Die FCB-Spieler in der Einzelkritik nach dem Spiel in Sion

Einzelkritik Sehr viel Durchschnitt und ein Geniestreich eines Jokers: Das sind die Noten der FCB-Spieler nach dem Last-Minute-Sieg in Sion Der FC Basel hat sehr lange sehr viel Mühe, in Sion offensiv seine Ideen auf den Rasen zu bekommen. Es braucht einen Impuls von aussen für die Entscheidung. Das ist auch in den Noten ablesbar. Céline Feller Jetzt kommentieren 17.10.2021, 20.29 Uhr

Der Matchwinner: Edon Zhegrova. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Heinz Lindner: Note 5

Ist das wirklich Offside in der 33.? Egal, denn Lindner pariert einmal mehr stark – auch in weiteren Aktionen. Er hat seine Form konservieren können.

Sergio López: Note 4

Er bekundet zu Beginn etwas Mühe, und zeigt dann mit zunehmender Dauer, dass er offensiv oft mehr Lösungen hat als defensiv.

Eray Cömert: Note 3,5

Lange nicht gesehen, bis er in der 88. als letzter Mann foult und vom Platz fliegt.

Andy Pelmard: Note 5

Wenn nichts geht, versucht er es mit seinen genialen Diagonalpässen. Für einmal bringen auch die nichts. Defensiv fehlerfrei.



Tomas Tavares: Note 4

Weil Petretta immer noch fehlt, ist er auf links weiterhin gesetzt. Wirkliche Punkte zur Empfehlung kann er jedoch nicht sammeln.

Taulant Xhaka: Note 4

Die harte Gangart ist etwas für ihn. Klärt ein, zwei Mal gut, aber den Stempel drückt er nicht auf.



Jordi Quintillà: Note 3,5

Spielte am 8. August zuletzt in der Liga. Danach fehlte er verletzt. Das merkt man. Hat Mühe, ins Spiel zu finden und gegen die Sittener Physis anzukommen.

Zieht einen sehr schwachen Tag ein: Dan Ndoye. Urs Lindt / freshfocus

Dan Ndoye: Note 3

Er ist das Sinnbild einer lange schwachen Offensive. Gar nicht sein Spiel.

Fabian Frei: Note 4

Begann die Saison als Innenverteidiger, jetzt gibt er den Zehner. War er früher dort oft überragend, kommt er in Sion nicht ins Spiel.

Pajtim Kasami läuft überraschend als Stosstürmer auf. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Valentin Stocker: Note 4

Seine schöne Ballannahme in Minute 19 tröstet nicht darüber hinweg, dass die Basler schwach auftreten. Tut seinem Unmut kund. Besser wirds damit nicht.

Pajtim Kasami: Note 3,5

Seine Nomination im Sturm ist die grosse Überraschung. Spielte das zuletzt am 25.7.2020. Wenig überraschend dann, dass er Cabral nicht adäquat ersetzen kann. Nur zwei gute Aktionen.

Matías Palacios: Note 4

Kommt in der 46. für Quintillà. Ist besser als sein Vorgänger, weil aber auch das Kollektiv ein bisschen besser ist im 2. Durchgang.

Edon Zhegrova: Note 3,5

Kommt in der 46. für Stocker. Und in der 91. ist er dann der Mann des Tages. Was für ein Geniestreich, mit dem er sein Traumtor erzielt. Wow. Davor etwas zu verspielt.

Jordi Quintillà und Edon Zhegrova feiern den Treffer zum 1:0. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Zu kurz im Einsatz für eine Note: Cabral (70. für Kasami), Millar (70. Ndoye), Lang (92. López).