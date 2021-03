Drogendealer Drei Verurteilte, ein Härtefall und eine Landesverweisung: Scharfe und milde Urteile gegen Kleinbasler Crystal-Meth-Milieu Vier Jahre Freiheitsstrafe für einen 35-jährigen Mann aus Basel: Das Basler Strafgericht verurteilte ihn am Donnerstag wegen banden- und gewerbsmässigem Betäubungsmittelhandel. Patrick Rudin 11.03.2021, 19.25 Uhr

Crystal Meth (Methamphetamin) ist chemisch eng verwandt mit Amphetamin, auch bekannt als Speed. Der stimulierende Effekt und das Missbrauchspotenzial von Methamphetamin werden jedoch als höher eingestuft. Symbolbild: Michael Probst / AP

Der Mann hatte nach seiner Festnahme im Dezember 2019 seine Aussagen mehrmals verändert, welche Mitangeklagten er gekannt haben will und womit er gedealt habe. Schliesslich behauptete er, er habe bloss mit Marihuana gehandelt, doch das Gericht nahm ihm das nicht ab: Die in den überwachten Chatverläufen diskutierten Mengen ergäben zusammen mit seinen Erklärungsversuchen keinen Sinn. Als man ihn nach einer Lieferfahrt in Zürich festgenommen hatte, gab er auch zu Protokoll, er sei zur Lieferung gezwungen worden. Auch hier glaubten ihm die drei Richter kein Wort, zumal er behauptete, er sei wegen 150 Gramm Marihuana bedroht worden.