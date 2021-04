Dreiland In Basel ist vieles wieder erlaubt, in Lörrach bleibt alles zu: Die Deutschen sind «mütend» Während in Basel mit dem Bundesratsentscheid vom Mittwoch die Massnahmen wieder lockern, bleibt Deutschland streng. Die sehr unterschiedlichen Strategien in beiden Städten führen auch bei Jörg Lutz, Oberbürgermeister von Lörrach, zu Unverständnis. Elodie Kolb 16.04.2021, 17.39 Uhr

Am Dreiländereck spürt man, wie nationalistisch die Länder mit der Krise umgehen. Kenneth Nars

Am Montag macht die Schweiz wieder auf: Endlich können die Baslerinnen und Basler wieder ins Kino, ins Fitnesscenter oder ein Bier auf der Terrasse der Lieblingskneipe trinken. Ganz anders sieht es ennet der Grenze in Deutschland aus: Erlaubt sind bloss Gruppen von maximal fünf Personen, die Schulen sind im Fernunterricht und alle Läden, die nicht Lebensnotwendiges verkaufen, bleiben geschlossen.

Der Lörracher Oberbürgermeister Jörg Lutz ist hin- und hergerissen:

«Ich glaube die Entscheidung der Schweiz, die Terrassen der Restaurants wieder zu öffnen, ist durchaus mutig.»

Gleichzeitig hält er die deutlich drastischeren Massnahmen in Deutschland für unverständlich und glaubt, dass diese von der Bevölkerung nicht mehr verstanden werden. «Gerade für die Schülerinnen und Schüler ist es schlimm.» Es gebe im Landkreis Lörrach Schulklassen, die vor Weihnachten das letzte Mal ein Klassenzimmer gesehen haben. «Da habe ich das Gefühl, dass die Risikoabwägung nicht stimmt.»

Stimmung zwar schlechter, aber Massnahmen werden trotzdem akzeptiert

Die strengen Massnahmen haben auch einen Einfluss auf die Menschen in Lörrach: «Die Stimmung der Bevölkerung ist heute deutlich schlechter als vor einigen Monaten und auch ich tue mich zunehmend schwer, die Massnahmen zu vermitteln», sagt der Oberbürgermeister. Die Deutschen seien «mütend»: Das neue Wort ist eine Mischung aus den Begriffen wütend und müde. «Das beschreibt die Stimmung sehr gut», so der 57-Jährige. Aber dennoch werden, soweit er das beobachten kann, die Massnahmen in Lörrach gut eingehalten. Er sagt:

Jörg Lutz ist seit 2014 Oberbürgermeister von Lörrach. Juri Junkov

«Die Akzeptanz ist immer noch hoch, allerdings mit lautem Grummeln in den sozialen Netzwerken.»

Lutz glaubt, dass sich in Deutschland das Ziel durchgesetzt hat, dass es zu gar keinen Infektionen mit dem Virus mehr kommt. Das verstehe er nicht: «Bei einer Grippe oder im Strassenverkehr würde das auch niemand vorschlagen.» Vor einem Jahr sei es darum gegangen, die Kurve der Infektionszahlen flach zu halten, und damals sei das auch nötig gewesen. Gerade in Lörrach sei das Gesundheitssystem kurz vor dem Kollaps gestanden. «Da haben wir jetzt ein Jahr später eine ganz andere Situation. Aber wir tun so, als wäre es immer noch dieselbe», so Lutz.

Ähnliche Zahlen, aber zwei Strategien

In der Krise agieren die Länder sehr nationalistisch und das bemerke man besonders in den Grenzregionen, meint Lutz. Zurzeit ist der Verkehr zwischen Deutschland und der Schweiz stark eingeschränkt: Nur das Pendeln für die Arbeit und das Besuchen von Angehörigen ist erlaubt. Ansonsten dürfen die Deutschen nicht in die Schweiz. «Aber man muss ehrlich sagen: Es wird auch nicht häufig kontrolliert», verrät der Oberbürgermeister. Gleichzeitig sehe er an den Grenzen, dass sich die Menschen überwiegend an die Regeln halten. «Umgekehrt hat es aber auch keine Schweizer mehr in Deutschland und das ist extrem beelendend», so Lutz. «Das Dreiland lebt in beide Richtungen und das jetzt ist de facto für viele eine Grenzschliessung.»

Obwohl die Schweiz sehr viel liberaler mit der Pandemie umgeht, ist die Inzidenz der letzten sieben Tage in Lörrach nur etwas tiefer als in Basel: In Lörrach waren es Stand Freitag 105,6 und in Basel 140 Fälle pro 100'000 Einwohner. Lutz glaubt: «Zwischen gut gemeint und gut gemacht gibt es einen grossen Unterschied. Und die Deutschen haben vielleicht die eine oder andere Massnahme umsonst eingeführt.»