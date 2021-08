Eine Nacht mit... Grenzerfahrungen am Zoll in Basel – wo Familien, Chauffeure und Kleinkriminelle aufeinandertreffen Roland Schmid Die Nacht am Autobahn-Grenzübergang Basel-Weil schien eine ruhigere zu sein. Dann kamen vier Holland-Reisende in einem Flixbus an. Die bz war mittendrin. Lea Meister 17.08.2021, 05.00 Uhr Drucken Teilen

Ein weisses, tiefergelegtes Auto fährt vor. Spoiler, blaues Licht im Innern, glänzende Felgen. «Könnten Sie bitte an die Seite fahren?», fragt die Grenzwächterin freundlich. Der Kofferraum wird kurz durchsucht. «Alles ok, weiterhin eine gute Fahrt.» Auch das nächste Fahrzeug, welches kontrolliert wird, könnte man umgangssprachlich als «Blöfferauto» bezeichnen: ein grosser, schwarzer, mattlackierter SUV. Auf ihn folgt ein schwarzer BMW, dessen Fahrer und die Beifahrerin ihren Pass zeigen müssen. Gewisse Klischees scheinen sich schon nach wenigen Minuten zu bestätigen: Es sind die auffälligeren Autos, die kontrolliert werden. Die Grenzwächterin Jasmine Blum möchte dies so allerdings nicht bestätigen.

«Unser Vorgehen ändert sich laufend und passt sich stets den aktuellen Begebenheiten an. Wir haben kein festgefahrenes Muster von Autos oder Personen, die wir überprüfen.»

Es sind oft schwarze Sportwagen, die an diesem Abend angehalten und kontrolliert werden. Ein «Muster» sei das aber nicht, betont Jasmine Blum. Roland Schmid

Am Autobahn-Grenzübergang Basel-Weil treffen Ferienrückkehrer, LKW-Chauffeure und Shoppingtouristen aufeinander. Gegen 23 Uhr hält ein Flixbus an der Grenze, der in Richtung Venedig fährt. «Den kontrollieren wir jetzt mal», sagt Blum und steigt mit einer Kollegin ein. Beide tragen blaue Plastikhandschuhe.

Noch im Bus werden IDs überprüft. Roland Schmid

Mit einem grossen Stapel an Pässen kommen die beiden wieder heraus. Jeder Pass wird einzeln auf Echtheit und allfällig laufende Fahndungen überprüft. Konsultiert werden dafür unter anderem nationale sowie internationale Fahndungssysteme. In diesem Bus, der von Strassburg her kommt, scheint alles regelkonform zu sein. Oder doch nicht?

«Im vorderen Teil des Busses stinkt es ziemlich nach Gras, die vier Jungs müssen wir uns genauer anschauen, schliesslich kommen sie gerade aus Holland»,

sagt Blum zu ihrer Kollegin. Gesagt, getan, wenige Sekunden später stehen vier etwa 18-jährige Männer mit ihrem Gepäck vor dem Bus. Wie sie da so stehen, sehen sie aus wie eine etwas übernächtigte Nachwuchs-Rap-Gruppe.

Die Fahndungssysteme haben bei der Kontrolle der Durchreisenden nichts Verdächtiges angezeigt. Roland Schmid

Überall ein wenig Gras

Es kommen zwei Grenzwächter dazu, da die Frauen die Männer nicht abtasten dürfen. Gemeinsam geht es nach drinnen, wo die Heranwachsenden eine ausgiebige und länger andauernde Kontrolle erwartet. Die Situation ist angespannt, die Angehaltenen sind nervös und müssen sich kurz vorstellen. Nach wenigen Sekunden findet ein Grenzwächter in einem Rucksack einen «Grinder», mit welchem man Marihuana zerkleinert, bevor man es raucht.

«Was war hier drin?»,

fragt der Grenzwächter. «Das ist leer», folgt postwendend als Antwort. «Ja, das sehe ich. Aber was war drin?» «Gras». Der Fall ist schnell klar: Irgendwo werden die jungen Herren, die auf dem Heimweg nach Luzern sind, Gras versteckt haben. Während im vorderen Raum die Jacken und Gepäckstücke der vier durchsucht werden, finden in einem Nebenraum Leibesvisitationen statt. Die Luzerner halten die Grenzwächter ganz schön auf Trab.

Ein Teil der nicht ganz legalen Fundstücke. Die ID hilft der Grenzwächterin dabei, den Überblick zu behalten: Wer hatte was dabei? Roland Schmid

In einer Handyhülle findet ein Grenzwächter «Papes», kleine Papierchen, in denen Marihuana vor dem Rauchen eingewickelt wird. «Die brauche ich ja jetzt nicht mehr», sagt einer der vier mit ironischem Unterton. Als ein anderer von der Leibesvisitation zurückkommt, fragt sein Kollege, ob er die Jacke ausziehen müsse. «Sogar die Unterhose musst du ausziehen», kommt zurück. «Viel Spass», wünscht er seinem Kollegen noch.

Immer wieder lachen die vier. Sie wirken etwas am Ende mit den Nerven. Blum inspiziert im Nebenraum eine Chipspackung und sagt lachend, dass sie schon alles gesehen habe. Tatsächlich sind darin einige Gramm Gras versteckt. Auch in einem Schuh findet sich ein Snack mit grünem Supplément: Gras-Burrito-Chips in einem kleinen Säckchen. In einem anderen Versteck findet Blum Cannabis mit dem Namen «Black Cherry Gelato».

Grenzwächterin Jasmine Blum: «Nur weil man uns nicht sieht, heisst das aber nicht, dass wir nicht da sind.» Roland Schmid

Beim Verpacken hat sich einer der jungen Männer besonders Mühe gegeben und zahlreiche Plastiktütchen ineinander verpackt – zu seinem eigentlichen Nachteil, wie Blum erklärt:

«Es zählt grundsätzlich immer das Brutto-Gewicht, die Verpackung wird also auch zum Gewicht dazugezählt.»

Die Diensthabenden haben aber Erbarmen mit den Herren. So beginnt die grosse Umschichtung der kleinen Grasmenge. Auf ein einziges Säckchen verteilt sind es dann noch knapp fünf Gramm. Auch die Fundstücke bei den anderen dreien liegen im unteren Grammbereich. Selbstverständlich wird das Gras vom Zoll konfisziert und vernichtet. Was folgt, ist viel Schreibarbeit, da alles dokumentiert werden muss.

«Solche Fälle haben wir in gewissen Zeiten täglich und manchmal eine Woche lang gar nicht»,

so Blum. Bei diesem Grenzübergang handle es sich aber meist um Einreisende aus Holland, die Gras im Gepäck haben.

Blum bei der Kontrolle des ominösen «Black Cherry Gelato». Roland Schmid

Die grünen Kräutchen werden genau beäugt. Roland Schmid

Vollmond, Feuerwehr und Sport

Natürlich gebe es auch die «spektakuläreren» Fälle. «Wir spüren jeweils deutlich, wenn Vollmond ist, die Leute sind dann eher gereizt», sagt Blum. Kürzlich sei einer verhaftet worden, der daraufhin seine gesamte Zelle demoliert habe. «Die Feuerwehr musste ausrücken, weil sich die Tür nicht mehr öffnen liess», erzählt Blum. Auch die Pandemie setze den Leuten zu. Sie selbst brauche ebenfalls einen Ausgleich zum Job, das sei klar. Ihr Freund arbeite auch in der Zollverwaltung, was vieles einfacher mache im Alltag. Aus sportlichen Aktivitäten könne sie viel Kraft schöpfen in ihrer Freizeit. Wie oft man im Berufsalltag in Gefahr sei, könne Blum nur schwer einschätzen.

«Manche würden sagen immer, andere nie.»

Gefahr bestehe meist dann, wenn Leute die Kontrolle über sich verlieren und so zu einem unberechenbaren Risiko werden. «Ganz unabhängig davon, was und vor allem wen man an der Grenze erlebt, müssen wir uns unserem Gegenüber stets korrekt verhalten», macht Blum klar.

Auch inmitten der Tortilla-Chips fanden die Diensthabenden eine kleine Menge Gras. Roland Schmid

Der Flixbus ist längst weitergefahren. Die vier Luzerner sind ruhiger geworden, haben sie doch realisiert, dass sie mit einem blauen Auge davongekommen sind. Unterdessen ist es kurz nach Mitternacht. Da sich der Grenzübergang mitten auf der Autobahn befindet, sind die diensthabenden Grenzwächter aber gnädig und fahren die sichtlich ausgelaugten Reiserückkehrer an den Basler Bahnhof SBB.

«Dort warten sie dann auf den ersten Zug. Oder sie werden von ihren Eltern oder Bekannten abgeholt»,

sagt Blum. So geht für die vier Hollandreisenden ein anstrengender Abend zu Ende und die Grenzwächterinnen und Grenzwächter widmen sich wieder der Arbeit am Grenzübergang, wo auch nachts der Verkehr nie stoppt. «Dass nicht jeder kontrolliert werden kann, ist klar. Nur weil man uns nicht sieht, heisst das aber nicht, dass wir nicht da sind», so Blum. Ein letztes Mal beäugt sie grinsend den ausgeleerten Inhalt der durchsuchten Chipspackung, bevor dieser im Müll verschwindet.