Einwanderung Italienische Gastarbeiter in der Region: Luigi Del Fabbro ist der letzte aus Artegna in Breitenbach Die Industrie zog nach dem Zweiten Weltkrieg viele junge Männer aus einer Gemeinde im Friaul an. Der heute 90-jährige Luigi Del Fabbro ist hier heimisch geworden. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 31.01.2022, 05.00 Uhr

Luigi Del Fabbro im Dorfkern von Breitenbach. Er ist im Jahr 1957 ins Schwarzbubenland gekommen. Bild: Kenneth Nars

Der erste Eindruck der Schweiz war für Luigi Del Fabbro alles andere als erfreulich. «Als wir an die Grenze kamen, mussten wir uns nackt ausziehen», erinnert er sich an das Jahr 1957. Als ob der damals 26-Jährige etwas ins Land hätte schmuggeln wollen. Der junge Italiener hatte seine Heimat einzig verlassen, um das Glück zu suchen.

Was Del Fabbro in der Region Basel gefunden hat, ist ein langes, erfülltes Leben. Die Not in Artegna, das im Friaul, nahe an der Grenze zu Slowenien liegt, war nach dem Zweiten Weltkrieg gross. Im rund 750 Kilometer entfernten Breitenbach florierte hingegen die Industrie. Vor allem die Schweizerischen Isola-Werke hatten einen grossen Bedarf an Arbeitskräften. Kamen in der Zeit der wirtschaftlichen Blüte ohnehin Tausende italienische Gastarbeiter in die Schweiz, waren es im Hauptort des Thiersteins auffällig viele aus Artegna.

Der Breitenbacher Gemeindeverwalter Andreas Dürr hat Artegna einige Male besucht und sich mit der Geschichte der Gastarbeiter auseinandergesetzt. Er sagt:

«Es hatte sich herumgesprochen, dass man sich auf die Arteniesi verlassen kann. Sie sind ähnlich arbeitssam wie die Schweizer.»

Breitenbach pflegt seit einigen Jahren eine enge Partnerschaft zur Gemeinde im Nordosten Italiens. Jedes zweite Jahr findet ein Besuch in Artegna oder Breitenbach statt.

Zwischen Artegna und Breitenbach besteht eine Partnerschaftsvereinbarung. Sie hängt sowohl in der Breitenbacher Gemeindeverwaltung als auch im Gemeindehaus von Artegna. Bild: Kenneth Nars

Luigi Del Fabbro spürte in Breitenbach selten Anfeindungen

Wer der erste Gastarbeiter in Breitenbach war, ist nicht überliefert. Auf jeden Fall muss er einen guten Eindruck hinterlassen haben. 1956 entsandte die Isola eine Delegation nach Artegna, um Arbeiter anzuwerben. Ein Schulkamerad seines Vaters, der in Breitenbach als Maurer tätig war, half Luigi Del Fabbro, ebenfalls Arbeit im Schwarzbubenland zu finden. «Ich war ausgebildeter Maler und arbeitete zuerst acht Jahre lang in der Isola.» Als sich ein Kollege als Maler selbstständig machte, heuerte er bei ihm an und blieb in dessen Betrieb bis zur Pension.

Noch beim Freund des Vaters wohnhaft, lernte Del Fabbro bei der Arbeit seine spätere Frau, eine Einheimische, kennen. Auch aufgrund der Beziehung zu ihr habe er kaum Ressentiments gespürt. Er sagt:

«‹Tschingg› wurde ich selten genannt.»

Das Restaurant Fuchs, das von einer mit einem Schweizer verheirateten Mailänderin betrieben wurde, entwickelte sich zu einem Treffpunkt für die Italiener in Breitenbach. «Dort tanzten wir und spielten hin und wieder Theater.» Luigi Del Fabbro integrierte sich ins Dorfleben: Er wurde Mitglied im Turnverein und sang im Männerchor. Als begeisterter Läufer nahm er an Wettkämpfen in der ganzen Schweiz teil.

Das Restaurant Fuchs in Breitenbach war ein Treffpunkt für die Italiener. Bild: Zvg

Mehr als ein halbes Jahrhundert später ist Del Fabbro der letzte Verbliebene aus Artegna, der noch in Breitenbach lebt. «Eine Zäsur war das Jahr 1976, als ein Erdbeben einen grossen Teil von Artegna und den Nachbardörfern zerstörte», sagt der Breitenbacher Gemeindeverwalter Andreas Dürr.

«Durch den Wiederaufbau entstanden viele Arbeitsplätze. Zudem hatten viele ihre Familie in Artegna gelassen.»

Ein Grossteil der Arteniesi kehrte in die Heimat zurück und verabschiedete sich für immer von Breitenbach.

Luigi Del Fabbro, der beim Erdbeben die Eltern und einen Bruder verlor, blieb. Er hatte sich im Thierstein eine eigene Familie aufgebaut. Im Gegensatz zu vielen besass er auch keinen Status als Saisonnier und musste nicht einige Monate zurück nach Italien. Dem Heimatdorf, in dem rund 3000 Menschen leben, hielt er während der ganzen Zeit in Breitenbach jedoch die Treue. «Wir waren jedes Jahr mindestens einmal da.» Der Tochter habe es sehr gefallen, die Grosseltern zu besuchen, als diese noch lebten. Die Gemeinde ist eine halbe Autostunde von Udine und eine Stunde von der Adria entfernt.

Fussballclub aus Artegna spielte beim Fussball-Grümpeli mit

Auch wenn viele nach Artegna zurückkehrten, ist der Anteil Italiener an der Bevölkerung in Breitenbach noch immer überdurchschnittlich hoch. Mit dem Dorf, aus dem viele Gastarbeiter kamen, bleibt man verbunden. So trägt das neu gebaute Breitenbacher Primarschulhaus den Namen der Gemeinde im Friaul. Nachdem ein Team aus Artegna am Fussball-Grümpeli teilnahm, soll dereinst die Dorfmusik nach Italien reisen.

Del Fabbros Sportausweis. Er nahm an vielen Läufen in der Schweiz teil. Bild: Zvg

Der letzte Arteniesi in Breitenbach war zuletzt vor einigen Jahren in der Heimat. Noch immer gehört er dem Breitenbacher Männerchor an und läuft, sofern es Rücken und Beine zulassen. Selbst wenn er in der Schweiz sein Glück gefunden hat, sagt er mit Stolz, wenn ihn jemand fragt, woher er stammt:

«Vengo da Artegna.»

