Neues Kunstmuseums-Parking: Auslastung beträgt nur 3 Prozent

Parkplätze Die grosse Leere im Parking Kunstmuseum: Auslastung von gerade einmal drei Prozent Das Parkhaus bietet 350 Plätze, im Schnitt sind zurzeit gerade mal 12 Autos dort abgestellt. Die Betreiberin zeigt sich dennoch erstaunlich gelassen. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 17.03.2022, 05.00 Uhr

Die Ausfahrt des neuen viergeschossigen Parkhauses Kunstmuseum ist seit dem 17. Dezember in Betrieb. Patrick Straub / Keystone

Wer öfters am Kunstmuseum vorbeigeht, konnte es erahnen. Oft meldet die Anzeige des neuen Parkings, dass über 300 der 350 Plätze frei sind. Ein Blick in die Zahlen der Fachstelle Open Government Data des Kantons bestätigt den Befund: Die durchschnittliche Auslastung seit dem 23. Februar beträgt gerade mal 3,4 Prozent. Weiter zurückreichende Daten liegen noch nicht vor. Im Schnitt befinden sich also zwölf Autos im Parkhaus.

Da das Parking noch nicht ins Bewusstsein der Automobilistinnen und Automobilisten gedrungen zu sein scheint, dürfte die Auslastung vor dem Stichdatum kaum höher gelegen haben. Das Parking wurde am 17. Dezember eröffnet.

Selbst die bisher höchste gemessene Auslastung von knapp 22 Prozent am letzten Samstag im Februar ist bescheiden. Das mit 142 Plätzen deutlich kleinere Storchenparking am Fischmarkt war am gleichen Tag zwischen 11 und 17 Uhr voll ausgelastet. Betrachtet man den gleichen Zeitraum wie beim Kunstmuseum, also seit dem 23. Februar, so beträgt die durchschnittliche Auslastung des Parkhauses Storchen gut 45 Prozent. Beim grösseren Steinenparking mit 526 Plätzen beträgt der Wert im gleichen Zeitraum über 48 Prozent.

«Nutzung liegt innerhalb unserer Erwartungen»

Die Betreiberin des Parkhauses, die Firma Apcoa, gibt sich erstaunlich gelassen: «Eine längere Anlaufzeit für Immobilienprojekte wie ein Parkhaus ist üblich», sagt eine Sprecherin auf Anfrage. Die bisherige Nutzung des Parking Kunstmuseum liege «innerhalb unserer Erwartung». Im Verlauf des Jahres werde die Firma eine Zwischenbilanz ziehen und falls nötig Massnahmen ergreifen, um die Vorzüge des Parkings weiter bekannt zu machen.

Noch fehlt dem neuen Parking die Anziehungskraft. Patrick Straub / Keystone

Einen ersten Vorstoss machte das Unternehmen vor der Fasnacht, als sie das Parking vor und während des Morgenstreichs sowie am Dienstag- und Mittwochabend gratis anbot. Der Erfolg war bescheiden. Einzig am Dienstag um 20 Uhr stieg die Auslastung auf knapp zehn Prozent.

Apcoa mit Sitz in Stuttgart betreibt 9000 Parkplätze in 13 europäischen Ländern. In Basel ist die Firma für das Parking im Bahnhof SBB, an der Rebgasse und im Claraspital zuständig. Daneben ist Apcoa hierzulande etwa in Biel und Lausanne tätig.

Oberirdische Parkplätze bereits aufgehoben

Das Parking Kunstmuseum befindet sich unter öffentlichem Grund, weshalb es von der Credit Suisse im Baurecht errichtet wurde. Das Bau- und Verkehrsdepartement hat das Projekt begleitet und 2016 die Baubewilligung erteilt. Die Behörde äussert sich nur knapp zu den tiefen Belegungszahlen: «Wir gehen davon aus, dass das Parking mittelfristig besser ausgelastet sein wird», sagt eine Sprecherin.

An der Aufhebung der oberirdischen Parkplätze ändert die geringe Auslastung nichts. Der Grosse Rat hat bereits im Jahr 2013 beschlossen, als Kompensation mindestens 210 Parkfelder bis zur Eröffnung zu entfernen. Dies ist bereits geschehen, so etwa beim Birsig-Parkplatz.

