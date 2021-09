Basel: Peter Fahrni kämpft für die «Ehe für alle»

«Ehe für alle» «Ich bin, wer ich bin und ich habe nicht das Bedürfnis, dies durch die Strasse zu schreien» Der Basler Peter Fahrni gehörte zu einer Gruppe Homosexuellen, die sich 1975 in einem Leserbrief in der damaligen «National-Zeitung» zu ihrer sexuellen Orientierung bekannten. Die Schwierigkeiten, vor denen seine Community heute steht, seien aber fast dieselben. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 23.09.2021, 05.00 Uhr

33 Jahre lang lebte er in New York: Seit zwei Jahren ist Peter Fahrni zurück in Basel und arbeitet hier unter anderem an seiner Fotografie. Kenneth Nars

Es war der 8. November 1975. In der «National-Zeitung» – die Vorgängerin der «Basler Zeitung» – erschien ein Leserbrief, der von 26 Männern unterzeichnet war. «Über die Zukunft der Homosexualität», hiess es da in fetten Serifenlettern.

Der Brief berief sich auf einen Artikel eines anonymen, homosexuellen Autors, der forderte, man solle sich zu seiner sexuellen Orientierung bekennen. Mit ihren Zeilen wollten die 26 Unterzeichnenden zeigen, dass sie zu ihrer Homosexualität stehen. Sie schreiben:

«Wir wollen aus der Anonymität heraustreten. Wir sind homosexuell, aber wir sind sehr viel mehr als das.»

Peter Fahrni war einer der Leserbriefschreiber. Der bz erzählt er, wie es zu diesem öffentlichen Statement kam, was in den letzten 46 Jahre geschehen ist und wie sehr er auf ein Ja zur «Ehe für alle»-Vorlage hofft.

«An den Leserbrief erinnere ich mich kaum, an 1975 aber schon. Ich war damals ein junger Mann, lebte in Kandern, Deutschland, wenige Kilometer von Basel entfernt. Ich machte eine Lehre als Restaurator für barocke Wandmalereien. An den Wochenenden wollte ich einfach in die Stadt. Da gab es die ‹Katakombe›, ein Ort für schwule und lesbische Menschen, dort tanzten wir. Es war schon toll. Natürlich, we were on the same page – wir waren auf derselben Wellenlänge. Aber ich habe keinen Schimmer mehr, worum es uns im Brief damals gegangen ist. Den Moment haben wir bestimmt sehr intensiv empfunden. Aber der nächste intensive Moment ist ja immer gleich um die Ecke und es geht weiter.»

Seine sexuelle Orientierung sorgte in Fahrnis Elternhaus für Probleme. Kaum war er 18 Jahre alt, zog er aus. Er führte danach Beziehungen mit Männern und Frauen, mal wenige Jahre, mal ein paar Monate.

«Ich musste mich damals schon wehren, auch gegen Schwule. Die sagten: ‹Jetzt komm schon, Fahrni, Du hast die Homophobie internalisiert. Darum magst Du Frauen und Männer.› Ich sage bis heute, lasst mich in Ruhe, nur ich weiss, was mit mir los ist.»

Das eigene Leben im Scheinwerferlicht

Sowohl damals als auch heute, sagt Fahrni, gebe es Menschen, die glaubten, sie hätten das Monopol für Beziehungen und die Art, wie man Kinder erziehe. Als wüssten nur sie, was richtig sei. Der Abstimmungskampf für die «Ehe für alle»-Vorlage brachte eben jene Argumente wieder zurück. Dabei werden Menschen wie Fahrni wieder ins Scheinwerferlicht gestellt.

«Als bisexueller Mann empfinde ich mein eigenes Leben als Laboratorium. Ich bin jetzt 65 Jahre alt, mit 15 wurde ich sexuell aktiv. Das heisst, ich kann auf ein halbes Jahrhundert an Beziehungen zurückblicken. Davon war ich elf Jahre mit meiner Frau verheiratet, hatte zuvor wichtige Beziehungen mit Männern und Frauen. Und es ist mir natürlich klar, dass Männer und Frauen sehr verschieden sind. Die Dynamik, die Energie. Aber jemanden zu lieben, ist ein gesundes Gefühl, es ist natürlich und vollkommen. Da kann keiner kommen und mir erzählen, wie das ist. Das ist übergriffig und eine Anmassung.»

Nach einigen Jahren in Berlin ging Fahrni 1986 nach New York. Er hatte Freunde bei den «Radical Faeries», einem weltweiten Netzwerk queerer Menschen. Die Umzüge durch die Strassen der Weltstadt beeindruckten Fahrni. Über 30 Jahre lang hielt die Idylle. Erst die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten zerstörte diese, erzählt Fahrni. Die LGBTIQ-Communitys hatten plötzlich reale Ängste.

Leichter und einfacher

Angriffe hat Fahrni selbst nie erlebt. Er sei privilegiert. Denn elf Jahre lang lebte er in den USA mit seiner Frau zusammen.

«Ich sehe den Unterschied, wie leicht und einfach es ist, mit einer Frau zu sein. Da muss ich nicht viel überlegen. Es kommt automatisch. Meine Hand ist auf ihrer Schulter oder meine Lippen auf ihren Haaren. Einfach so, während wir durch die Stadt laufen. Bin ich mit einem Mann zusammen, muss ich mir das zwei Mal überlegen. Es soll keine Performance – Auftritt – werden. Das kann belastend sein. Aber in allen Beziehungen haben wir uns einen Ort geschaffen, an dem wir uns selbst sein konnten.»

Vor zwei Jahren kam Fahrni zurück in die Schweiz und nach Basel. Eine Ära sei zu Ende gegangen, mit dem Tod seiner Frau und dem Verlust seines Jobs. Fahrni leitete eine Galerie mit zeitgenössischer Kunst. Der Inhaber verstarb, seine Witwe wollte die Galerie nicht weiterführen. Mit 63 Jahren war der Grafikdesigner plötzlich wieder auf Jobsuche und hatte nicht das Gefühl, er könnte mit 23-jährigen Grafikdesignern konkurrieren. In Basel arbeitet er an einzelnen Aufträgen und pflegt seine Fotografie.

«Hier fühle ich mich integriert. Ich bin, wer ich bin und ich habe nicht das Bedürfnis, dies durch die Strasse zu schreien. Aber ich bin auch ernüchtert. Es dauert hier sehr lange, bis man mit neuen Leuten in Kontakt tritt, man muss es sich fast verdienen. Alles ist viel vorsichtiger.»

Und: In Basel gibt es keine einzige Schwulen-Kneipe. Einzig die Zisch-Bar, jeweils an einem Abend pro Woche. Für Fahrni fehlt hier aber die Atmosphäre, die Leichtigkeit, die er an vergleichbaren Orten in New York gespürt hatte. Dabei ist er überzeugt, dass die Communitys eben solche Bars braucht, sodass ein Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht.

Fragen von 1975 zählen noch heute

«Ich bin jetzt seit zwei Jahren alleine. Ich komme mit mir zurecht. Wenn nochmals einer daherkommt, dann freue ich mich. Ich sage extra ‹einer›, denn nach meiner Frau kann ich mir nicht vorstellen, nochmals eine Partnerin zu haben.»

Damit ist der Bogen zu heute geschlagen. Denn, sagt Fahrni, die Themen, die 1975 drängend waren, seien es noch immer. Es gebe immer noch Menschen, die meinten, sie hätten das Recht, andere zu definieren und zu urteilen.

«In meinem Kopf gibt es dieses Bild: Hier sitzt eine Gruppe am Erwachsenentisch und isst. Sie werfen uns am Kindertisch manchmal einen Knochen rüber, der hat noch ein wenig Fleisch dran, aber nicht viel. Das wäre die eingetragene Partnerschaft. Damit sei das Problem gelöst, meint die Gruppe. Das Eintragen ist aber nicht dasselbe, wie die Ehe. Und so entsteht das Gefälle. Das ist eine Unverschämtheit, was für eine Anmassung. Sehen Sie, da werde ich dann schon kämpferisch.»

Darum ist Fahrni die Abstimmung am Sonntag so wichtig. Sie sei zwar «nur ein point in time – ein Augenblick», aber eine Bestärkung, besonders für die jungen Leute. Es brauche dieses Signal.

«Lange Zeit funktionierte unsere Gesellschaft nach dem Motto: kill or be killed – töte oder werde getötet. Wenn etwas Neues kommt, müsse man misstrauisch, auf der Hut sein. Das sehen wir bei der ‹Ehe für alle›-Vorlage: Die Gegnerinnen und Gegner sprechen davon, etwas schützen zu müssen. Dabei will ihnen doch gar niemand etwas wegnehmen. Unser neues Motto muss heissen: you win, I win – du gewinnst, ich gewinne. Das hat einen viel leichteren Ton.»