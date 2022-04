Doku Als der Basler Stadtarzt Paracelsus durch das Spalentor floh In seinem filmischen «Landschaftsessay» macht sich Regisseur Erich Langjahr auf die Spuren des streitbaren Arztes und Alchemisten. Hannes Nüsseler 14.04.2022, 05.00 Uhr

Gedenkstein am Geburtsort von Paracelsus in Egg SZ. zvg / Langjahr-Film

Wer wissen will, warum das Dessert zuletzt kommt, findet die Antwort darauf nicht in «Paracelsus». Der neue Dokumentarfilm handelt vom einstigen Basler Stadtarzt Theophrastus Bombast von Hohenheim, der um das Jahr 1493 als Leibeigener des Klosters Einsiedeln geboren wurde. Dabei war das Essen zentral für den Meister aus der Alchemistenküche, doch dazu später mehr.

Eine Aktualisierung des Mythos um die Lichtgestalt der Alternativmedizin streben Regisseur Erich Langjahr und dessen Erzähler Pirmin Meier – Paracelsus-Biograf und «eigenwilligster Geschichtsschreiber seiner Generation» (Hansjörg Schneider) – in ihrem Film nicht an. Langjahr, der sich auf hypnotische Landschaftsaufnahmen versteht, erzählt die historische Figur aus den Schauplätzen ihrer Biografie heraus, angefangen in der von Bergen verstellten Zentralschweiz, wo ein unruhiger Geist wie Paracelsus nicht anders konnte als mit dem Kopf durch die Wand.

Diese aufbrausende Art machte sich besonders in Basel bemerkbar, wo der weitgereiste Paracelsus ein einziges Mal in seiner Laufbahn eine gesellschaftlich angesehene Stelle als Stadtarzt innehatte und seine Ideen propagieren konnte: weg vom verstaubten Bücherwissen hin zu einer empirisch fundierteren Medizin. Als «Wegbereiter der modernen Biochemie» wurde Paracelsus 2020 mit einer Gedenktafel gewürdigt, welche die Akademie der Naturwissenschaften Schweiz bei seiner ehemaligen Wirkungsstätte, dem heutigen Pharmaziemuseum Basel, anbrachte.

Das Süsse kommt zum Schluss

Das Museum, das Münster und das Spalentor, durch das Paracelsus mit Schimpf und Schande flüchten musste, gehören denn auch zu den – aus Basler Sicht allzu knapp behandelten – filmischen Schauplätzen am Rheinknie. Hier stand der Arzt in Kontakt mit Reformatoren und dem Humanisten Erasmus von Rotterdam, dessen Koliken er ebenso behandelte wie ein Beinleiden des berühmten Buchdruckers Johannes Frobenius. Dank ihrer Unterstützung hielt Paracelsus an der Universität Vorlesungen.

Paracelsus betonte die Bedeutung der Verdauung: «Alle Verwandlung geschieht im Magen», zitiert Meier den Arzt und Naturphilosophen im Dokumentarfilm. Paracelsus richtete seine Aufmerksamkeit deshalb auf eine gesunde Ernährung, mit weitreichenden Folgen für unseren Menuplan: In seinem Gefolge strichen Leibärzte den Zucker aus den Hauptgerichten und konzentrierten ihn in einer finalen Süssspeise – eben dem Dessert.

Der Unterricht auf Deutsch statt Latein trug Paracelsus den Missmut seiner Kollegen ein, der Tod seines Förderers Frobenius den Spott der ganzen Stadt. «Verrecken will ich, wenn du würdig bist, dem Hippokrates den Seichtopf nachzutragen», wird im Dokumentarfilm aus einem Pamphlet gegen Paracelsus zitiert. Nachdem der Arzt wegen einer unbeglichenen Honorarforderung vor Gericht ausfällig wurde, drohte ihm eine Haftstrafe, woraufhin er sich 1528 ins Elsass absetzte.

«Paracelsus» strebt keine Gesamtschau an, sondern bietet vielfältige und oft spirituell grundierte Einstiegspunkte in das Leben des widersprüchlichen Gelehrten, der nicht nur die «Himmelsmutter» verehrte, sondern auch Hexenverbrennungen befürwortete. Dabei inszeniert Langjahr keine Postkartenidyllen: Spricht Historiker Meier an einer Landstrasse gegen den Lärm an, ist das nicht nur freiwillig komisch und wahr; es kündet darüber hinaus auch von der wirkmächtigen Mobilität eines Querdenkers in Raum und Zeit.

«Paracelsus – Ein Landschaftsessay», Kultkino Basel.