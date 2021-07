Stillstand beim Basler Sorgentelefon

Eine Nacht mit ... Wenn das Basler Sorgentelefon verstummt Juri Junkov Die Notrufnummer 143 wird von der Dargebotenen Hand betreut. Auf dem Bruderholz sind Freiwillige Tag und Nacht im Einsatz, damit die Sorgen der Menschen in den beiden Basel gehört werden. Silvana Schreier 13.07.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

«Telefon 143, guten Abend.»

Netas* Stimme ist ruhig. In ihrer rechten Hand der Kugelschreiber, vor sich ein leeres Blatt Papier. Sie hört zu, kritzelt Stichworte auf das Notizpapier. «Mhmm.» Sie gibt der anrufenden Person zu Verstehen, dass sie noch da ist.



Es ist 22 Uhr, als Neta ihren Dienst antritt. Sie ist eine von 42 Freiwilligen, die sich beim Sorgentelefon 143 der Dargebotenen Hand Basel engagieren. Der Verein Tele-Hilfe betreut die Notrufnummer, deren Gebiet die Kantone Basel-Stadt und Baselland umfasst. Mit fünf Schichten pro Tag ist das Telefon betreut. Während der Coronapandemie wurden gar Doppelschichten geschoben, erzählt Mirjana Marcius. Sie leitet die Basler Stelle des Sorgentelefons.

Keine Nacht zum Vergessen

Netas Nachtdienst dauert an diesem Donnerstagabend von 22 Uhr bis um 8 Uhr am Freitagmorgen. «Ich bin ein Nachtmensch», sagt die Freiwillige im Pensionsalter. Sie telefoniert seit knapp zwei Jahren für den Verein. Vier Dienste pro Monat macht sie. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiss: Diese Nacht wird sie so schnell nicht vergessen.

Kaum hat Neta ihren Arbeitsplatz im Vereinsbüro auf dem Bruderholz eingerichtet, klingelt das Telefon. Es ist 22.02 Uhr. «Telefon 143, Grüezi.» Eine Frau ist am anderen Ende der Leitung. Es gehe ihr gar nicht gut. Neta lässt sie erzählen. Nach wenigen Minuten klickt es in der Leitung, die Frau hat aufgelegt. Neta zuckt mit den Schultern: «Sie hat schon öfter angerufen. Vielleicht hat es ihr nicht gepasst, dass ich heute Dienst habe.»

Sommerserie: «Eine Nacht mit ...» Arbeitende auf einer Baustelle, die Taxifahrerin, der Zöllner, die Feuerwehrleute auf dem Basler Feuerwehrschiff, die Jugendpolizei, ein Velokurier oder Jägerinnen und Jäger. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie arbeiten nachts. Laut dem Bundesamt für Statistik waren im Jahr 2019 in der Schweiz 14 Prozent der Arbeitnehmenden von sogenannten atypischen Arbeitszeiten betroffen. Genauer aufgeschlüsselt bedeutet das: 4 Prozent der Arbeitnehmenden leisteten Nachtarbeit, 8 Prozent mussten sonntags arbeiten und 5 Prozent der Personen waren auf Abruf. Die Nordwestschweiz liegt mit 14,3 Prozent der Arbeitnehmenden leicht über dem Durchschnitt. Nachtarbeit, Sonntagsarbeit oder Arbeit auf Abruf gibt es am häufigsten in den Bereichen Dienstleistung und Verkauf sowie bei Anlagen- und Maschinenbedienenden und Montierern, so die Statistik des Bundes. Ausserdem arbeitet die Bevölkerung mit Migrationshintergrund der ersten Generation am häufigsten in den Nachtstunden. Diese Menschen, ihre Geschichten aus dem Berufsalltag und die Herausforderungen möchte die bz mit der Sommerserie «Eine Nacht mit ...» einfangen. Den Anfang macht die freiwillige Mitarbeiterin des Sorgentelefons 143 der Dargebotenen Hand Basel. Jeweils am Dienstag folgt ein weiterer Teil der Serie. (sil/hel)

Die Daueranrufenden

Die Dargebotene Hand betreibt schweizweit die Notrufnummer 143. Lokal werden die Telefoneinsätze jeweils von Freiwilligen geleistet. Patrick Huerlimann





22.14 Uhr, das Telefon klingelt. «Mhm», sagt Neta, während sie sich Notizen macht. «Da haben wir auch schon mal darüber gesprochen.» Die Freiwillige kennt auch diese Anruferin. «Das ist eine DA», meint Neta und erklärt sogleich: «So nennen wir Daueranrufende.» Für diese Menschen gehört die Nummer 143 zum Tages- oder Nachtritual. Da ist der ältere Mann aus dem Kleinbasel, der sich zur später Stunde mit Schimpftiraden meldet. Oder eine Person mit Alkoholproblem, die von ihrer Woche erzählen will. Und jeweils morgens meldet sich eine Frau, die sich nach den Todesanzeigen in der Zeitung erkundigt.

«Haben Sie Pläne für morgen? Das Wetter soll ja besser sein. Ah, Kontrolle beim Arzt. Dann verbinden Sie das doch mit einem Spaziergang.» Neta macht der Anruferin Mut. Nach einem 15-minütigen Gespräch verabschieden sich die Frauen. Neta sagt: «Sie haben es gehört, ich hätte noch zwei Stunden lang mit ihr sprechen können. Aber ich wollte sie mit meinen Fragen ins Hier und Jetzt holen. Natürlich sind es arme Leute, aber ich helfe ihnen nicht, wenn ich mit ihnen weine oder mich mit ihnen in ihrem Weltschmerz suhle.»

Zuhören, das Bedürfnis der anrufenden Person erkennen, Struktur reinbringen und Pläne aufzeigen: Neta hat eine klare Strategie, um den Klientinnen und Klienten zu helfen. Doch Neta ist klar:

«Wir backen hier kleine Brötchen. Ich darf nicht den Anspruch haben, die ganze Welt zu retten.»

Der nächste Anruf, es ist 22.45 Uhr. Wieder ist es eine Frau. Neta sagt, trotz der Anonymität des Sorgentelefons würden sich deutlich mehr Frauen als Männer melden. Diese Anruferin macht sich Sorgen um eine Freundin, der es gesundheitlich nicht gut gehe. Mitten im Gespräch wird der Anruf unterbrochen. Besetztzeichen. Neta blickt verwundert auf, was war das? Die Frau versucht es noch drei weitere Male. Jedes Mal fliegt sie aus der Leitung.

Noch denkt die Freiwillige, das Problem liege bei der Anruferin. Doch wenige Minuten später passiert dasselbe bei weiteren Anrufenden. So etwa eine Frau, die sich schluchzend meldet. Erst nach einer Minute findet sie ihre Stimme und sagt, sie brauche jemanden zum Reden. Ausgerechnet dann ertönt das Besetztzeichen.

«Das ist ein Albtraum. Es braucht sonst viel, dass ich mich hilflos fühle.»

Neta schüttelt den Kopf. Einige Minuten später versucht es die weinende Frau erneut. Sie fragt vorwurfsvoll: «Warum haben Sie aufgelegt?» Neta versucht zu beschwichtigen, will von der technischen Störung erzählen. Wieder Besetztzeichen.

Über acht Stunden Ruhe

Ein Blick in die Alertswiss-App des Bundes zeigt: Das Telefonnetz der Swisscom ist schweizweit gestört. Sämtliche Notrufnummern sowie die Festnetzleitungen funktionieren nicht. Damit bleibt auch das Telefon 143 stumm. Was Neta noch nicht weiss: In dieser Nacht werden keine Anrufe mehr reinkommen. Die Störung wird erst kurz vor ihrem Schichtende behoben sein.

Neta atmet tief durch. «Ich muss mich erden. Ich kann kein schlechtes Gewissen haben für etwas, das ich nicht beeinflussen kann», sagt sie mehr zu sich selbst. Sie holt sich einen doppelten Espresso. Neben einer weiteren Tasse Koffein, einem Früchtetee, Wasser und einem Stück Schokolade wird dies alles sein, was sie in dieser Nacht zu sich nimmt.

Gegenseitige Anonymität

Solange das Telefon still bleibt, erzählt Neta von früheren Anrufen. Eine Frau habe über Wochen hinweg mehrmals mit Suizid gedroht. Ein Mal hob Neta den Hörer ab, die Anruferin stand auf einer Autobahnbrücke. «Ich sagte zu ihr, ich könne es ihr nicht ausreden, zu springen. Aber sie solle daran denken, was sie anderen damit antue.»

Mirjana Marcius leitet die regionale Stelle des Sorgentelefons für die beiden Basel seit über zehn Jahren. Kenneth Nars

Dabei lauten die Bestimmungen des Sorgentelefons, dass die Freiwilligen nicht aktiv werden. Die Anrufe sind komplett anonym – beidseitig. So agieren die Freiwilligen unter einem Pseudonym und die Telefonnummern der Anrufenden sind unterdrückt. Doch geht es um akute Situationen wie in Netas Beispiel, kann Stellenleiterin Marcius in Ausnahmefällen mit Einverständnis der anrufenden Person den Kontakt zur Polizei suchen. Diese schaffte es schliesslich auch, die Frau von der Brücke zu holen.

Es gibt die Momente, in denen Neta und die Freiwilligen den Verlauf eines Lebens ändern können. Häufiger sind jedoch Anrufe, in denen es um Alltagssorgen, Einsamkeit, Einschlafstörungen, Sucht oder psychische Erkrankungen geht. Neta sagt:

«Es ist nicht an mir, zu werten. Jedes Anliegen, das von einer Person vorgebracht wird, ist wichtig.»

Dabei sei jeder Anruf eine Gratwanderung. Durch intensives Zuhören und höchste Konzentration versucht Neta jeweils herauszufinden, welche Strategie funktioniert. «Glücksspiel», nennt sie dies. Meist jedoch könne sie mit dem Fokus auf das Jetzt und auf konkrete Pläne bei der Gegenseite eine gewisse Entlastung erreichen.

Neta blickt auf das Telefon. Sie steht auf, öffnet den Rollladen und das Fenster. Es ist 5.30 Uhr. «Lassen wir den Morgen hinein.» Die morgendliche Kälte und das Vogelgezwitscher dringen in das Büro. «Das fühlt sich komisch an», sagt Neta. Ihre Stirn ist in Falten gelegt. «Die zwitschern so unbeteiligt. Und es ist zu ruhig, dabei sollte es das gar nicht sein.» Sie bezieht sich auf die noch immer ausbleibenden Anrufe. Kurzerhand wählt sie auf ihrem Smartphone die Nummer 143. Besetztzeichen – und das Telefon auf dem Tisch macht keine Anstalten, zu klingeln. Die Leitungen sind noch immer tot.

Vier Dienste leistet Neta als Freiwillige pro Monat. Einer davon ist jeweils in den Nachtstunden. Juri Junkov

Neta wird die Nummer an diesem Morgen noch einige Male wählen. Erst um 7.50 Uhr, kurz vor dem Ende ihres Dienstes, ertönt der erlösende Klingelton. Die Notrufnummer 143 funktioniert wieder.

Es ist 8.03 Uhr. Neta hat den Arbeitsplatz geräumt, die Kaffeetassen in die Geschirrspülmaschine geräumt. Die nächste Freiwillige übernimmt den Telefondienst. Es klingelt. «Telefon 143, guten Morgen.» Es ist die Daueranruferin, die nach den Todesanzeigen fragt.

* Zu ihrem Schutz und dem der Anrufenden nutzen die Freiwilligen selbstgewählte Pseudonyme. Der Name der Protagonistin ist der Redaktion bekannt.