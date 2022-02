Basel: Wildwuchs-Festival-Leitung im Interview

Diversität Basler Wildwuchs-Leiterinnen: «Alles ist politisch» Kapi Kapinga Grab, Hannah Berner und Katarina Tereh wollen mit dem Wildwuchs-Festival Machtpositionen aufbrechen. Interview Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Ihre Wahl sorgte für Kritik, nun haben Katarina ­Tereh, Hannah Berner und Kapi Kapinga Grab die Leitung des Wildwuchs-Theatervereins übernommen. Im Interview mit der «Schweiz am Wochenende» erzählen sie, wie sie den eigenen Verein reformieren und das Potenzial der performativen Künste für gesellschaftliche Veränderung nutzen wollen.

Vor rund zwei Monaten haben zahlreiche Kulturschaffende Ihre Wahl kritisiert. Das Festival sei zu wenig inklusiv, Menschen mit Behinderung seien nicht im Leitungsteam vertreten. Hat Sie der offene Brief überrascht?

Kapi Kapinga Grab: Kritik an Strukturen wie Institutionen oder Vereine können nicht überraschen, da diese immer mit Kriterien, Regeln und Formaten operieren, die hinterfragbar sind. Die Forderungen im offenen Brief sind wichtig. Wir ­wollen nun mit dieser Gruppe zusammenkommen und gemeinsam schauen, wie wir da vorwärts machen können.

Katarina Tereh: Das Konzept, mit dem wir uns beworben haben, basiert auf der Frage nach Mehrperspektivität. Wir haben uns schon früh überlegt, wie man die Perspektiven, die wir drei nicht vertreten, miteinbeziehen kann. Jetzt gibt es eine konkrete Forderung. Es ist uns ein Anliegen, das gemeinsam anzugehen.

Wie wollen Sie das schaffen?

Tereh: Es hat sich eine Community sehr stark gemacht, aber wir wollen diesen Dialog auch mit anderen Gruppen führen. Wir sehen es als unseren Auftrag an, mit potenziell allen Menschen, die weniger Privilegien haben als andere, zusammenzuarbeiten.

Hannah Berner: Wildwuchs besteht ja nicht nur aus dem Festival, sondern auch aus den «Unterwegs»-Projekten. Dort liegt das Potenzial für Dialoge mit ­anderen Communitys. Unsere Expertise liegt stark bei Projekten an der Schnittstelle zwischen Kultureinrichtungen und gesellschaftlichen Institutionen, die eine gewisse Kontinuität ­haben. Dieser Teil von Wildwuchs muss präsenter werden. In der Medienmitteilung schrieb der Wildwuchs-Vorstand, das Festival müsse inklusiver und diverser werden.

Wie wollen Sie das konkret angehen?

Tereh: Die Transformation von Wildwuchs läuft seit zwei Jahren. Das Festival kümmerte sich von Anfang an nach aussen um Diversität. Jetzt sind die eigenen Strukturen in den Fokus gerückt. Ein Grossteil des Vorstands ist im Frühling 2021 zurückgetreten, um Platz für jüngere und diversere Mitglieder zu schaffen.

Berner: Nun suchen wir noch eine passende Kuration. Die soll aus zwei Menschen bestehen, die möglichst unterschiedliche Perspektiven mitbringen.

Grab: Wir versuchen, Räume zu schaffen, die es ermöglichen, die aktuelle Funktionsweise von Strukturen zu verändern. Es ist schwierig, an Machtpositionen zu kommen. Das wollen wir ­konkret aufbrechen.

Eine Art politische Aufgabe?

Berner: Man kann es politisch nennen. Ich sehe es als gesellschaftliche Verantwortung.

Grab: Alles ist politisch. Ob bewusst oder nicht, alles ist Politik. Die Frage ist: Wie geht man ­damit um? Berner: Je unbewusster man mit diesen Fragen umgeht, desto höher ist die Gefahr, dass man Dinge reproduziert.

Kann man heute über die Kultur noch was verändern?

Berner: Definitiv. Die performativen Künste haben ein grosses Potenzial, Veränderungsmöglichkeiten aufzumachen. Theater zeichnet sich ja dadurch aus, dass es im Moment entsteht. Man hat immer die Chance, ­anders zu performen. Damit können wir eine andere Wirklichkeit entstehen zu lassen.

Tereh: Theater bringt unterschiedliche Menschen zusammen in einem Raum. Das ist für mich das, was Theater ausmacht. Wir als Gesellschaft müssen lernen, wie wir mit Mehrdeutigkeit umgehen wollen. In der Rezeption von Theater müssen Differenzen ausgehalten werden. Wir schauen alle anders auf das Gezeigte. Es ist immer Dissens da. Und da finde ich, dass Theater ein grosses Potenzial hat, um versuchsweise mit dieser Mehrdeutigkeit umzugehen.

Grab: Egal, wie du das Stück machst: Wenn Du zehn Leute im Publikum hast, wirst Du zehn verschiedene Interpretationen erhalten. Daraus könnten wir als Gesellschaft lernen. Wenn es um gesellschaftliche Veränderung geht, muss man dann nicht einen grossen Teil der Bevölkerung erreichen?

Berner: Man muss das prozessorientiert sehen. Das geht nicht von heute auf morgen. Deswegen wollen wir auch die «Unterwegs»-Projekte vorantreiben.

Tereh: Mit Wildwuchs können wir in die Stadt rein, in die Quartiere, in die Vereine und Institutionen, und dort schauen, was es braucht. Das ist ein Vorteil, wenn es darum geht, den Raum für viele Menschen zu öffnen.

Was ist da genau geplant?

Tereh: Wir übernehmen Projekte, die bereits laufen. Längerfristig würden wir gerne mehr mit Institutionen zusammenarbeiten. Institutionen sind meist feste Gefüge mit Personen, die in einem Machtgefälle stehen. Wir sehen eine grosse Chance darin, mit den Leuten rauszufinden, wohin wir uns bewegen können. Und das mit künstlerisch-performativen Mitteln.

Berner: Wir hoffen, dass Zugänge verändert und Machtstrukturen reflektiert werden. Das war auch die Basis der Projekte, die wir vorher als Einzelpersonen gemacht haben.

Tereh: Für uns liegt dort der Kern von Wildwuchs, weil da Transformation denkbar wird.

Berner: Solche Projekte können dann beim Festival auch zu ­Diskussionsplattformen werden. Leider sind diese Projekte oft nicht so öffentlichkeitswirksam, weil sie in Institutionen oder Vereinen stattfinden. Wir wollen das Festival nutzen, um diese sichtbarer zu machen.

Ist es nicht schwierig, Institutionen zu finden, die bei der Veränderung der eigenen Machtstrukturen mitmachen wollen? Wie gehen Sie das konkret an?

Tereh: Wir hämmern nicht von draussen an die Türe und sagen: Wir kommen euch jetzt stürzen (lacht). Es ist immer eine Zusammenarbeit, die aus einem gemeinsamen Interesse entsteht.

Grab: Wir versuchen, verschiedene Spielmöglichkeiten aufzuzeigen. Sodass die Institution vielleicht die Lust entwickelt, mehr zu erfahren. Und dann können wir darüber sprechen, worum es geht, was wir gemeinsam erreichen wollen.

Berner: Das soll spielerisch und lustvoll sein. Man soll Lust auf Veränderung bekommen.

Tereh: Das Potenzial ist riesig. Schon nur in der Arbeit mit Schulklassen. Jedes Theaterprojekt in einer Schule könnte eine institutionelle Entwicklung anstossen. Oft wird das gar nicht angeschaut. Dabei gehen überall Fenster auf, über die man sprechen könnte. Was heisst eigentlich zuhören? Warum sitzen alle, wenn jemand was erklärt? Was spielt Gehorsam in der Schule für eine Rolle? Solche Fragen.

Wo sehen Sie ausserhalb von Wildwuchs Handlungsbedarf, wenn es um Inklusion geht?

Berner: An vielen Orten. An der Schule, in politischen Institutionen, im Theater. Wir sind noch nicht an dem Punkt angelangt, an dem wir uns als Gesellschaft zurücklehnen können.

Grab: Bildungsinstitutionen haben oft sehr hohe Zugangshürden.

Tereh: Auch Stadttheater sind oft sehr alteingesessen. Viele hinterfragen bereits die eigenen Strukturen. Aber oft wird nur auf die Aussenwirkung gesetzt. Es wird dann zum Beispiel zu ­Marketingzwecken das diverse Ensemble angepriesen. Theaterinstitutionen stellen sich gerne als Vorreiter der Gesellschaft dar, aber die eigenen Strukturen hinterfragen sie nicht. Veränderung braucht es auch bei der politischen Partizipation. Ein Drittel der Bevölkerung darf nicht abstimmen.

Berner: Ich zum Beispiel (lacht). Dafür muss noch viel passieren.

Die ehemalige Wildwuchs-Leiterin Sibylle Ott meinte einmal, sie hoffe, dass sich Wildwuchs selber abschaffe, weil es nicht mehr gebraucht würde. Ist es je so weit?

Grab: Diese Utopie muss unbedingt im Raum stehen. Natürlich geht das nur Schritt für Schritt. Aber wir müssen daran glauben, dass wir das schaffen.

