Matthias Grüninger ist des Amtes enthoben

Evangelisch-Reformierte Kirche Baselland Reformierter Kirchenrat hat beschlossen: Arlesheimer Pfarrer wird des Amtes enthoben Der Evangelisch-reformierte Kirchenrat des Kantons Baselland hat einstimmig die Amtsenthebung von Pfarrer Matthias Grüninger in der Kirchgemeinde Arlesheim beschlossen. Im jahrelangen Konflikt um die Beschäftigung des streitbaren Pfarrers ist dies der traurige Tiefpunkt. Lea Meister 05.01.2022, 16.42 Uhr

Pfarrer Matthias Grüninger in Arlesheim. Tobias Gfeller

Schon im August vergangenen Jahres zeichnete sich ab, dass Matthias Grüninger wohl keine Zukunft als Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Arlesheim haben würde. Seine Anhängerinnen und Anhänger hatten damals eine ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung einberufen. Eine Mehrheit trat damals nicht auf die Forderung nach einer Abstimmung über den umstrittenen Pfarrer ein. Dieser war von der Arlesheimer Kirchenpflege im Juni 2020 freigestellt worden. Allerdings begleitete Grüninger seither immer noch Beerdigungen. Grüninger ist seit 1992 in Arlesheim tätig.

Mediationsversuche scheiterten

Die Arlesheimer Kirchenpflege forderte damals von Grüninger, an einer Mediation teilzunehmen, worauf dieser nur einsteigen wollte, wenn die Forderung nach seiner Entlassung zurückgezogen würde. Dem kam die Kirchenpflege nicht nach.

In einer Verhandlung im Dezember hat der Kirchenrat der evangelisch-reformierten Kirche Baselland nun einstimmig die Amtsenthebung von Matthias Grüninger beschlossen, wie einer Mitteilung vom Mittwoch zu entnehmen ist. In dieser wird der Betroffene allerdings namentlich nicht genannt. Die schriftliche Begründung für den Entscheid wurde am Tag zuvor an die Parteien versendet. «Unüberbrückbare Differenzen in der Führung seines Amtes», die «bewusste und wiederholte Missachtung von Weisungen» und «schwerwiegende Dienstpflichtverletzungen» seien ausschlaggebend gewesen.

«Der Kirchenrat betont in seiner Begründung, dass ihm seit Anbeginn die Einhaltung der rechtsstaatlichen Grundsätze, die Wahrung des rechtlichen Gehörs der Parteien und die Suche nach einer alternativen Lösung wichtig war.»

Rekurs ist möglich

«Das Vertrauensverhältnis zwischen Kirchenpflege und Pfarrperson ist nachhaltig erschüttert», heisst es in der Mitteilung. Die Bemühungen der vergangenen 18 Monate, zwischen den Parteien zu vermitteln, seien ohne Erfolg geblieben. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes könne zum Inhalt des Verfahrens nicht weiter Auskunft erteilt werden.

Das Arbeitsverhältnis werde jetzt aufgelöst. Grüninger hat die Möglichkeit, bei der landeskirchlichen Rekurskommission gegen den Entscheid zu rekurrieren.