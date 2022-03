Ein Funken Zuversicht - der FC Basel nach dem Spiel in Marseille

Conference League Woraus der FC Basel seine Zuversicht für das Rückspiel gegen Marseille schöpft Mit Glück, aber auch Widerstandskraft hat der letzte Schweizer Vertreter im Europacup die Niederlage beim 1:2 in Marseille in Grenzen gehalten. Das Tor von Esposito verspricht dem FCB eine prickelnde Ausgangslage für das Heimspiel nächste Woche - und eine schöne Kulisse im Joggeli. Christoph Kieslich, Marseille 11.03.2022, 20.23 Uhr

Ein Schuss, der viel wert sein kann: Sebastiano Esposito trifft an Marseille-Verteidiger Luan Peres vorbei zum 2:1. Freshfocus

Bei Olympique de Marseille waren sie sich nicht ganz einig. Als es schon auf Mitternacht zuging an diesem heissblütigen Europapokalabend an der französischen Mittelmeerküste, rechnete ihr Trainer Jorge Sampaoli vor, aus «15, 16 klaren Chancen» hätte seine Mannschaft «mindestens vier Tore Vorsprung» machen müssen. Sein hochveranlagter Offensivstratege Matteo Guendouzi, der selbst zu den Sündern im Abschluss gehörte, setzte noch einen drauf: «Wir hätten mindestens fünf machen müssen.»

Aber wie das nun einmal so passiert im Fussball: Die Statistiker hatten bei den erwartbaren Toren drei für L'OM prognostiziert und 0,72 für Basel. Womit der FCB übererfüllt hat mit dem Anschlusstor in der 79. Minute. Ein Treffer, der nichts daran ändert, dass Marseille eine spielerisch starke, ballsichere Mannschaft ist, der aber den Funken Basler Hoffnung nährt, nächsten Donnerstag mal wieder etwas Grosses zu schaffen.

Espositos Gruss an die Kritiker. Freshfocus

Diese eine Tor aus wenigen guten Basler Möglichkeiten war in zweifacher Hinsicht eine Premiere: Sebastiano Esposito traf zum ersten Mal überhaupt in seinem 15. Europacup-Einsatz (für Basel und Inter Mailand)und feierte das mit seinem inzwischen etwas kindisch wirkenden Telefon- sowie Finger-auf die-Lippen-Jubel als Gruss an seine Kritiker.

Auch Wouter Burger hat den Erstes-Mal-Moment

Das zweite Erste-Mal-Moment hatte Wouter Burger. In der 70. Minute bei einem Dreifachwechsel (nebst Darian Males und Joelson Fernandes) von Trainer Guillermo Abascal in den Kampf geschickt, glückte dem Niederländer mit einem Zuspiel gehobener Klasse die Vorarbeit zu Espositos Treffer.

Es ist der erste Skorerpunkt, der für Burger notiert wird, seit er im August nach Basel kam. «Ich freue mich über diesen ersten Assist und über das Tor. Denn so können sich die Fans auf ein spannendes Rückspiel freuen.»

Burger formulierte auch stellvertretend für den FCB-Tross das Fazit des Abends, der ein sehr lauter war, obwohl lediglich 22'992 der 67'394 Plätze besetzt waren: «Marseille kann natürlich höher in Führung liegen, bevor wir das Tor machen. Aber so ist Fussball nun mal, wenn du das Spiel nicht killst.» Oder, wie es die «L’Equipe» ausdrückte: «L'OM war weitgehend dominierend, aber nicht effizient genug.»

Zum dritten Mal winkt dem FCB ein Viertelfinal

Aus solchem Holz sind die aufregendsten Geschichten im Europacup geschnitzt: Der Aussenseiter geht im Druck nicht unter, er wehrt sich, er hat das nötige Glück und bekommt im Rückspiel die Chance, vor eigenem Publikum einen echten Coup zu schaffen: zum dritten Mal in die Viertelfinals eines europäischen Wettbewerbs einzuziehen.

Hartes Stück Arbeit: Fabian Frei stört Matteo Guendouzi. Keystone

Dem Druck widerstanden zum Beispiel die drei jungen Spieler, die neben Routinier Fabian Frei in dessen 98. Europacupeinsatz die Abwehr bildeten. Tomas Tavares (21 Jahre) hatte erst am Spieltag erfahren, dass er für den fiebrigen Michael Lang in die Startelf rutscht. Nach fahrigem Beginn erwies er sich nach dem Seitenwechsel mehrfach als Retter in der Not und fand zudem Gelegenheit, offensiv Akzente zu setzen. Auf der anderen, der linken Abwehrseite, bekam Noah Katterbach (20) öfter die Hacken seiner Gegenspieler zu sehen, unterkriegen liess sich der Deutsche jedoch nicht.

Andy Pelmard schliesslich sorgte mit dem an Guendouzi verursachten Penalty in der 16. Minute für eine Menge Diskussionsstoff. Klare Sache meinten die einen, kein Elfmeter zum Beispiel FCB-Trainer Abascal. FCB-Goalie Heinz Lindner, selbst ein Fehlbarer des Abends, sah es so: Kein strafbarer Kontakt, «aber der Fuss von Andy hat da oben wenig zu suchen».

Males kann nach Gelb von Glück sagen

Wie auch Pelmard – zum wiederholten Mal ein mehr oder weniger ungeschickter Elfmeterverursacher – den Nackenschlag wegsteckte, spricht für Moral und Mentalität, die der FCB im Vélodrome ausstrahlte.

Dazu gehört ebenso, auch wenn es keine schöne Szene war, das Foul von Darian Males an Amine Harit in der dritten Minute der Nachspielzeit. Males verhinderte damit einen möglichen dritten Gegentreffer und nahm in Kauf, dass ein Schiedsrichter für eine solche Attacke von hinten in die Füsse des Marokkaners auch schon mal mehr als nur Gelb gezeigt hat.

Dass Esposito bei seinem Tor nach allem Anschein der Fernsehbilder im Abseits gestanden hat (worauf Sampaoli ausdrücklich hingewiesen haben wollte) gehört dann irgendwie zu den glücklichen Umständen, die den Baslern nun ein prickelndes Rückspiel bescheren.

Marseillaiser Trost: Die abgeschaffte Auswärtstorregel

Ein Gegentreffer übrigens, den die regionale Zeitung La Provence bei allem Hader über verpasste Marseillaiser Chancen dann doch «weniger besorgniserregend» fürs zweite Spiel empfindet, da die Auswärtstorregel abgeschafft wurde.

Auch wenn der Gästesektor im Joggeli leer bleiben wird, darf sich der FCB auf eine schöne Kulisse sowie einige willkommene Franken Mehreinnahmen freuen. Einen «Hexenkessel» gar wünscht sich Lindner: «Denn den wird es auch brauchen.»