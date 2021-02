Die Rückkehr der Affäre Scote Wem gehört das prächtige Bürgerhaus hinter der Basler Pauluskirche? Die Baselbieter Justiz sitzt auf ungedeckten Kosten von rund 700'000 Franken. Sie will dafür eine Liegenschaft in Basel-Stadt verwerten. Christian Mensch 02.02.2021, 16.00 Uhr

Eine Tessiner Firma besitzt das Haus; doch wem gehört die Firma? Kenneth Nars / BLZ

Das prächtige Bürgerhaus steht an bester Lage hinter der Basler Pauluskirche. Was die Mieter wissen, ist bloss, was auch im Grundbuch steht: Die Liegenschaft gehört einer Firma Scote AG mit Sitz in Lugano. Was sie nicht wissen: Die eigentliche Eigentümerschaft ist hoch umstritten, und die Baselbieter Justiz möchte das Haus verkaufen.

Wer die Geschichte verstehen will, muss zunächst ein Vierteljahrhundert zurückblättern: Zwischen 1994 und 2001 versprachen Günter T. und Gabriele B., zwei deutsche Staatsbürger, die in der Region sowie im Tessin wohnten, gutgläubigen Investoren das Blaue vom Himmel. Rund 150 Personen erlagen dem Renditeversprechen von bis zu 16 Prozent auf dem eingesetzten Kapital, rund 15 Millionen Franken kamen zusammen. Doch Geld kam keines zurück. Weder von der Scote AG, der Hauptfirma des Paares und seiner engen Mitarbeiter, noch von einer der zahlreichen Satellitengesellschaften, die darum herum entstanden sind. Die Geprellten erstatteten Anzeige.

Neun Jahre bis zum Prozess

Die Scote war damals in Reinach domiziliert, so lag es an der Baselbieter Staatsanwaltschaft zu ermitteln. Neun Jahre dauerte es, bis es im November 2010 zum Prozess kam. Auf drei Monate waren die Verhandlungen angesetzt, zu viereinhalb und zu dreieinhalb Jahren Zuchthaus wurde daraufhin das Paar erstinstanzlich verurteilt. «Gezielt und skrupellos» hätten sie sich bereichert, donnerte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Von einer «perfekt organisierten Verantwortungslosigkeit» sprach der Richter in seinem Urteil.

Zunächst legten die Verurteilten Beschwerde ein. Mit dem milderen Urteil des Kantonsgerichts war wiederum die Staatsanwaltschaft nicht einverstanden. Das Bundesgericht musste befinden und dann abschliessend wieder das Kantonsgericht, dessen Verdikt von 2013 dann auch rechtskräftig wurde. Doch was hat dies mit der Paulusgasse 16 zu tun?

Kauf mit deliktisch erworbenem Geld

Günter T. kaufte die Liegenschaft im Juni 1996 für die Scote AG, als ihm diese Firma auch gehörte, dort richtete er auch eine Zweigniederlassung ein. Für das Baselbieter Strafgericht gilt es als erwiesen, dass der Kauf zumindest teilweise mit deliktisch erworbenem Geld getätigt wurde. Deshalb hat die Baselbieter Justiz schon bald Hand darauf gelegt und als Sicherheit für die ausstehenden Verfahrenskosten eine Grundbuchsperre verordnet.

Bis verschiedene Nachverfahren mit echten und vermeintlichen Geprellten erledigt waren, dauerte es ganze sechs Jahre, bis in den Sommer 2019. Das Strafgericht beschloss nun, das ihr zustehende Geld einzutreiben und dazu die Basler Liegenschaft zu verwerten.

Gegen den entsprechenden Verfahrensentscheid wehrt sich nun aber die Scote AG durch alle Instanzen. Dessen einziger Verwaltungsrat, ein Tessiner Anwalt, geht davon aus, dass die Firma nichts mehr mit den alten Geschichten zu tun habe, die Aktien längst in neuen Händen seien und das Haus deshalb unangetastet gehöre.

Gutgläubig habe man gehandelt

Bereits das Kantonsgericht Baselland hat diese Argumentation für wenig stichhaltig gehalten. So dürften die Aktien gar nicht in neuen Händen sein, da sie im Rahmen eines Rechtshilfegesuchs nämlich von der liechtensteinischen Justiz eingezogen worden seien, heisst es in einem Urteil vom September 2019. Weder Günter T. noch Gabriele B. können dazu befragt werden. Der erste ist angeblich spurlos verschwunden, die zweite ebenso angeblich mittlerweile verstorben.

Die neuen Aktionäre der Scote wollen nicht gewusst haben, dass sie gesperrte Aktien erworben haben, gutgläubig hätten sie vielmehr gehandelt. Dabei standen zumindest einige davon schon zuvor in regem Austausch mit den Verurteilten und nutzten die Basler Liegenschaft noch Jahre nach dem Auffliegen des Schneeballsystems für eigene Geschäftsaktivitäten.

Dass die Baselbieter Justiz die Paulusgasse 16 verhökern möchte, hält der Scote-Anwalt zudem für unverhältnismässig. Das Haus sei schliesslich an die zehn Millionen Franken wert und die Justiz habe lediglich Verfahrenskosten von 400'000 Franken zu decken. Falsch, erklärte das Strafgericht gegenüber dem Kantonsgericht: Die aufgelaufenen Kosten würden bereits 680'000 Franken betragen.

Die Mieter wissen nicht, wem die Liegenschaft eigentlich gehört

Mit dem Gang vor Bundesgericht haben die «Aktionäre» der Scote zumindest Zeit gewonnen. Doch das oberste Gericht ging gar nicht erst auf den Inhalt der Beschwerde ein: Die Aktionäre seien nicht die rechtmässigen Eigentümer der Firma; der von ihnen gewählte Verwaltungsrat sei deshalb auch nicht legitimierter Verwaltungsrat und als solcher könne er auch keine Beschwerde vor Bundesgericht führen.

Dass im Tessin eine Firma geführt wird, von dem zwei Gerichte befunden haben, sie sei widerrechtlich, wurde dem dortigen Handelsregister offenkundig nicht mitgeteilt. Die Scote AG und der von ihr eingesetzte Anwalt ziehen es vor, eine Anfrage dieser Zeitung nicht zu beantworten. Die Baselbieter Justiz hat weiterhin ungedeckte Kosten aus einem Uralt-Prozess. Und die Mieter der Paulusgasse wissen nun gar nicht mehr, wem die Liegenschaft eigentlich gehört.