«Tension» soll mit bis zu 6000 Gästen sorgenlos stattfinden

Elektro-Festival So soll das «Tension» mit bis zu 6000 Gästen sorgenlos stattfinden – auch wenn Coronafälle in Basler Clubs zunehmen Am Wochenende des Schweizer Nationalfeiertags können Elektrofans wieder im Basler St.-Jakob-Gartenbad feiern. Schutzkonzepte sind vorgesehen und abgesegnet. Im Basler Nachtleben kam es allerdings bereits zu einigen Corona-Infektionen. Elodie Kolb 28.07.2021, 05.00 Uhr

Nachdem das Festival 2020 abgesagt wurde, findet es dieses Jahr wieder statt. Zvg

Nach zwei Jahren ist es dieses Wochenende wieder so weit: Die elektronische Musik des Tension wird das St.-Jakob-Gartenbad beschallen. Das zehnjährige Jubiläum des Festivals findet unter Coronabedingungen statt, weswegen die Acts auf den Samstag und Sonntag verteilt sind. 6000 Tickets werden angeboten – damit ist es wohl der bisher grösste organisierte Event im Basler Nachtleben, seit die Massnahmen gelockert wurden. Unter den Acts sind mehrheitlich männliche Grössen wie Stephan Bodzin und Worakls, aber auch lokale Musiker wie beispielsweise DJ Herr Vogel. Eine After Party wird im Viertel-Club stattfinden.

«Die Eventbranche liegt seit über einem Jahr flach und daher ist dieser Event ein Lichtblick am Horizont»,

schreibt Sebastian Schmidt vom Tension Festival. Er sei überzeugt, «vernünftige Öffnungsschritte sind zentral, um die Kulturbranchen am Leben zu erhalten und die Leute zum Impfen zu motivieren». Schade findet Schmidt, dass die «negativen Beispiele die News beherrschen und die positiven Beispiele an Events, wo alle Covid-Massnahmen sauber umgesetzt wurden und es zu keinen Nebengeräuschen gekommen ist, nicht erscheinen».

500 Tests pro Stunde möglich

Wie für alle Veranstaltungen gilt: Solange nur Personen mit Covid-Zertifikat zugelassen sind, fallen alle anderen Massnahmen weg. Wie viele andere Clubs sieht auch das Tension beim Einlass eine Teststation vor, bei welcher bis zu 500 Personen stündlich einem Schnelltest unterzogen werden können, wie es auf der Website des Festivals heisst.

DJs am Tension Festival 2019 Zvg

Laut dem Kanton Baselland, auf dessen Boden sich das Gartenbad befindet, wurde das Schutzkonzept für das Festival am 14. Juli erteilt. Sämtliche Massnahmen gemäss Vorgaben der Bundesverordnung seien vorgesehen. Eine Wiedereinführung der Kontakterhebung sei aber nicht vorgesehen, man folge den Vorgaben des Bundes, so eine Sprecherin. Schmidt wendet ein, dass man von rund 95 Prozent der Gäste, die im Vorverkauf Tickets gekauft haben, die Kontaktdaten habe und diese somit über Infektionen informieren könnte.

Keine ausreichende Verbesserung kann Schliessung nach sich ziehen

Doch seit es wieder ein Nachtleben in Basel gibt, ist es bereits zu Infektionen gekommen: Während vor einer Woche noch 53 Infektionen in fünf Clubs nachgewiesen wurden, spricht das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt am Dienstag bereits von 91 Infektionen in insgesamt sechs Basler Clubs. Mit diesem Anstieg hat das Nachtleben als Ansteckungsquelle mit 30 Prozent die Familie (22 Prozent) überholt. Von den Infizierten waren laut Bulletin des Gesundheitsdepartements fünf Personen geimpft.

Wie der Website des «Barock» in der Freien Strasse zu entnehmen ist, kam es bereits zum zweiten Mal zu Infektionen nach einer Veranstaltung. In einer Information des kantonsärztlichen Diensts heisst es, Personen, die am 17. Juli im Club waren, sollen sich testen lassen. Bereits eine Woche vorher wurden mehrere Personen, die an einer Party im «Barock» waren, im Nachhinein positiv auf Corona getestet. Anne Tschudin, Sprecherin des Basler Gesundheitsdepartements, sagt diesbezüglich ganz grundsätzlich: Man prüfe Situationen, bei welchen Mängel bei den Schutzmassnahmen vorherrschen, routinemässig.

«Und falls keine ausreichende Verbesserung erreicht wird, sind auch weitere Schritte bis hin zur Schliessung möglich.»

«Contact-Tracing ohne Kontaktdatenerhebung schwieriger»

Wenig überraschend bleibt auch die Bücheli-Bar in der Steinenvorstadt nicht der einzige Betrieb, der mit Infektionen konfrontiert wird: Wie der Facebook-Seite der nur wenige Meter entfernten Soho-Bar zu entnehmen ist, kam es dort am 11. Juli zu Infektionen. Mehrere Clubs und Bars haben in den vergangenen Wochen auf den Websites und in den sozialen Medien ihre Gäste darauf aufgerufen, sich testen zu lassen, weil Personen im Nachgang von Veranstaltungen positiv getestet worden sind.

Tschudin schreibt diesbezüglich: «Tatsächlich ist das Contact-Tracing ohne Kontaktdatenerhebung schwieriger geworden.» Man habe das Bundesamt für Gesundheit bereits darauf aufmerksam gemacht. «Wir schauen nun, wie sich die Situation entwickelt und ob es hier gegebenenfalls Anpassungen in den nationalen Regelungen geben wird.» Man erachte ausserdem die Überprüfung der Zertifikate als wichtigen Aspekt.

«Anderseits sehen wir auch Ausbrüche bei Clubs, welche ihr Schutzkonzept mit grosser Sorgfalt umgesetzt haben.»

Man müsse beachten, dass Schnelltests nur einen Teil der infizierten Personen erkennen könne und so ein umfassender Schutz vor einer Ansteckung nicht gegeben sei.

Trotz Virus sei die Begeisterung für das Tension ungebrochen und man erhalte viel positive Rückmeldungen, so Sebastian Schmidt. «Es sieht so aus, als ob der Event gut besucht sein wird».