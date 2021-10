Elektro-Autos in Basel: Freie Fahrt trotz Rückschlägen

E-Autos Kein Platz für Fehlschläge in der Basler Elektromobilität Ein Basler Pilotprojekt für Elektroautos kämpft mit Kinderkrankheiten. Den Ausbau wird das nicht aufhalten. Benjamin Rosch Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

E-Autos only. Zumindest in der Theorie. Kenneth Nars / BLZ

In Sachen Elektromobilität gibt es in Basel-Stadt nur zwei Haltungen: Mehr und noch mehr. Regierung, IWB und Parlament überboten sich im vergangenen Jahr mit Forderungen zum Ausbau der dafür nötigen Infrastruktur. Aktuell sind zwei politische Geschäfte hängig: Zum einen die Umnutzung von 200 Parkplätzen in der Blauen Zone, welche die Regierung gewünscht hatte. Zum anderen eine Motion aus der Umwelt- und Verkehrskommission (Uvek), die gleich das Zwanzigfache davon verlangte: 4000 Parkplätze für Elektroautos. Der Grosse Rat hat letzterem bereits einmal zugestimmt, für die zweite Lesung im November dürften die Mehrheitsverhältnisse nicht mehr kippen. In dieser allgemeinen Euphorie ging fast unter, dass dem Kanton die Ergebnisse eines ähnlich gelagerten Pilotprojekts vorliegen. Dabei dürften selbst Befürworter der Elektromobilität kurz stutzen. Denn die Resultate des kürzlich veröffentlichten, kaum diskutierten Berichts sind ernüchternd.

Missbraucht, zu teuer und störungsanfällig

2018 strich die Allmendverwaltung zehn neue Parkfelder auf dem öffentlichen Grund. Ein gelbes Kreuz markierte das Parkverbot. In der Mitte aber stand «Elektrofahrzeuge». In Griffnähe wurden Stromzapfstellen gebaut. Die Idee: Eigentlich war hier parkieren verboten. Für die Dauer des Strom-Tankens aber durften Besitzerinnen und Besitzer von Elektroautos ihren Chlapf hinstellen und gegen Gebühr aufladen. Drei Jahre später ist der Versuch abgeschlossen. Die Nachfrage hätte stetig zugenommen, Kunden würden das Angebot «grundsätzlich befürworten». Und doch nennt der Bericht gleich reihenweise Kinderkrankheiten. Der Kanton ist weit davon entfernt, kostendeckend zu arbeiten. Dies, obwohl viele Nutzerinnen und Nutzer den Preis als zu hoch einstufen. Ein grosses Problem stellt der Missbrauch dar. An manchen Standorten standen weniger als jedes zehnte Auto zum Tanken auf dem Parkplatz. Es muss davon ausgegangen werden, dass nicht selten auch mal ein Benziner den Platz versperrte – illegal. Zudem, hält der Bericht fest, seien die Zapfsäulen sehr störungsanfällig. Besonders ärgerlich: In einer Umfrage gaben 58 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer an, im Fall einer Störung habe ihnen die IWB schlecht geholfen.

Daniel Saegesser, Basler SP-Grossrat.

Tom Ulrich

Daniel Sägesser, Elektromotor in der Basler SP-Fraktion, vermag die Selbstkritik nicht zu überraschen. «Das beunruhigt mich im Grundsatz nicht», sagt er, räumt aber ein: «Der Bericht zeigt, wo die Verantwortlichen ihre Hausaufgaben machen müssen.» Insbesondere die Störungsanfälligkeit gibt Sägesser zu denken. «Es existieren verschiedene Modelle und es wurde auch vieles ausprobiert. Solche Dinge sind beherrschbar», sagt er. Auch der Missbrauch sei einfach zu beheben. Hier brauche es mehr Augenmerk der Polizei. Nicht nachvollziehbar sei das Urteil, die Strompreise fürs Aufladen seien zu hoch. «Hier bewegen wir uns auch im europäischen Vergleich in einem sehr guten Rahmen», sagt Sägesser. Die Verantwortlichen erwägen dennoch, den Preis zu senken, indem die Nutzungsgebühr für den Parkplatz wegfällt.

Dass Elektroladestationen im öffentlichen Raum nicht wirtschaftlich sind, ist für Sägesser hingegen nicht neu. «Im Grunde beisst sich hier die Katze in den Schwanz. Solange es nicht genügend Lademöglichkeiten gibt, werden sich auch nicht genügend Personen ein Elektroauto anschaffen.» Satteln zu wenig Menschen auf Strom um, rentieren die Ladestationen nicht. Für Sägesser ist deshalb klar: Die richtige Kur für die aktuellen Kinderkrankheiten ist ein Ausbau des Angebots. Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch der Bericht: «Bei einem starken Anstieg des Absatzes und einer modernen Ladeinfrastruktur kann der Betrieb voraussichtlich kostendeckend erfolgen», heisst es hoffnungsvoll.