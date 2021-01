Digitale Führungen Nachts im Museum – mit der Kamera der Kunst auf der Spur Ein neues Format ermöglicht wöchentliche Führungen durch das Kunstmuseum Basel in Originallänge. Gestreamt wird per Zoom. Tanja Bangerter 31.01.2021, 05.00 Uhr

Kerstin Bitar führt durch das Kunstmuseum Basel.

Unser Guide hält vor einem Stillleben der etwas anderen Art inne. Das Bildnis von Alexej von Jawlensky entsage sich jeglicher Konvention, erklärt Kunsthistorikerin Kerstin Bitar. Statt Früchten zeige «Nature morte au violon, pain et poisson» alles andere als eine gewöhnliche Violine. Deren Hals scheint verformt, die Krümmung der Tischbeine ermöglicht eine unnatürliche Sicht auf die Szenerie.

Einen anderen Blick haben auch die Teilnehmenden der Führung, zu der am Donnerstagabend ins geschlossene Kunstmuseum geladen wurde. Ein Dutzend Besucherinnen und Besucher verfolgt den einstündigen Rundgang durch die Sammlung Im Obersteg per Zoom-Link in den eigenen vier Wänden.

Kurz vor fünf stellt Moderatorin Jasmin Wiesli Kamera und Mikrofon auf dem Videotelefonie-Dienstleister Zoom ein. «Bereit?», versichert sie sich bei ihren Kollegen. Nur zu dritt in dem monumentalen Gebäude zu sein, sei ein ungewohntes Gefühl, sagt Kunstvermittlerin Wiesli und sinniert: «Die abgedeckten Bilder sind eine Kunstinstallation für sich.»

Jasmin Wiesli verfolgt den Livestream.

Seit der erneuten Schliessung suche sie mit einem kleinen Team trotz reduzierten Stellenprozenten nach Wegen, eine Auseinandersetzung mit Kunst auch abgelöst vom Haus anzubieten. In den nächsten beiden Wochen werden unter anderem neue Workshops für Erwachsene und auch die kleinsten Kunstliebhaber herausgegeben.

Bitar geht mit Kameramann Valentin Sträuli kurz durch, auf welche Werke sie fokussieren will. «Ich versuche, den Blick des Betrachters vor Ort zu imitieren», meint Sträuli. Mittlerweile sind alle Teilnehmenden in die Zoom-Sitzung eingetreten. Bei der buchbaren, kostenpflichtigen und längeren Version des Facebook-Pendants, das bereits im ersten Lockdown angeboten wurde, seien auch Stammkunden aus Frankreich und Deutschland zugeschaltet, betont Bitar vor der Führung.

«Das Bedürfnis nach Austausch und Reflexion ist dringlich», sagt die Kunsthistorikerin, die das neue Format nicht als Ersatz zu Altbewährtem sieht. Vielmehr nähre es die Vorfreude auf zukünftige Museumsbesuche, betont Bitar. Kamera läuft.

Wenn die Bilder schlafen gehen

Als Jawlensky zur Zeit der Jahrhundertwende beschlossen habe, auf eine Karriere als Künstler zu setzen, sei er auf Widerstand gestossen, holt Bitar nach einer herzlichen Begrüssung aus. «Ich kann gar nicht anders, als mich mit Kunst auseinanderzusetzen», zitiert Bitar den russischen Maler, dessen Dasein als zehntes Kind einer sozial schwachen Familie von Armut geprägt war.

Vorsichtig entblösst Bitar das nächste Werk, Jawlenskys «Jünglingskopf.» «Wenn die Bilder schlafen gehen», kommentiert sie schmunzelnd und erklärt, wie das empfindlich strukturierte Papier durch eine Abdeckung vor äusseren Einflüssen geschützt werde. Das abstrahierte, in Komplementärfarben gehaltene Bildnis seines Gefährten und Tänzers Alexander Sacharoff, reiht sich in eine Serie mit abstrahierten, mystischen Köpfen ein.

Valentin Sträuli bei der Arbeit.

Besonders auf diesem Gemälde sei die Essenz dieses Genres vereint, meint Bitar und blickt zu Kameramann Sträuli. Dieser nutzt die seltene Gelegenheit und fährt mit der Kamera im Minimalabstand am Bild entlang. Eine solche Nähe ist Besuchern aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen normalerweise nicht vergönnt. Sträuli filmt die Augen des Jünglings, während Bitar deren Symbolik erläutert. Verstehe man die Augen als Fenster zur Seele, werde über sie ein «inneres Schauen» ermöglicht, betont sie.

Auf Tuchfühlung mit der Leinwand

Das Antlitz Sacharoffs widerspiegle Emotionen, die sich im Pinselduktus ausdrückten. «Faszinierend», schwärmt Wiesli, die auf dem Laptop den Livestream mitverfolgt. Als das Team vor Jawlenskys «Die Mutter des Künstlers» tritt, wird eine erste Frage aus dem virtuellen Plenum gestellt. Sie betrifft den goldenen Rahmen des kleinformatigen «Konglomerats eines Stilllebens», wie es Bitar bezeichnet.

In der Tat seien die Bilder je nach Entstehungsort unterschiedlich gerahmt. Das Bildnis seiner Mutter zeigt eine zierliche Frau. «Ich wünsche mir, dass Sie bald vor Ort die Präzision des Kleinformates bewundern können», sagt Bitar in die Kamera. «Ich vermisse die Museen», kommentierte eine Userin auf Instagram einen Tag zuvor.

Passend zum offenen Brief der Basler Museen an den Bundesrat vom Mittwoch (die bz berichtete), legt das Kunstmuseum jetzt mit einem dichteren digitalen Programm auf sämtlichen Kanälen nach.

Fliegende Herzen auf Instagram

Im Kunstmuseum Basel | Gegenwart wird eben die kommende Ausstellung «Continuously Contemporary» der Emanuel Hoffman Stiftung aufgebaut, als wir zum Besuch der Instagram-Führung eintreffen. Das jeweils am Mittwochmorgen um elf Uhr produzierte 15-minütige Format stosse auf grosse Resonanz, betont die Leiterin für Kommunikation Karen Gerig. «Kunst braucht ihren Betrachter», betont sie.

«Wir sind live», meint der Social-Media-Verantwortliche Dominik Asche. «Wir hatten das Glück, dass wir die Social-Media-Stelle wenige Monate vor dem ersten Shutdown geschaffen hatten», erzählt Gerig, welche die Social-Media-Kanäle zuvor eher nebenbei betreut hatte. Guide Maja Baumgartner filmt sich per Selfie-Stick vor «Handle with Care 2020», der grossflächigen Installation des Baslers Jean-Frédéric Schnyder.

Virtuelle Führung im Kunstmuseum Basel.

Wir setzen uns etwas abseits und beobachten, wie Baumgartner nach wenigen Minuten virtuelle Herzchen zufliegen. Jemand fragt nach dem Namen des Künstlers, ein anderer User antwortet. Das Format spreche Jüngere an und dessen Fortsetzung sei auch in Zukunft denkbar, betont Gerig. «Die Idee dazu gab es schon vor Corona – aber wir waren dankbar für den Anstoss», sinniert sie. Der Künstler Dorian Sari, dessen Ausstellung «Post Truth» am 13. Februar eröffnet, sprudle zum Beispiel vor Ideen.

Im Dämmerlicht zu Auguste Rodin

Unter dem Hashtag #MuseumMoodsofQuarantine werde zudem seit Anfang Januar über Leid und Hoffnungsmomenten in Pandemiezeiten getwittert. «Wir haben unsere Sammlung durchsucht», sagt Gerig. Auf Otto Dix' Abbild seiner Eltern bekommt die Einsamkeit ein Gesicht, Oskar Kokoschkas «Windsbraut» suggeriert mit zwei eng umschlungenen Körpern die ersehnte Nähe.



Zurück im Hauptbau des Kunstmuseums. Als einziges Licht dient uns kurz vor sechs der Bildschirm von Wieslis Laptop. Es herrscht, zumindest virtuell, Stille unter den Zugeschalteten. Auguste Rodins «La petite ombre» hebt sich auf halber Strecke als dunkle Silhouette von der Abenddämmerung ab.

«Um diese Zeit wären wir sonst nie hier», raunt Bitar in die Kamera. Sie wird uns später verraten, wie sie die physische Abwesenheit eines Gegenübers zu kompensieren versucht. Dass sie unter normalen Umständen gleich merke, wer ihr folgen könne und für wen sie noch etwas ausholen müsse. Und wie sie dann gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern die Bilder mit den Augen abtaste.

Zunächst aber holt die Kunsthistorikerin aus den letzten zehn Minuten nochmals alles heraus. Und nimmt ihre virtuelle Truppe mit zu einem ihrer Lieblingskünstler Marc Chagall.

Informationen zu den digitalen Führungen auf: www.kunstmuseumbasel.ch