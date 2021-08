Eine Nacht mit ... Unterwegs mit der Basler Jugendpolizei: «Ich muss auch mal böse sein. Es gibt Leute, die schlafen wollen» Bild: Juri Junkov Die Basler Jugendpolizei sucht den Kontakt mit Jugendlichen, die in Basel feiern. So sollen Lärm, Littering und Gewalt verhindert werden.

Bevor die Jugendpolizistin Tosca Stucki ihren Nachtdienst beginnt, isst sie noch eine Birne und telefoniert mit ihrem Mann. Dann setzt sie sich gemeinsam mit ihrer Kollegin Jelena Bijelic ins Dienstfahrzeug. Einen unscheinbaren Nissan mit Elektromotor. Beide Polizistinnen sind in Zivil gekleidet. Das sei wichtig für ihre Arbeit mit den Jugendlichen, erzählen sie später. So wirken sie zugänglicher als die «Uniformierten», wie sie ihre Kolleginnen und Kollegen in Polizeiuniform nennen. «Der Fokus der Jugend- und Präventionspolizei liegt auf der Beziehung», sagt Stucki.

Als die beiden ins Auto steigen, ist es 22.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt wissen sie noch nicht, welche Herausforderungen diese Nacht für sie bereithalten wird. So ist es bei jedem Nachtdienst. Aufgeregt wären sie aber nie vor einem Einsatz, erzählen sie auf dem Weg zum Bahnhof SBB. Es fällt schwer, sich das vorzustellen, schliesslich hat jede Situation, zu der sie gerufen werden, das Potenzial zu eskalieren. Den beiden Frauen kauft man ihre Lässigkeit aber ab. Schon nach ein paar Minuten im Auto ist klar, die beiden bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Mit wachem Auge scannen sie das Geschehen auf der Strasse nach Unregelmässigkeiten ab.

Tosca Stucki unterhält sich beim Infostand mit den Jugendlichen über ihre Pläne für den Abend. Bild: Juri Junkov

Am Bahnhof angekommen, steuern sie auf das Infomobil zu. Dort informiert die Polizei zurzeit jeden Freitag über die Verhaltensregeln im Nachtleben. «Danke, stellst du um 22 Uhr dein Böxli ab», und «Super, dass du deine Grenzen beim Alkohol kennst» steht auf dem Flyer, der an Jugendliche verteilt wird. Um das Interesse zu wecken, gibt es Glace und ein Gewinnspiel. Abgesehen von den Menschen um das Infomobil ist der Centralbahnplatz relativ leer. Es ist ein kühler Sommerabend. Bis vor zwei Stunden hat es heftig geregnet.

Ein Funkspruch unterbricht die geplante Tour

Zwei Minuten nach der Ankunft singt Stucki bereits mit einer Gruppe junger Männer «Happy Birthday» für deren Kollegen. Sie quatscht mit der Gruppe noch ein bisschen über ihre weiteren Pläne für den Abend, macht ein paar Fotos und sagt mit einem Lächeln: «Ihr müsst mir dann auf Instagram folgen, gell?» Stucki ist nämlich nicht nur Jugendpolizistin, sondern auch iCop und somit das Gesicht des Social-Media-Auftritts der Kantonspolizei. Dann verabschiedet sie die jungen Männer mit neuen Schwimmsäcken, einer Power-Bank und einigen Ratschlägen in die Nacht. «No e schöne Usgang», ruft sie ihnen hinterher.

Die Jugendpolizei ist präventiv tätig, erzählt Stucki auf dem Weg zum Birsköpfli, wo die Kontrolltour starten soll. Sie und Bijelic sind also dafür da, den Kontakt mit den jungen Menschen zu suchen und sie zu ermahnen. Bussen ausstellen oder Personen in Gewahrsam nehmen steht nicht im Fokus. Das ist auch der Grund, warum ihr Nachtdienst nur bis um zwei Uhr dauert. «Bis dahin ist dann meistens schon sehr viel Alkohol geflossen. Dann sind die Jugendlichen nicht mehr empfänglich für präventive Gespräche mit uns», sagt sie.

Über einen Kopfhörer sind Tosca Stucki und Jelena Bijelic ständig mit der Zentrale verbunden. Bild: Juri Junkov

Mitten im Gespräch hört Stucki plötzlich auf zu sprechen. Ein Funkspruch kam über ihre Kopfhörer rein. Anwohnende haben sich über Lärm beim Leonhard-Schulhaus beklagt. Stucki dreht um und fährt wieder Richtung Innenstadt. Ein Patrouillenfahrzeug steht schon beim Schulhaus. Stucki und Bijelic gehen mit schnellen Schritten auf die Gruppe von ungefähr 15 Jugendlichen zu. Sie zeigen ihre Ausweise. Stucki sagt: «Hört mal zu.» Jemand ruft: «Oh, Police!» Die Polizistinnen erklären, dass es Anrufe aus der Nachbarschaft gab, die sich über den Lärm beklagten, und sie unbedingt den Abfall mitnehmen müssen, wenn sie gehen. Eine junge Frau aus der Gruppe erkennt Bijelic. Sie haben kurze Zeit zuvor beim Infomobil miteinander gesprochen. «Du warst so cool, und jetzt bist du doch böse», sagt die Frau. Bijelic antwortet. «Ich muss. Es gibt Leute, die schlafen wollen.» Ein paar Jugendliche fangen an aufzuräumen, andere unterhalten sich weiter mit den Polizistinnen. «Sind Sie nicht die von Tiktok?» Und: «Wo ist die Jacke her? Ernsthaft, ich will die auch», sagen sie. Währenddessen stehen drei uniformierte Polizisten im Hintergrund und beobachten die Situation.

Unterschiedliche Arbeitsweisen

Als sich die Gruppe langsam auflöst, gehen die Jugendpolizistinnen zum Hauptportal des Gymnasiums. Direkt vor dem Eingang parkt ein Auto. Rundherum stehen ein paar junge Männer und eine Frau. Auch hier ermahnen die Polizistinnen. Einer der Patrouillenpolizisten geht um das Auto herum und notiert das Kennzeichen. «Da sieht man die unterschiedlichen Arbeitsweisen», sagt Bijelic später. «Wir würden das nicht direkt machen.» Bevor sie gehen, erklären sie den jungen Erwachsenen, dass sie das Auto besser wegfahren. Falls jemand von der Sicherheitspolizei käme, gäbe es sonst wahrscheinlich eine Busse. Mittlerweile ist es 23.48 Uhr.

Vor dem Haupteingang des Leonhard-Schulhauses haben es sich junge Erwachsene mit ihrem Auto gemütlich gemacht. Bild: Juri Junkov

Nach einem weiteren Einsatz wegen Ruhestörung erreichen Stucki und Bijelic um 00.19 Uhr das Birsköpfli. Auf dem Weg dahin haben sie von vergangenen Einsätzen erzählt, an denen es dort ziemlich rau zu- und herging. Doch an diesem Freitag ist die Wiese komplett leer. Bijelic leuchtet einmal mit der Taschenlampe ins Dunkle. Es ist niemand zu sehen. Die beiden setzen ihre Tour an der Rheinpromenade und der Uferstrasse fort. Aber auch dort ist kaum jemand unterwegs. Das Wetter lädt nicht dazu ein, den Abend draussen zu verbringen.

Auf dem Weg in die Steinenvorstadt fällt Stucki ein Junge auf. «Der ist aber ziemlich jung, dafür dass er um zwei Uhr nachts noch unterwegs ist», sagt sie zu ihrer Kollegin. Sie laufen dem Jungen hinterher und bitten ihn, stehen zu bleiben. Er erklärt, seine Eltern hätten ihm erlaubt, so lange draussen zu bleiben. Allerdings ist sein Akku leer, deshalb können die Polizistinnen seine Eltern nicht anrufen. Sie notieren den Namen und machen mit ihm ab, dass seine Mutter Stucki am nächsten Montag anruft. «Dann werde ich ihr sagen, dass Basel um zwei Uhr nachts kein guter Ort für einen 13-Jährigen ist», sagt sie später. «Aber im Endeffekt liegt das natürlich im Ermessen der Eltern.»

Die Polizistinnen kontrollieren den Ausweis eines 13-Jährigen, der um zwei Uhr alleine unterwegs ist. Bild: Juri Junkov

Mit einem Rundgang durch die Steinenvorstadt beenden Stucki und Bijelic ihren Nachtdienst. Es war eine verhältnismässig ruhige Schicht, sagen sie. Man merke, dass viele in den Sommerferien sind. So steigen die beiden wieder in das Auto und sprechen auf dem Rückweg über den Arbeitsalltag, die Kollegen und die Ferien. Hier im Auto und auch im Dialog mit den Jugendlichen wirken sie weniger wie Polizistinnen und mehr wie grosse Schwestern, die den jüngeren Geschwistern sagen: «Wenn ihr keinen Stress mit Mama und Papa wollt, dann solltet ihr vielleicht besser mal aufpassen und euch nicht erwischen lassen.»