Uni-Quartier-Dreispitz: der Sieger des Architekturwettbewerbs

Uni-Quartier-Dreispitz Eine Planung wird auf den Kopf gestellt: Konkrete Bilder sollen das komplexe Projekt voranbringen In einem städtebaulichen Wettbewerb hat die Christoph Merian Stiftung Visionen für ein Uni-Quartier auf dem Dreispitz gesucht. Christian Mensch Jetzt kommentieren 04.05.2022, 18.44 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Architekt Pierre de Meuron, Vorsitzender des Beurteilungsgremiums des städtebäulichen Studienauftrags, Mitte, erläutert am Modell den Ansatz für ein Universitäts-Quartier auf dem Dreispitz in Münchenstein. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Fünf Architekturbüros haben die Christoph Merian Stiftung und der Immobilieninvestor Swiss Prime Site (SPS) zu einem städtebaulichen Studienauftrag für den Dreispitz geladen. Der Auftrag: Wie könnte ein Uni-Quartier auf einem festgelegten Studienperimeter beim Frei­lager aussehen? Und zudem: Wie könnte auf dem angrenzenden Ideenperimeter Ruchfeld ein Wohnquartier gestaltet sein?

Die von Pierre de Meuron, dem Stararchitekten und Hausplaner der Christoph Merian Stiftung, präsidierte Jury ist einstimmig zu einem geteilten Zuschlag gekommen: Das irische Büro Grafton mit dem Basler Büro Blaser habe die besten Ideen für ein Uni-Quartier entworfen; das Büro Diener + Diener überzeuge mit ihren Vorstellungen für das Wohnquartier.

Selbst für de Meuron haben die Auftraggeber ein «interessantes» Vorgehen gewählt: Es werden konkrete architektonische Vorschläge entworfen, bevor unzählig offene Planungs­fragen beantwortet sind. Aber so werde konkret vorstellbar, wie das einst geschlossene Gewerbeareal dereinst aussehen könnte. Oder anders gesagt: die konkreten Bilder sollen das komplexe Projekt voranbringen.

Gleiches Interesse, aber ungleicher Zeitdruck

Die Initianten CMS und SPS haben ein brennendes Interesse, den Prozess zu beschleunigen. Die Grundeigentümerin erwirtschaftet den Grossteil ihrer Einnahmen mit dem Dreispitz-Areal und kämpft angesichts der vorhandenen Brachen um eine bessere Wirtschaftlichkeit. Die Immobilienfirma hat von der CMS teure Baurechtsparzellen erworben, die erst nach einer Aufwertung rentieren.

Beat Oberlin, Präsident des Universitätsrates der Universität Basel Georgios Kefalas / KEYSTONE

Für den städtebaulichen Wettbewerb haben CMS/SPS zusätzlich die Universität Basel als künftige Nutzerin und den Kanton Baselland ins Boot geholt. Der Universität eilt es allerdings nicht, da es den Fakultäten der Juristen und der Wirtschaftswissenschafter, die auf den Dreispitz disloziert werden sollen, am heutigen Standort direkt beim Bahnhof SBB wohl ist. Uniratspräsident Beat Oberlin mahnt denn auch an, der Prozess solle «lieber richtig als hektisch» vollzogen werden.

Isaac Reber will zeigen, dass er es auch kann

Für Baselland geht es vor allem um das Prestige, einen gewichtigeren Part als Trägerkanton der Universität übernehmen zu können. Baudirektor Isaac Reber, der den Lead übernommen hat, kann nun zudem auf Augenhöhe mit seinen Basler Regierungskollegen ebenfalls von sich behaupten, eines der zukunftsträchtigsten Quartiere der Region zu entwickeln. Dass Baselland anstelle der SPS die Finanzierung der Uni-Immobilien übernehmen will, hängt wiederum damit zusammen, dass sich dadurch leichter Bundesgelder gewinnen lassen.

Lediglich im Beiboot der neuen Dynamik sitzt die Gemeinde Münchenstein, auf deren Bann die Entwicklung geplant ist. Sie fürchtet bei einer allzu raschen Transformation des privaten Areals zu einem öffentlichen Quartier mit ungedeckten Infrastrukturkosten belastet zu werden. Vor allem das entworfene Wohnquartier wird deshalb wohl erst in zwanzig Jahren auch mit konkreten Plänen vorangetrieben werden.

Nachhaltig und voll im Trend der Städtebauer

Dass von den eingereichten Vorschlägen für das Uni-Quartier das Projekt von Grafton/Blaser am meisten überzeugte, überrascht wenig. Schliesslich nimmt es in expliziter Weise auf, was an der gleichzeitig stattfindenden Swissbau als Trends postuliert wird: Eine weitgehende Durchgrünung (die Dachflächen werden zu Gärten), eine Durchmischung der Nutzung (Universität, studentisches Wohnen, eine Zirkusschule und Freizeit) sowie die Weiterverwendung bestehender Altbauten.

So soll selbst das bereits dem Abbruch geweihte Parkhaus Ruchfeld ein zweites Leben geschenkt werden und im Lagerhaus der Fiege-Logistik sollten einst die Hörsäle eingerichtet werden. Mit einem solchen Programm liess sich auch die auf Architektur-Upcycling spezialisierte Basler Architektin Barbara Buser als Jurymitglied gewinnen.

Uni-Quartier Transformiertes Parkhaus Team Grafton Blaser, Grün- und Freizeitflächen Zvg/Cms / bz Zeitung für die Region

Ob mit dem Wettbewerb die Ansiedlung der Uni auf dem Dreispitz allerdings einen wesentlichen Schritt vorangekommen ist, wird sich erst weisen. Denn weder sind bisher zonen- und planrechtliche noch bau- und verkehrstechnische Fragen geklärt. Eine Projektorganisation, sagt Baudirektor Isaac Reber, werde in den nächsten Wochen aufgebaut.

Sämtliche Modelle, Pläne und Visualisierungen werden vom 10. bis 15. Mai 2022 auf dem Dreispitz, Florenzstrasse 11–13, ausgestellt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen