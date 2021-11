Rekord für Baselland: 263 Corona-Fälle an einem Tag

Einsamer Rekord Baselland zählt so viel neue Corona-Infektionen wie noch nie – kommen bald Verschärfungen? Am vergangenen Montag wurden im Kanton Baselland 263 Fälle positiv Getestete gezählt. Wenn die Zahl weiter ansteigt, sind weitere Massnahmen nur noch eine Frage der Zeit. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 18.11.2021, 05.00 Uhr

Dieses Bild vom vergangenen Februar dürfte sich bald wiederholen: Primarschüler in Neuallschwil mit Gesichtsmaske. Keystone/Kefalas

Es ist ein einsamer Rekord. Baselland kommunizierte inklusive Nachmeldungen für den vergangenen Montag, 15. November 2021, insgesamt 263 Neuinfektionen – so viele wie noch nie seit Beginn der Covid-19-Pandemie.

Zuletzt über 200 gemeldete Fälle gezählt wurden im Landkanton im Herbst-Winter 2020/21, ebenso am 16. August, dem ersten Schultag nach dem Ende der Sommerferien. Und der Trend scheint sich fortzusetzen. Am Dienstag wurden 153 Fälle bekanntgegeben, am Mittwoch deren 237. In Basel-Stadt ist die Situation ähnlich (siehe Kasten unten). Noch bildet sich das starke Wachstum nicht in den Hospitalisierungszahlen ab. Am Dienstag befanden sich 33 an Covid-19 erkrankte Personen in einem Spital; drei benötigten Intensivpflege. Die Höchstwerte vom vergangenen Winter, wo teilweise über 80 Personen hospitalisiert waren, könnten aber bald wieder erreicht sein.

Mögliche Massnahmen: 2G und Kontaktverbote

Es dürfte sich um eine Frage der Zeit handeln, bis der Kanton Baselland wieder Verschärfungen verkündet, um eine Überlastung der Spitäler zu verhindern. Möglich wäre etwa, nur noch für Geimpfte und Genesene (2G) zu bestimmten Aktivitäten und Lokalitäten zuzulassen, negativ Getestete hingegen nicht mehr.

Baden-Württemberg hat erst am Mittwoch die Alarmstufe ausgerufen. So gilt etwa für Fitnesscenter und Sport in Innenräumen die 2G-Regel. Getestete haben keinen Zutritt mehr. Und ein Haushalt darf sich nur noch mit einer Person treffen.

Am Mittwoch vermeldete das «Regionaljournal» von Radio SRF, dass im Kanton Baselland nun auch geimpfte Schulkinder zur Teilnahme an den Pooltest aufgefordert würden. Das wegen der zunehmenden Impfdurchbrüche, also Fälle, in welchen Geimpfte das Virus trotzdem weiterverbreiten. Und weil sich die Zahl der positiv getesteten Schülerinnen und Schüler seit Ende Oktober mehr als vervierfacht hat. Rolf Wirz, Mediensprecher der kantonalen Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion, teilt jedoch auf Anfrage der bz mit, es habe sich um ein Missverständnis gehandelt:

«Es gibt keine solche Empfehlung des kantonsärztlichen Dienstes.»

Es habe sich lediglich an einer Schulleitungskonferenz der Sekundarstufe ein Mitglied dafür ausgesprochen, alle Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme am breiten Testen aufzurufen.

Derweil wächst die Zahl der Fälle an den Schulen weiter stark an. Betroffen ist vor allem die Primarstufe. Alleine in den vergangenen sieben Tagen wurde, Stand Dienstag, eine Zunahme von 263 Fällen verzeichnet. Das entspricht einem Plus von acht Prozent zur Vorwoche.

Die Fallzahlen steigen seit dem Ende der Sommerferien stark an. Weitere Massnahmen zu den Pooltests, etwa der flächendeckende Einsatz von CO2-Messgeräten und Luftfiltern, aber auch die Einführung einer generellen Maskentragepflicht, werden wohl diskutiert – beschlossen ist aber noch nichts.

Infektionszahlen in Basel-Stadt: Dritthöchster Wert in diesem Jahr Basel-Stadt meldet für den Dienstag 104 neue Coronainfektionen. Dies ist nach dem letzten Donnerstag und dem 17. August der dritthöchste Wert in diesem Jahr. Derzeit befinden sich 48 Coronapatienten im Spital, davon fünf auf der Intensivstation. Bislang werden die Rekordwerte des letzten Winters in ­Basel-Stadt noch nicht erreicht. Damals wurden an mehreren Tagen Werte zwischen 140 bis 150 Neuinfektionen pro Tag ­verzeichnet. Deutlich zeigt sich bislang der positive Effekt der Impfungen. Zwischen Mitte November 2020 und Mitte Januar 2021 waren im Schnitt 133 Personen hospitalisiert. Im vergangenen Monat betrug der Durchschnitt 25. Bislang sind 68,6 Prozent aller Baslerinnen und Basler vollständig geimpft. Der Kanton liegt damit nach wie vor an der Spitze, knapp vor dem Tessin. Auf Platz drei und vier folgen Zürich und Baselland. Schlusslicht ist Appenzell Innerrhoden. (mka)