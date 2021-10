Neuer Supermarkt direkt am Bahnhof Lörrach eröffnet

Detailhandel Neuer Hieber-Supermarkt direkt am Bahnhof Lörrach eröffnet Nun sind es 16. Die von Seniorchef Jörg Hieber Anfang der 80er-Jahre in Südbaden gegründete gleichnamige Supermarktkette ist seitdem beständig gewachsen. Peter Schenk Jetzt kommentieren 18.10.2021, 05.00 Uhr

Der 16. Hieber-Supermarkt wurde eröffnet. Dirk Wetzel

Dennoch will Geschäftsführer Dieter Hieber, der die Leitung 2009 von seinem Vater übernommen hat, nicht von einer Expansionsstrategie reden. Er sagt aber auch: «Gesundes Wachstum braucht jeder. Wenn sich ein guter Standort ergibt, nehmen wir den.»

So war das auch mit dem LÖ getauften neuen Wohn- und Geschäftshaus, das gegenüber vom Lörracher Bahnhof auf dem alten Gelände der Post entstanden ist und in dem sich neben 59 Wohnungen auch Geschäfte, Restaurants und Cafés befinden. Der neue Supermarkt ist mit 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche plus einer Bäckerei kleiner als manch grosse Standorte mit bis zu 3500 Quadratmetern und setzt vor allem auf Take-away, frische Produkte und Convenience-Food, also Essen, das einfach und schnell zuzubereiten ist. Drogerieartikel und Getränke sind weniger im Angebot. Dennoch sei es ein «vollwertiger Supermarkt», wie Hieber betont. Er wurde Donnerstagabend eingeweiht.

«Vom Bahnhof ist es nur quer über die Strasse zum Markt»

Insbesondere die grenznahen Standorte von Hieber leben stark von Schweizer Kunden. So gibt der Geschäftsführer für Badisch-Rheinfelden ihren Anteil mit 15 bis 20 Prozent und für Weil am Rhein mit 20 bis 30 Prozent an. Am höchsten ist er mit 30 bis 40 Prozent in Grenzach-Wyhlen und Lörrach. Der neue Markt ist aus Basel gut mit der S-Bahn zu erreichen. Insbesondere am Samstag fahren viele Basler gerne auf den Lörracher Markt. «Vom Bahnhof ist es nur quer über die Strasse zum Markt», sagt Hieber.

Mit insgesamt 1350 Mitarbeitenden kommt Hieber auf einen Umsatz von circa 250 Millionen Euro. Seit Anfang 2020 können sich Kundinnen und Kunden aus der Schweiz die deutsche Mehrwertsteuer erst ab einem Einkauf von 50 Euro zurückholen. «Die Auswirkungen der Bagatellgrenze sind aufgrund von Corona schwer einzuschätzen», erläutert Hieber. Tendenziell aber würden sich Kunden wie aus Riehen, die nur Kleinigkeiten einkaufen, nicht für zwei oder drei Euro anstellen, wenn es eine grosse Schlange für die Erstattung gibt. «Wir merken das eher bei Kunden, die von weiter weg kommen wie aus Zürich und ein oder zweimal im Monat einen Grosseinkauf machen.»

Umsetzung der Reduzierung der Freigrenze noch nicht bekannt

Zu den Folgen der von der Schweiz geplanten Abschaffung oder massiven Reduzierung der Freigrenze von 300 Franken für Einfuhren mag sich Hieber nicht äussern, weil die genaue Umsetzung noch nicht bekannt ist. «Wir hoffen aber, dass das keine dramatischen Auswirkungen hat.»

Tendenziell glaubt Hieber, dass der Supermarkt der Zukunft mit 1500 bis 2500 Quadratmetern kleiner sein wird. Mit vier sogenannten «Lädele» sorgt Hieber mit kleinen Verkaufsflächen auch für die Nahversorgung in kleinen Gemeinden. Das Konzept der riesigen französischen Supermärkte überzeugt den Geschäftsführer nicht.