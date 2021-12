Gemeindewahlen Riehen Ein halbherziger Angriff der Bürgerlichen Die bürgerlichen Parteien geben sich für die Riehener Wahlen scheinbar bescheiden, während Mitte-links eine «Zusammenarbeit light» vollzieht. Tobias Gfeller 26.12.2021, 05.00 Uhr

Wollen das Gemeindepräsidium: Guido Vogel (SP) ... Kenneth Nars ... Daniel Albietz (Die Mitte) ... zvg ... und Christine Kaufmann (EVP). Nicole Nars-Zimmer

Schon länger ist klar, dass Riehens Gemeindepräsident Hansjörg Wilde am 6. Februar nicht zur Wiederwahl antreten wird. Dies garantiert gleich in doppelter Hinsicht Spannung: Einerseits steht die Frage im Raum, wer seine Nachfolge im Präsidium antritt, andererseits öffnen sich mit dem Rücktritt des einzigen Parteilosen im Gemeinderat für alle Parteien ganz neue Möglichkeiten.

Hansjörg Wilde war in den vergangenen acht Jahren das einende Glied im bürgerlichen Block. Mit Wilde, Felix Wehrli (SVP), Daniel Hettich (LDP), Silvia Schweizer (FDP) und Daniel Albietz (Die Mitte) waren die Bürgerlichen im Vergleich zur Stärke im Einwohnerrat eigentlich übervertreten. Die 2018 wählerstärkste Partei – die SP – ist aktuell lediglich mit Guido Vogel, die EVP nach Jahren der Dominanz in Riehen nur noch mit Christine Kaufmann im Gemeinderat vertreten.

Für einen Wechsel im Gemeinderat

SP und EVP wollen nun mit je einer Doppelkandidatur ihre Position im Gemeinderat stärken. Guido Vogel und Christine Kaufmann treten beide wieder an. Für die SP geht zusätzlich Grossrätin Edibe Gölgeli und für die EVP Bürger- und Einwohnerrat Daniele Agnolazza ins Rennen. Für die Grünen kandidiert der Biologe und Geschäftsführer von Pro Specie Rara Béla Bartha.

SP, EVP und Grüne portieren ihre fünf Kandidierenden unter dem Motto «Gemeinsam für Riehen» auf der gleichen Liste. Die drei Parteien werben für einen Wechsel im Gemeinderat. Sie wollen Riehen gestalten und weiterentwickeln, anstelle des blossen Reagierens, wie sie es den Bürgerlichen vorwerfen.

Bloss mit den vier Bisherigen

Was als vehementer Angriff auf die Bürgerlichen daherkommt, ist in Wahrheit nur ein Angriffchen. Denn sowohl SP-Gemeinderat Guido Vogel wie auch EVP-Gemeinderätin Christine Kaufmann – sie bereits zum dritten Mal – bewerben sich fürs Gemeindepräsidium und konkurrenzieren sich dort gegenseitig, obwohl sie für die Gemeinderatswahl auf der gleichen Liste stehen. Das ist zwar nicht das erste Mal so, doch mit dem Rücktritt von Hansjörg Wilde böten sich für Mitte-links ganz neue Optionen.

Die Bürgerlichen überraschten ihrerseits, dass sie nur die vier Bisherigen nominiert hatten. Einen Ersatzkandidaten für Hansjörg Wilde haben sie nicht aufgestellt. Man wolle auch bescheiden auftreten, begründete dies Daniel Albietz, der sogar nur fürs Präsidium kandidiert. Die Bürgerliche Allianz lässt sich aber ein Hintertürchen für den zweiten Wahlgang offen. Es sei möglich – je nach Ausgang des ersten Wahlgangs –, dass ein neuer Kandidat oder eine neue Kandidatin aufgestellt werde. Die Ansage ist klar: Schneiden die vier Gemeinderätinnen und Gemeinderäte von SVP, FDP, LDP und der Mitte im ersten Wahlgang erfolgreich ab, werden sie wohl ihre Macht im Gremium zementieren wollen.

Grünliberale mit ­Überraschungskandidat

Für die Grünliberalen (GLP) kandidiert David Moor – und zwar auch gleich für das Gemeindepräsidium. Die Kandidatur kam überraschend, politisierte Moor im Einwohnerrat zuletzt zwar in der GLP-Fraktion, trat bisher aber explizit als Parteiloser auf. Sogar Anfang November, als die GLP seine Nomination bekanntgab, war Moor auf der Website der Gemeinde Riehen noch als Parteiloser aufgelistet.

Der 54-Jährige sitzt seit nunmehr 17 Jahren im Einwohnerrat – den grössten Teil davon als Mitglied der EVP. Mit der Hilfe von David Moor erlangte die GLP nach ihrem Wahlerfolg 2018 sogleich Fraktionsstärke. Das Zugpferd damals war die heutige Nationalrätin Katja Christ. Die Grünliberalen müssen nun zeigen, dass sie auch in Riehen weiterhin stark sind und der Erfolg von damals nicht nur mit der Person Katja Christ zusammenhing. Für die rechtskonservative Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) kandidiert deren Präsidentin Judith Vera Bützberger für den Gemeinderat.

Für die Einwohnerratswahlen ist die Ausgangslage offen. Mit grösseren Verschiebungen ist nicht zu rechnen. Die Frage wird sein, ob sich kantonale Trends von den Grossratswahlen 2020 auch in Riehen widerspiegeln. Darauf hoffen vor allem die Grünen und eben auch die Grünliberalen. Für die SP und die SVP, die aktuell mit je acht Personen die stärksten Fraktionen stellen, und die FDP würde dies Verluste bedeuten. Doch Riehen hat schon oft gezeigt, dass es politisch anders tickt als die Stadt.