Einkaufstourismus Impfprivilegien und Notbremsen-Chaos in Lörrach und Weil am Rhein – was bedeutet das für uns? In Baden-Württemberg variieren die Coronamassnahmen derzeit je nach Inzidenzwert. Das sorgt für Verwirrung. Ausserdem gibt es neue Einschränkungen für den Grenzübertritt und bald vermutlich weitere Impfprivilegien. Helena Krauser 28.04.2021, 05.00 Uhr

Der Einkaufstourismus nach Weil am Rhein kommt langsam wieder ins Rollen. Kenneth Nars

Geimpfte Personen können wieder nach Deutschland zum Einkaufen. Alle anderen dürfen neuerdings nur noch für wirklich dringende Termine über die Grenze. In Lörrach wird fast täglich zwischen Ausgangssperre und Lockerungen gewechselt und mit der Diskussion um Impfprivilegien steht schon die nächste Änderung vor der Tür. Was ist da los in Baden-Württemberg und was bedeutet all das für die Bewohnenden der Schweizer Grenzregion?

Einkaufstourismus für Geimpfte erlaubt

Alle geimpften Bewohnerinnen und Bewohner der Schweiz dürfen ohne Einschränkungen nach Baden-Württemberg einreisen. Sie dürfen einkaufen, Ausflüge machen und Dienstleistungen in Anspruch nehmen ohne Quarantäne-Pflicht nach ihrer Rückkehr. Es gibt auch keine zeitlichen Begrenzungen mehr. Für diese Personen gelten derzeit die gleichen Coronamassnahmen wie für die Bewohnerinnen und Bewohner der Bundeslandes. Diese Regelung gilt seit dem 19. April.

Als geimpfte Personen gelten alle, die eine seit mindestens 14 Tagen vollständige Impfung mittels Dokumentation vorweisen können. Bei Impfstoffen, die erst nach der zweiten Dosis abgeschlossen sind, muss also auch diese bereits erfolgt sein. Voraussetzung für die quarantänefreie Einreise ist, das zuvor kein Aufenthalt in einem Virusvariantengebiet stattgefunden hat.

Die Privilegien für Geimpfte gelten auch umgekehrt für in Deutschland Wohnhafte, die in die Schweiz einreisen. Auch sie müssen für ihren Besuch keinen driftigen Grund mehr haben.

Dienstleistungen wie Zahnhygiene und Restaurantbesuch verboten

Für alle anderen Personen aus der Grenzregion gilt weiterhin die sogenannte «24-Stunden-Regel». Diese wurde am 19. April ausserdem um einen Passus ergänzt. Bisher war die einzige Ausnahme der 24-Stunden-Regel, dass die Einreise «nicht überwiegend aus touristischen Gründen oder zu Zwecken des Einkaufs geschieht». Dies wurde nun mit «Dienst- oder Handwerksleistungen» ergänzt. Gemäss Marcus Schick, von der trinationalen Informationsstelle Infobest bedeutet dies, dass etwa prophylaktische Arzttermine und Besuche in der Autowerkstatt einen quarantänefreien Aufenthalt in Baden-Württemberg nicht mehr rechtfertigen.

Umgekehrt gilt diese Regelung auch für in Deutschland wohnhafte Personen. Gemäss Schick, ist es ihnen etwa nicht erlaubt, auf den geöffneten Restaurant-Terrassen in der Schweiz zu essen und trinken, da es sich dabei auch um die Inanspruchnahme einer Dienstleistung handelt.

Die Massnahmen in Baden-Württemberg variieren je nach Inzidenzwert

Im Kreis Lörrach führte die deutschlandweite «Coronanotbremse» in den letzten Tagen zu Verwirrungen. Diese greift, wenn die Inzidenz pro 100'000 Einwohner über 100 liegt. Am Samstag wurden die Regeln zunächst gelockert, bevor dann am Sonntag klar wurde, dass die Notbremse wieder greifen wird. Das Chaos habe sich aber nicht vermeiden lassen, sagt Michael Lassmann vom Landratsamt Lörrach der «Badischen Zeitung».

Der Grund dafür sei, dass das Verfahren durch das Bundesgesetz vorgegeben ist. Das Bundesland habe deshalb zuerst die eigene Verordnung aufgehoben und die Massnahmen an die Notbremse angepasst. Im Kreis Lörrach sei in der Folge die besondere Situation entstanden, dass die Inzidenz an einigen Tagen über 100 und an anderen Tagen darunter lag. Deshalb habe die neue Regelung nicht direkt gegriffen, erklärt Lassman.

Die Notbremse betrifft vor allem den Detailhandel wobei die Massnahmen je nach Inzidenzwert variieren. Ab einer 7-Tage-Inzidenz im jeweiligen Stadt- und Landkreis von 100 muss der Detailhandel schliessen, mit Ausnahme von Geschäften mit Produkten für den täglichen Bedarf. Bis zu einer Inzidenz von 150 ist es allerdings möglich einen Termin für sogenannte Click&Meet-Angebote zu buchen. Dann ist der Zutritt zu den eigentlich geschlossenen Geschäften zum gebuchten Zeitpunkt möglich.

In Deutschland wird ausserdem aktuell über Erleichterungen für Geimpfte diskutiert. «Es wäre etwa denkbar, dass Geimpfte für bestimmte Unternehmungen keinen Negativtest vorweisen müssen, auch wenn es für nicht geimpfte Personen obligatorisch ist», sagt Schick. Zu Regelungen für vollständig Geimpfte und Genesene sei in Deutschland ausserdem eine Verordnung des Bundes geplant.

Das gilt für Frankreich Einkaufen in Saint Louis weiterhin möglich Personen, die in den Grenzregionen leben und sich nicht länger als 24 Stunden im Land aufhalten, müssen bei der Einreise nach Frankreich keinen negativen Coronatest vorweisen können. Für in Frankreich oder den Grenzregionen wohnhaften Menschen gilt, dass sie sich von 6 Uhr bis 19 Uhr frei in einem Umkreis von zehn Kilometer um ihren Wohnort bewegen dürfen. Wer sich innerhalb eines Radius von 30 Kilometer um den Wohnort bewegt, braucht einen Passierschein. Ausserhalb davon ist zusätzlich ein negativer Coronatest erforderlich. Die nächtliche Ausgangssperre gilt von 19 Uhr bis 6 Uhr. Für Frankreich sind ab dem 3. Mai Lockerungen angekündigt.