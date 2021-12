Einwohnerrat Riehen setzt sich finanziell weiter selbst unter Druck Die Gemeinde Riehen plant für das kommende Jahr mit einem Defizit von knapp 7,8 Millionen Franken. Das pessimistische Budgetieren hat in den vergangenen Jahren funktioniert. Tobias Gfeller 16.12.2021, 16.12 Uhr

Martin Leschhorn (SP) mahnte als Präsident der Finanzkoordinationskommission (Fikoko), dass das strukturelle Defizit der Gemeinde Riehen nicht einfach so verschwinden werde. Roland Schmid

Es hat in Riehen schon fast Tradition, dass ein Millionendefizit budgetiert wird, um dann eineinhalb Jahre später in der Jahresrechnung einen Überschuss zu präsentieren. Das soll auch fürs kommende Jahr so funktionieren. Im Produktsummenbudget, der Zusammenstellung sämtlicher bereits genehmigter Leistungsaufträge, resultiert fürs 2022 bei Gesamtausgaben von 130 Millionen Franken ein Verlust von 7,8 Millionen Franken. Gemeinderat Daniel Albietz (Die Mitte) erinnerte daran, dass sich Defizite in Budgets in den vergangenen Jahren nicht realisiert haben.

Die risikohafte Strategie ging dank Sondereffekte und ausserordentlicher hoher Einnahmen stets auf. Martin Leschhorn (SP) mahnte als Präsident der Finanzkoordinationskommission (Fikoko) aber, dass das strukturelle Defizit der Gemeinde nicht einfach so verschwinden werde.

Steuereinnahmen fast auf Vor-Corona-Niveau

Die Fraktionssprechenden von SVP, FDP, LDP und der Mitte betonten unisono, dass trotz der angespannten Finanzlage eine Steuererhöhung nicht notwendig sei. Der Gemeinderat rechnet im kommenden Jahr im Vergleich zum Budget 2021 mit acht Millionen Franken höheren Steuereinnahmen. Mit 116 Millionen Franken sind diese fast schon wieder so hoch veranschlagt wie in der Jahresrechnung 2019, als noch niemand von einer Pandemie sprach. Diese Prognose sei nicht ohne Risiko, sagte FDP-Sprecherin Elisabeth Näf. «Wir sind nicht so optimistisch, ob die höheren Steuereinnahmen auch so realisiert werden.»

Kritik an der bürgerlichen Finanzpolitik, mit der sich der Gemeinderat selber, die Verwaltung und der Einwohnerrat auch immer unter Druck setzen, sorgfältig mit den Finanzen umzugehen, kam unter anderem von den Grünliberalen. Der Ausblick bis 2025 mit vorgesehenen Defiziten von jährlich bis fast zehn Millionen Franken bereite ihnen Bauchweh, meinte David Moor. «Wir können uns das im Moment noch leisten. Aber wir müssen uns Gedanken machen, wie wir da wieder rauskommen», meinte der GLP-Sprecher zum strukturellen Defizit.

Neues Steuerungsmodell rückt näher

Der Einwohnerrat konnte den Politikplan mit dem Produktsummenbudget nur absegnen, aber punktuell nicht anpassen. Es war das zweitletzte Mal, dass die Gemeinde Riehen die finanziellen Rahmenbedingungen für ein kommendes Jahr so budgetiert. Die Planungen für das neue Steuerungsmodell schreiten weiter voran. Riehen will weg von mehrjährigen Globalkrediten und Leistungsaufträgen zur alljährlichen Budgetierung und Aufgaben- und Finanzplänen gemäss Modell HRM2, wie es unter anderem die Baselbieter Gemeinden kennen. Für die nächsten Schritte für die Detailplanung bis zur Einführung 2024 sprach der Einwohnerrat 525'000 Franken.

Mit dem neuen Steuerungsmodell soll flexibler geplant werden können, weil Ausgaben nicht gleich für mehrere Jahre gesprochen werden müssen. Auch das Parlament wird in Sachen Finanzplanung gestärkt und erhält mehr Einfluss. Teil des neuen Steuerungsmodells wird eine regelmässige Generelle Aufgabenüberprüfung (GAP), die der Einwohnerrat 2018 mit dem Überweisen einer Motion von Patrick Huber (Die Mitte) einforderte.