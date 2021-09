Wikipedia: Sreit um Darstellung von Marc Fehlmann

Deutungssstreit Ein Krieg um die richtige Wortwahl Um die Wikipedia-Darstellung des geschassten Basler Museumsdirektors Marc Fehlmann läuft eine heisse Debatte. Nun wurde ein «Edit War» verkündet. Christian Mensch Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Marc Fehlmann, freigestellter Direktor Historisches Museum Basel, erhitzt weiterhin die Gemüter.



Roland Schmid / BLZ

Marc Fehlmann steht noch bis zum kommenden Frühjahr im Sold des Kantons Basel-Stadt. Entlöhnt wird er als Direktor des Historischen Museums. Allerdings ist er seit einem Jahr freigestellt, wenn auch unter formaljuristisch problematischen Umständen. Wie solche zu formulieren sind, darüber hat auf Wikipedia in den vergangenen Tagen ein heftiger Schlagabtausch stattgefunden. Oder wie es im Wikipedia-Slang heisst: ein Edit-War.

Am Dienstag hat der Wikipedia-Schreiber mit dem Pseudonym «Satisprovincianum» zu einer Brandrede angesetzt: «Die tendenziösen, rufschädigenden Eingriffe in die Darstellung der Biografie von Marc Fehlmann auf Wikipedia durch das Pseudonym ‹Bastoria› zeigen, dass hier eine Person oder Institution am Werke ist, die ein bestimmtes Narrativ in Verletzung der Persönlichkeitsrechte der betroffenen Person durchzusetzen versucht.»

Dass die Plattform immer wieder Spielwiese ist, um die Deutungshoheit über Vorfälle oder Persönlichkeiten zu gewinnen, gehört seit den Anfängen zur Problematik der digitalen Enzyklopädie. Mittlerweile wurde jedoch eine Kaskade von Sicherungshürden eingebaut – und jede textliche Veränderung wird abgebildet.

Fehlmann müsse durch die ­Urteile «rehabilitiert» werden

Fehlmann hat bereits seit 2016 einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Streit darüber hatte sich Anfang August angebahnt. Das Pseudonym «Aga­thos123» meinte, Fehlmanns Biografie müsse durch die vorliegenden Urteile wesentliche Änderungen erfahren und seine Person «rehabilitiert» werden. Nach einigen Tagen trat «Bastoria» auf den Plan und meinte: «Tendenziöses raus, nicht Belegtes raus.» Mit Akribie revidierte er oder sie die Versionen.

«Satisprovincianum» schaltete sich diese Woche ein. Zunächst störte ihn oder sie, dass auf Fehlmanns Seite auch der interimistische Direktor des Museums genannt wird. Die «provisorische Lösung» sei jedoch ein «irrelevantes Element» und nicht Teil seiner Biografie. Zudem werde seine offen gelebte Homosexualität unterschlagen, dabei werde er deswegen «nachweislich» diskriminiert.

«He3ry» hat nach der Eskalation den Edit-War erklärt

«Bastoria» redigierte rückwärts, was nach dessen Ermessen nicht den Wikipedia-Standards entsprach. Wenn «Satisprovincianum» weiter so schreibe, deklarierte «Bastoria» in der Diskussion, werde er beantragen, dass jener bei Wikipedia gesperrt werde. Nach einem weiteren Hin und Her wird «Bastoria» gar emotional: Wenn schon, solle die ganze Geschichte erzählt werden, «nicht nur was M. F. in den Kram passt».

Minuten zuvor hatte sich «He3nry» in die Diskussion eingeklinkt, ein Wikipedianer mit höherem Einfluss. Er erklärte den «Edit-War», was eine freie Abänderung des Eintrags zumindest bis zum 1. Dezember verhindert. Jeder Vorschlag muss zunächst vorbesprochen werden.

Die Homosexualität findet sich zwar weiterhin nicht im Eintrag, dafür aber neuerdings Fehlmanns Mitgliedschaft im Vorstand der Aids-Hilfe beider Basel. Wer sich auf Wikipedia über den freigestellten Museumsdirektor kundig macht, erfährt von den Hintergründen lediglich, wenn er die Versionsgeschichte durchsucht. Dann fragt er sich jedoch, weshalb über Formulierungen derart gestritten wird, jedoch niemandem auffällt, dass an einer Stelle nicht von «Fehlmann», sondern von einem «Lehmann» gesprochen wird.