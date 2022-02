Die FCB-Spieler in der Einzelkritik nach dem FCZ-Spiel

Einzelkritik Defensiv oft einen Schritt zu spät, offensiv harmlos: Das sind die FCB-Noten zur 2:4-Niederlage in Zürich Der FC Basel kann in seinem ersten Spiel unter Guillermo Abascal nicht überzeugen. Er zieht schwache erste 30 Minuten ein, wird überrollt und streut auch noch zu viele Fehler. Die Noten fallen entsprechend durchzogen aus. Céline Feller Jetzt kommentieren 27.02.2022, 20.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sinnbildlich: Die Basler sind gegen die Zürcher meist einen Schritt zu spät - wie hier Michael Lang, der Antonio Marchesano nachrennt. Walter Bieri / KEYSTONE

Heinz Lindner: Note 5

Beim Elfmeter springt er in die falsche Richtung. Dafür hält er danach sein Team öfters mit Blitzreaktionen im Spiel.

Michael Lang: Note 3,5

Ja, er trifft zum dritten mal in Folge. Aber defensiv stimmt so Einiges nicht in seinem Spiel.

Andy Pelmard: Note 4

Immerhin hat er keinen Aussetzer wie die Nebenmänner Pavlovic und Katterbach. Viel mehr Positives gibt es an seinem wackligen Spiel aber nicht.

Strahinja Pavlovic: Note 3,5

Beim 0:2 hüftsteif - und generell nicht die Figur, welche die verunsicherte Viererkette stabilisiert. Nicht erst, als er dann noch Gnonto dumm zum 3:1 auflegt.

Noah Katterbach: Note 3

Senst zur Begrüssung Tosin grob um, bleibt aber ungestraft. Nur Minuten später haut er dann Aliti in die Ferse - und bekommt zur Bestrafung den Penalty-Pfiff gegen sich. Wie er in dieser Horror-Halbzeit dann die Flanke auf Stocker schlägt, weiss niemand.

Noah Katterbach foult Fidan Aliti - und der Schiedsrichter pfeift zurecht Elfmeter. Michael Buholzer / KEYSTONE

Fabian Frei: Note 3,5

Der defensivste Part einer Raute, die das Basler Mittelfeld bildet. Noch ungewohnter als die Raute ist aber, wie Frei in der 11. Minute von Tosin abgekocht wird. Allgemein durchzogen.

Valentin Stocker: Note 4

Köpft ungedeckt zum 1:2 ein. Den erhofften Impuls gibt es aber weder ihm noch der Mannschaft.

Darian Males: Note 3

Von ihm kommt zu wenig – auch nachdem er in Halbzeit 2 in die Spitze wechselt.

Liam Millar: Note 3,5

Wichtige Vorarbeit, die er zum 1:2 leistet. Sonst nicht stringent.

Dan Ndoye: Note 3

Die ersten 45 Minuten weiss man nur, dass er auf dem Platz steht, weil sein Name auf dem Matchblatt ist. Dann setzt er zu einem Fallrückzieher an, der nicht belohnt wird – und taucht wieder ab.

Adam Szalai versucht zwar viel - Zählbares gibt es abgesehen von einem geblockten Schuss aber nicht. Andy Mueller / freshfocus

Adam Szalai: Note 3,5

Er probiert viel, mehr als ein geblockter Schuss resultiert nicht.

Fedor Chalov: Note 3,5

Kommt in der 69. für Ndoye und kann ausser ein paar Sprints kaum etwas zeigen.

Matías Palacios: Note 3,5

Verursacht nach seiner Einwechslung in der 69. für Males einen Systemwechsel hin zum 4-4-2. Mehr Einfluss hat er nicht.

Zu kurz im Einsatz für eine Note: Sebastiano Esposito (81. für Stocker), Pajtim Kasami (81. für Frei).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen