Zauberfüsse und Unglücksraben: Die Noten zum FC Basel

Die Einzelkritik Zwei Zauberfüsse und zwei Unglücksraben Beim 2:2 gegen die Young Boys reisst der FC Basel hinten ein, was er sich vorne aufbaut. Taulant Xhaka und Sebastiano Esposito ragen mit ihren feinen Schüssen heraus. Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 03.04.2022, 19.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Trifft nach fast auf den Tag genau vier Jahren mal wieder in der Super League: Taulant Xhaka (Zweiter von links) freut sich über das 1:0, Sebastiano Esposito, Tomas Tavares und Dan Ndoye (von links) freuen sich mit. Freshfocus

Heinz Lindner: Note 4

Hält sich in der ersten Halbzeit mit Gymnastik warm, so wenig hat er zu tun. Bei den Gegentoren kann er nichts ausrichten, und in der Schlusssequenz packt er beim letzten YB-Abschluss sicher zu .

Michael Lang: Note 4,5

Der Rechtsverteidiger ist ständig in der Vorwärtsbewegung, an vielen Offensivaktionen beteiligt, so auch in der Entstehung des 1:0.

Fabian Frei: Note 4

Hat die eine oder andere brenzlige Situation zu lösen, als es vor dem 2:2 darauf ankommt, hat er am Ende einer Fehlerkette keinen Zugriff auf Kanga. Prädikat: unglücklich.

Als der Traum vom Sieg gegen YB platzt: Wilfried Kanga trifft zum 2:2-Ausgleich; Fabian Frei (links) und Tomas Tavares kommen zu spät. Freshfocus

Andy Pelmard: Note 4

Ruhig und weitgehend fehlerfrei im Spielaufbau, hält den Rücken hin, um einen Schuss abzulenken - und holt sich in der Nachspielzeit eine gelbe Karte, womit er nächste Woche gesperrt ist.

Tomas Tavares: Note 4

Es bleibt dabei: Nach vorne hat der Linksverteidiger klasse Momente, holt sich sogar Szenenapplaus ab, nach hinten muss man immer wieder mal die Luft anhalten.

Enge Duelle: Wouter Burger gegen Sandro Lauper. Keystone

Wouter Burger: Note 4

Hält mit seiner körperlichen Präsenz im Defensivzentrum das Spiel in der Waage, lenkt dann den Schuss zum 1:1 mit dem Knie unhaltbar ab. Prädikat: unglücklich.

Taulant Xhaka: Note 4,5

Fast auf den Tag vier Jahre ist es her, seit er letztmals in der Liga getroffen hat: am 2. April 2018 bei einem 2:2 in Bern gegen die Young Boys, ein toller Freistoss. Und wenn Xhaka trifft, dann wunderschön wie bei diesem passgenauen Diagonalschuss aus 15 Metern zum 1:0.

Dan Ndoye: Note 4

Liefert sich ein knackiges Duell mit Garcia, hat unter dem Strich allerdings nicht den Einfluss, den er zuletzt geltend machen konnte.

Sebastiano Esposito: Note 5

Generöser Einsatz auf den Pressingwegen, oft gefoult, oft auch gar leichtgewichtig zu Boden gehend – und sein Pfostenschuss in der 59. Minute brachte die fast 25'760 Zuschauer mit rotblauem Bezug schon in Wallung. Dann zeigt sich der Italiener bei seinem direkt verwandelten Freistoss zum 2:1 von seiner hübschesten Seite. Es ist sein fünftes Tor in der Super League und das erste nach langer Durststrecke. Zuletzt traf er im August - zum 1:1 gegen YB, ebenso per Freistoss und Zauberfuss.

Zauberfuss II: Sebastiano nimmt Mass für einen Schuss, der in der 59. Minute an den Pfosten klatscht. Keystone

Liam Millar: Note 3,5

Kann den Jetlag nicht verbergen, hat seine beste Szene, als er den Freistoss vor dem 2:1 herausholt, verliert den Ball vor dem 2:2 und vergibt eine grosse Chance (81.).

Fedor Chalov: Note 3,5

Rutscht kurzfristig für den angeschlagenen Adam Szalai in die Startelf und hat bei allem Engagement gegen die YB-Innenverteidigung wenig zu bestellen.

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung:

Kasami (71. für Burger), Stocker (71. für Chalov), Lopez (85. für Lang), Males (85. für Ndoye)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen