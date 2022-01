Münchenstein: Von der Schriftgiesserei zur Rudolf Steiner Schule

Ehemalige Schriftgiesserei Rudolf Steiner Schule in Münchenstein: 30 Jahre radikal geglückte Umnutzung 1992 nahm die Rudolf Steiner Schule Münchenstein die denkmalgeschützten Gebäude der Haas’schen Schriftgiesserei in Beschlag. Caspar Reimer/ Wochenblatt 21.01.2022, 19.00 Uhr

Die ehemalige SChriftgiesserei beherbergt heute die Rudolf Steiner Schule. Caspar Reimer / Wochenblatt Birseck Dorneck

30 Jahre ist es her, seit die Rudolf Steiner Schule in das Gebäude an der Gutenbergstrasse 1 eingezogen ist. Obwohl sich deren Geist schon längst in den Zimmern und Korridoren eingenistet hat, kann nichts darüber hinwegtäuschen, dass es sich keineswegs um ein gewöhnliches Schulgebäude handelt: Die Anlage, die im Inventar der geschützten Kulturdenkmäler des Kantons Basel-Landschaft aufgelistet ist, war nach ihrem Bau 1921 bis ins Jahr 1989 das Zuhause der Haas’schen Schriftgiesserei und damit Zeugin einer bewegten Geschichte.

Nachdem Johannes Gutenberg den Buchdruck revolutioniert hatte, gehörte die Region Basel von Beginn an zu den europäischen Zentren der neuen Kunst. So führte die Familie Genath in Basel eine Druckerei mit eigener Schriftgiesserei, die nach drei Generationen im Jahr 1740 von Johann Wilhelm Haas übernommen wurde. Das Unternehmen entwickelte stets neuere Verfahren, wie eine verbesserte Handpresse aus Metall, und wurde so zur führenden Schriftgiesserei in der Schweiz und einer der bedeutendsten in Europa.

Einst eine der führenden Schriftgiessereien Europas

Zwar wurde die Haas’ Firma Mitte des 19. Jahrhunderts an andere Besitzer verkauft, blieb jedoch weiterhin erfolgreich, weshalb die Räumlichkeiten in der Stadt nicht mehr ausreichten. Der Architekt Karl Gottlieb Koller konstruierte ein auf die internen Abläufe der Firma zugeschnittenes Gebäude für den Standort in Münchenstein, wo das Unternehmen in den 1960er-Jahren mit rund 120 Angestellten seine Hochzeit erlebte. In diese Zeit fällt auch die Produktion von Schrifttypen, die teils noch heute weltbekannt sind. Dem Bau an der Gutenbergstrasse kommt aber nicht nur aus typografischer, sondern auch architektonischer Sicht grosse Bedeutung zu: Der Architekt, der sich zuvor einen Ruf mit grossen Hotelanlagen im Engadin geschaffen hatte, entwarf den Bau entgegen der rationalen und rein zweckmässigen Art der Industrialisierung. Die Anlage überrasche mit einer «fast klösterlichen Erscheinung», ist in Architekturzeitschriften nachzulesen.

Das zweigeschossige Fabrikgebäude besteht aus um einen rechteckigen Hof angeordnete Einzelhäuschen mit halbkreisförmigen Dachgewölben. In Zeiten der Schriftgiesserei fügten sich die fünf Häuschen pro Hofseite im Inneren zu einer fast durchgängigen Produktionshalle zusammen. In den Dachzwickeln sind Fenster eingelassen, die Tageslicht gewähren, was eine notwendige Bedingung für die millimetergenaue Arbeit der Schriftgiesser war, denn für ein angenehmes Schriftbild müssen alle Buchstaben exakt die gleichen Höhen und identische Seitenabstände haben.

Doch das Computerzeitalter setzte der Schriftgiesserei ein jähes Ende, was 1992 der Rudolf Steiner Schule den Weg zum Einzug freimachte. Der grosse Innenhof, der früher als Treffpunkt für die Arbeiter diente, verleiht der Schule heute einen ganz besonderen Charme, wie die Schule auf ihrer Internetseite schreibt. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, welcher der Gutenbergstrasse 1 Bedeutung verleiht, wie der Kanton Basel-Landschaft in seiner Würdigung schreibt: «Die Umnutzung der ehemaligen Schriftgiesserei ist beispielhaft und wirkt für weitere Umnutzungen von verlassenen Fabrikarealen vorbildlich.»