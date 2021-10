Globus Basel am Marktplatz mit neuer Geschäftsführerin

Detailhandel Stille Wechsel bei Globus in Basel: Neue Geschäftsführerin soll das Warenhaus durch die Umbauzeit führen Dominique Herzig heisst die neue Chefin und damit das Gesicht des Globus in Basel. Kommuniziert wurde das vom Warenhaus nicht aktiv. Ein weiterer Wechsel in der Modeabteilung sorgt insbesondere bei der Stammkundschaft für lange Gesichter. Rahel Empl Jetzt kommentieren 04.10.2021, 17.00 Uhr

Globus am Marktplatz hat klammheimlich eine neue Geschäftsführerin ernannt. Sie heisst Dominique Herzig. Nicole Nars-Zimmer

Sie trat in der kurzen Zeit kaum in Erscheinung. Und deshalb lief Anita Röllingers Abgang ab, wie auch ihr Antritt vonstatten gegangen war: still und unauffällig. Am 1. Oktober 2020 trat Röllinger, ehemalige Geschäftsführerin des Pflegeheims Senevita-Erlenmatt, ihre Stelle als Chefin des Globus in Basel an. Sie ersetzte dem Marketingspezialisten Roger Rittscher, der das Warenhaus nach sechs Jahren verliess. Doch nach einem Jahr musste Röllinger den Chefsessel schon wieder räumen, wie Telebasel berichtete. Dem Vernehmen nach wäre sie gerne geblieben und hätte den vierjährigen Umbau, der dem Globus am Marktplatz bevorsteht, begleitet.

Röllingers Stelle wurde indes keineswegs Opfer des laufenden Stellenabbaus, wie der Fernsehsender berichtete. Vielmehr wurde Röllinger durch eine andere Frau ersetzt. Dominique Herzig ist seit mehr als zehn Jahren bei den Schweizer Magazinen zum Globus angestellt, zuletzt leitete sie die Filiale im Berner Westside-Center, die inzwischen geschlossen ist. Nun wird sie auf der Globus-Website als neue Basler Geschäftsführerin angegeben. Kommuniziert wurde der Wechsel nicht.

Neue Leitung der Damen- und Herrenmodeabteilung

Auf Anfrage sagt ein Sprecher zu den Gründen des Wechsels an der Spitze lediglich, Herzig sei den Herausforderungen des Umzugs und der Neueröffnung im 2025 «bestens gewachsen». In der Retailbranche gilt Herzig als Managerin mit hoher Sozialkompetenz und wird von Mitarbeitenden entsprechend geschätzt; als innovativ ist sie bisher hingegen weniger bekannt.

Tatsächlich wird Herzig das Warenhaus durch stürmische Zeiten führen müssen: Bereits kommuniziert und teilweise vollzogen ist der Abbau von mindestens 50 der aktuell 150 Arbeitsplätze. Zudem wird das Warenhaus aufgrund des Umbaus in ein Provisorium an der Eisengasse 14 ziehen. Allerdings befindet sich dort aktuell das Modehaus Bongénie Grieder, das nicht ausziehen will.

Ein weiterer stiller Personalwechsel in der Basler Filiale, der bisher insbesondere von Stammkunden registriert worden ist und dem Vernehmen nach bedauert wird: Die langjährige und beliebte Verkaufsleiterin der Damenmode-Abteilung* wurde zu Jahresbeginn in die Abteilung Heim und Haushalt versetzt. Laut Insidern lief dieser Wechsel «nur widerwillig» ab. An ihre Stelle trat René Amberg, der seit anfangs 2020 bereits die Herrenmode-Abteilung leitet. Nun amtet er in Personalunion als «Sales Manager Fashion & Shoes» für Damen als auch Herren, wie er auf dem Portal Linkedin angibt. Davor arbeitete Amberg bei Hugo Boss an der Gerbergasse (inzwischen geschlossen) und in besagter Basler Filiale von Bongénie Grieder. Und war bereits dort dem jetzigen Globus-CEO Franco Savastano unterstellt, damaliger Direktor der Grieder-Boutiquen.

