer Brunschwig Group, wehrte sich erfolgreich gegen den Auszug; sie machte mündlich getroffene Abmachungen mit SF Urban Properties zur Verlängerung des Mietvertrags geltend.

In den kommenden zwei Monaten wird am Ort des Globus-Outlets an der Freie Strasse, das vor drei Tagen seine Türen schloss, nun kräftig umgebaut und optimiert, um möglichst viel Platz zu schaffen für den temporären Store des Warenhauses. Die Baumassnahmen beziffern sich auf 1,7 Millionen Franken, wie einem entsprechenden Gesuch zu entnehmen ist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen