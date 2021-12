Einführung per 2023 Regierungsrat verabschiedet neues Gebäudeversicherungsgesetz ohne freiwillige Erdbebenversicherung Der Baselbieter Regierungsrat hat am Mittwoch das neue Gebäudeversicherungsgesetz und das dazugehörige Dekret zuhanden des Landrats verabschiedet. Es soll per 1. Januar 2023 eingeführt werden. Lea Meister 08.12.2021, 14.36 Uhr

Der Baselbieter Regierungsrat verabschiedet das neue Gebäudeversicherungsgesetz zuhanden des Landrats. Symbolbild: Diana_drubig

Das bisherige Sachversicherungsgesetz stammt aus dem Jahr 1981 und wird bald durch ein neues, modernes Gebäudeversicherungsgesetz abgelöst werden, wie der Kanton am Mittwoch mitteilt. Das neue Gesetz soll auf die veränderten Bedürfnisse der Eigentümerinnen und Eigentümer eingehen und am 1. Januar 2023 in Kraft treten. Der Entwurf berücksichtige zudem zentrale Anliegen aus der Vernehmlassung und bilde diese im Gesetz ab, wie es in der Mitteilung weiter heisst.