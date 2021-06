«Dio Mio» Basler Pizzeria nutzt Parkplätze für Bewirtung von Gästen – das freut nicht alle In Basel dürfen die Gastronomen wegen Corona auch auf der Allmend grosszügig Plätze anbieten. Dies zum Teil auch auf Kosten von Parkplätzen. Das sorgt etwa auf dem Birsig-Parkplatz nicht nur für Freude. Elodie Kolb 18.06.2021, 05.00 Uhr

Damit, dass Restaurants auch Parkplätze für ihre Gäste nutzen dürfen, sind nicht alle einverstanden. Nicole Nars-Zimmer

Auf den meisten Parkfeldern des Birsig-Parkplatzes stehen Autos. Nur auf zwei weiss gekennzeichneten Feldern ist etwas ganz anderes zu sehen: Pinkfarbene, weisse und hellblaue Stühle stehen in Stapeln, schwarze Tische in verschiedenen Grössen und kleine Bäume mit winzigen Orangen daran. Auf einer Holzpalette klebt ein Plakat: «Dieser Parkplatz wurde uns von der Allmendverwaltung genehmigt.» Unterzeichnet hat die neapolitanische Pizzeria «Dio Mio». Das an der Theaterstrasse ansässige Restaurant hat auch auf der anderen Seite grosszügig heraus gestuhlt, um die Gäste bewirten zu können.

Seit Ende Mai darf die Gastronomie ihre Gäste wieder in den Innenräumen begrüssen. Um die Abstandsregeln auch in den Aussenbereichen einhalten zu können, hatte der Kanton den Restaurationsbetrieben bewilligt, vorübergehend auf die Allmend herauszustuhlen. Das ist ohne Bewilligung möglich, «solange die vorgegebenen Voraussetzungen und Auflagen sowie Sicherheitsbestimmungen erfüllt werden», heisst es beim Kanton. «Flächenausdehnungen auf Fahrbahnen (auch Parkplätze) oder Strassen ohne Trottoirs sind der Allmendverwaltung hingegen vorgängig mit einem Plan zu melden und werden von dieser dann geprüft», schrieb der Regierungsrat in der entsprechenden Medienmitteilung vom April.

Zu Beginn habe es Missverständnisse gegeben

Wie Recherchen ergeben, ging im Falle «Dio Mio» nicht alles korrekt zu und her: Wie ein ansässiger Geschäftsmann der bz schreibt, habe das Restaurant bereits seit rund zehn Tagen die Stühle auf den Parkplätzen platziert. Die Bewilligung dafür wurde schliesslich erst gestern, am Donnerstag erteilt. Um eine Bewilligung zu erhalten, müsse das Vorhaben von der Verkehrssicherheit der Kantonspolizei freigegeben werden, heisst es vom Bau- und Verkehrsdepartement. Die Bewilligung erfolge in der Regel innert kurzer Zeit.

Wie «Dio Mio»-Miteigentümer Christof Hiltmann auf Anfrage sagt, habe man von der Allmendverwaltung erfahren, «dass wir relativ speditiv zusätzliche Plätze bewilligen lassen können. Beim Startzeitpunkt gab es dann ein Missverständnis – wir waren zu früh. Nun liegt die Bewilligung aber vor», betont Hiltmann, der auch als Birsfelder Gemeindepräsident und FDP-Landrat amtet. Das «Dio Mio» stelle neben der Aussenbestuhlung auf Seiten der Theaterstrasse auch deswegen auf dem Parkplatz weitere Plätze zur Verfügung, weil sehr viel Gäste kommen würden:

«Wir könnten eigentlich die ganze Allmend brauchen, wenn wir das dürften»,

sagt Hiltmann, der gemeinsam mit Pascal Engler das Restaurant seit 2019 führt.

Direkte Rückmeldungen auf die Nutzung der Parkplätze habe man nicht erhalten, allerdings sei bei der Baupublikation eine Einsprache von einer Firma eingegangen. Diese sei laut Hiltmann allerdings abgewiesen worden.

«Nur noch Gastronomie wird wertgeschätzt»

Der Geschäftsmann, der sich an diese Zeitung gewandt hat, ist wütend über die Nutzung der Gastronomie: «Als Inhaber einer Anwohnerparkkarte und mit meiner Firma Steuerzahler in Basel-Stadt halte ich es für eine grosse Unflexibilität von der Allmendverwaltung, dem «Dio Mio» nun zu gestatten, den ganzen Tag mit ihren Tischen und Stühlen zwei neue Parkplätze blockieren zu dürfen», sagt er.

«Man bekommt den Eindruck, dass wir als Nicht-Gastro-Firmen hier in Basel nicht erwünscht sind und nur noch die Gastronomie wertgeschätzt wird»,

sagt der Geschäftsführer einer Dienstleistungsfirma weiter. «Sie dürfen ja bereits das gesamte Trottoir auf der anderen Seite verwenden, da sage ich nichts.» Er sehe allerdings auch ein, dass die Parkplätze auf dem Birsig-Parkplatz ohnehin bald aufgehoben werden, zu Gunsten einer Umgestaltung und Aufwertung. Dennoch sei das erst nächstes Jahr der Fall.