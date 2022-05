Eine Zeitreise Distanz von der Substanz: Die Basler Stiftung Sucht feiert den 50. Geburtstag Alles begann mit sechs Ehepaaren, die einen Bauernhof im Schwarzbubenland kauften und dort jugendliche Suchtkranke unterbrachten. Nora Bader und Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.00 Uhr

Der Hof Chratten in Beinwil, wo die Arbeit der Stiftung Sucht ihren Anfang nahm. Kenneth Nars

In den 1960er-Jahren war die Stimmung vieler junger Menschen in den USA stark geprägt von Sehnsucht nach Frieden, Freiheit, Antirassismus und Abkehr vom Kommerz. Bald schwappte diese Jugendbewegung auf Europa über. Auch in der Schweiz fanden vermehrt Demonstrationen statt. Als sich die 68er- Bewegung langsam auflöste, kehrten viele in ihr bürgerliches Leben zurück.

Szene im autonomen Jugendzentrum in Basel. Keystone

Andere jedoch blieben in der Drogenszene und der Sucht hängen. «Der Staat reagierte mit Strafen und zeigte sich eher hilflos», so Astrid Kugler, Präsidentin des Stiftungsrats der Stiftung Sucht. Bis 2012 hiess diese Stiftung für Sucht- und Jugendprobleme. Die Stiftung Sucht mit Sitz in Basel feiert dieses Jahr ihr 50-Jahr Jubiläum. Gestern lud sie in diesem Rahmen zu einer Medienkonferenz.

Die Stiftung entstand, weil Private nach der 68-er Bewegung in die Bresche sprangen, um den Suchterkrankten zu helfen. So kauften sechs Ehepaare gemeinsam in Beinwil einen Bauernhof. Der Chratten wurde die erste Auffangstation für suchterkrankte Jugendliche in der Schweiz. «Und nicht etwa eine Institution des verstorbenen Pfarrers Ernst Sieber aus Zürich, wie viele meinen», so Kugler.

Im Chratten die Abhängigkeit von Drogen in den Griff bekommen

Das Chalet mit den gelben Fensterläden könnte auch irgendwo im Berner Oberland stehen. Inmitten der saftigen Wiesen wirkt das abgelegene Gebäude des Chratten wie ein Ferienhäuschen. Urlaub zu machen, das haben diejenigen, die sich oberhalb von Beinwil aufhalten, aber nicht im Sinn. Sie versuchen in der idyllischen Solothurner Juralandschaft ihre Abhängigkeit von Drogen in den Griff zu kriegen.

Hier, zwischen Hoher Winde und Passwang, nahm die Basler Stiftung Sucht vor einem halben Jahrhundert also ihren Anfang. Im Jahr 1972 fanden Jugendliche mit Suchtproblemen hier Betreuung. In einer neuen Umgebung halfen die Drogenabhängigen beim Betrieb des Hofs mit. Der ursprüngliche Chratten liegt ein wenig unterhalb der heutigen Einrichtung. «Damals waren es vor allem Cannabiskonsumenten, die nach Beinwil kamen. Die Dorfbevölkerung reagierte ablehnend auf die langhaarigen Hippies», sagt Fridolin Wyss. Der Breitenbacher leitet den Chratten seit dem Jahr 2018.

Im Verlauf der 1970er-Jahre sei Cannabis immer mehr durch Heroin abgelöst worden. «Dessen Wirkung war deutlich stärker, weshalb die Drogenabhängigen mit der Zeit nicht mehr in der Lage waren, den Bauernhof zu führen.» Der Hofbetrieb wurde eingestellt und weiter oben neue Räumlichkeiten gebaut, in denen sich der Chratten bis heute befindet.

Basel ist die erste Stadt der Schweiz, die im öffentlichen Raum Spritzen-Automaten aufgestellt hat. KEYSTONE

In den 1980ern überflutete eine Heroinwelle die Schweiz und Europa. Die Infektionskrankheit HIV verbreitete sich. Auf dem Basler Marktplatz fanden Aktionen mit weissen und roten Kerzen statt zum Gedenken an die Menschen, die an der Infektion verstarben. Die Drogenszene breitete sich im Kleinbasel und am Rhein aus.

In der gesamten Schweiz wurde ein Bogen um Drogenkranke gemacht. 1989 eröffnete die Stiftung Sucht das Haus Gilgamesch am Stadtrand Richtung Allschwil. Heute werden dort 13 substituierte Drogenabhängige, die in einem ambulanten Opioidverschreibungsprogramm eingebunden sind, unterstützt und begleitet. Zusätzlich bietet die Institution eine ambulante Wohnbegleitung an für Personen mit einer Abhängigkeitserkrankung oder anderen Beeinträchtigungen psychischer, somatischer oder sozialer Art.

Wanderung mit Eselsdamen soll Selbstwertgefühl stärken

Noch vor wenigen Wochen lag auf den Feldern neben dem Chratten in Beinwil 40 Zentimeter Schnee. Mittlerweile hat rund um die Institution der Frühling Einzug gehalten. Im Wintergarten geniessen zwei Klienten die Sonne und rauchen eine Zigarette. Eine Mitarbeiterin ist gerade dabei, die Kräuter in den Beeten umzutopfen. Hinter der Liegenschaft füttert ein Bewohner die beiden Eseldamen Helvetia und Olivia und den erst wenige Wochen alten Nachwuchs Haley und Oscar.

Zweimal pro Woche unternehmen die Klientinnen und Klienten mit den Eseln eine Wanderung. «Der Umgang mit den Tieren kann dabei helfen, das Selbstwertgefühl wieder zu stärken. Das gilt vor allem bei Menschen mit sozialphobischen Tendenzen», sagt Chratten-Leiter Fridolin Wyss. Zum Angebot gehört auch eine Reittherapie in Breitenbach. Von den zwölf Therapieplätzen im Chratten sind derzeit elf belegt. Im Vergleich zu früheren Jahrzehnten seien die Bewohnenden deutlich älter. Das Durchschnittsalter beträgt 44 Jahre.

Esel gehören im Chratten zum Therapieprogramm. Kenneth Nars

War er in den Anfangsjahren nicht gerne gesehen, ist der Chratten heute in Beinwil akzeptiert und aus der Gemeinde im Thierstein kaum mehr wegzudenken. «Die traditionelle Suchttherapie wurde vor einigen Jahren zugunsten einer stärkeren Fokussierung auf Integration und Auszeit aufgegeben», so Wyss.

Ein wichtiger Teil des Aufenthalts in der Einrichtung besteht darin, die Klientinnen und Klienten auf die Zeit danach vorzubereiten. «Wir haben Kontakt zu regionalen Unternehmen, an welche wir schon mehrere Male ehemalige Bewohnende vermitteln konnten.»

Tageshaus für Obdachlose und Werkstatt Jobshop

Die Stiftung Sucht betreibt seit 1999 auch ein Tageshaus für Obdachlose. Die Liegenschaft konnte übernommen werden von der offenen Kirche Elisabethen. Hier bekommen bedürftige Menschen etwa ein Mittagessen für drei Franken, können Kaffee trinken oder ihre Habseligkeiten deponieren.

«Einen Kaffee zu trinken und mit jemandem zu plaudern ist Normalität und diese gibt Sinnhaftigkeit», so Paul Rudin, Leiter Tageshaus für Obdachlose. Dieses bietet vieles an, um die Menschenwürde zu gewähren: Duschen, Zahnbehandlungen, soziale Kontakte. Die Stiftung hatte immer wieder mit finanziellen Problemen zu kämpfen, war auf Spenden und Subventionen angewiesen.

2009 kam zu den Angeboten der Stiftung Sucht noch die Werkstatt Jobshop hinzu, die Arbeitsplätze anbietet. «Die Angebote der Stiftung Sucht sind ausgerichtet auf spezielle Bereiche der Therapie, der Schadensminderung und Überlebenshilfe», so Hannes Strasser, Vize-Präsident des Stiftungsrates und Leitender Arzt in Zentrum für Abhängigkeitsfragen UPK. Von den Menschen aus den 80er- und 90er-Jahren nutzen viele die Angebote der Stiftung Sucht noch heute.

Die sich verändernden Einflussfaktoren würden Anpassungen in der Suchtarbeit erfordern. Und auch mit dem Alter würden sich die Bedürfnisse der Menschen verändern. Der Grossteil sei heute um die 50 Jahre alt oder älter. Allen Bedürfnissen gerecht zu werden, sei nicht immer einfach, so Strasser. «Suchtarbeit bedeutet nicht, Schluss mit Sucht. Viele Menschen begleitet sie in irgendeiner Form ein Leben lang.»

Eine neue Tagesstruktur soll von der Sucht ablenken

Im Beinwiler Chratten ist die Behandlung der Personen individuell: einige erhalten eine Ersatzsubstanz wie Methadon, während dies bei anderen schon nicht mehr nötig ist. In Breitenbach existieren einige Wohnungen, die zum Chratten gehören und wo eine Nachbetreuung möglich ist. Aufgrund der stärkeren Verlagerung von Heroin zu anderen Drogen laute das Motto nicht mehr wie früher «Weg vom Schuss», sondern «Distanz von der Substanz», sagt Fridolin Wyss. Gemäss Chratten-Leiter hätten die Abhängigen heute vor allem Probleme mit Alkohol, Cannabis und Kokain.

Im Schwarzbubenland erhalten die Bewohnenden eine Tagesstruktur, die dazu führen soll, sich weniger mit den Drogen zu beschäftigen. «Jeden Morgen werden die Arbeiten vergeben. Dazu gehört der Küchendienst, die Arbeit mit den Eseln und der Einsatz im Garten», sagt Wyss. Wie in anderen Einrichtungen stellen die Bewohnenden auch Alltagsgegenstände her, die verkauft werden. Im Chratten sind dies Anzündhilfen sowie Bestandteile von Helmen.

In der grossen Werkstatt können Objekte für den Eigengebrauch hergestellt werden. «Momentan ist ein ehemaliger Schreiner im Chratten, der häufig hier anzutreffen ist», so der Leiter. Fitnessgeräte und die verschiedensten Musikinstrumente sind wiederum im Freizeitraum zu finden. Am Abend versammeln sich die Klientinnen und Klienten häufig vor den beiden Fernsehern.

In den letzten 50 Jahren machte die Gesellschaft und somit auch die Stiftung Sucht viele Veränderungen durch. Die Nachfrage nach personalisierter Suchtbehandlung ist weiterhin gross. Geschäftsleiter Niggi Rechsteiner wirft einen Blick in die Zukunft: «Es ist nicht auszuschliessen, dass zu den bestehenden Institutionen Tageshaus für Obdachlose, Werkstatt Jobshop, Haus Gilgamesch und Chratten noch weitere hinzukommen werden.»

